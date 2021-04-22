Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ
Братислава высылает троих работников посольства России.
Об этом сообщают словацкие СМИ со ссылкой премьера Словакии Эдуарда Хегера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Словакия высылает троих российских дипломатов", - заявил Хегер.
По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.
Словацкие СМИ поясняют, что данное решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.
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Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек проинформировал, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.
"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - пояснил Кулганек.
По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".
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Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.
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Гнать тварей на винторогию, пусть армату толкают на 9-е мая
Это не правильно, собаки друзья. Кацапы нелюди.
"Знай дипломат! Взорвали склад, езжайте в ад!"
Кацапы и там устроили базу своим разведчикам - до Вены -60 км - а жить в Братиславе и дешевле и комфортнее
Наверно под кухарок и уборщиц замаскировали