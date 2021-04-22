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Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ

Братислава высылает троих работников посольства России.

Об этом сообщают словацкие СМИ со ссылкой премьера Словакии Эдуарда Хегера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Словакия высылает троих российских дипломатов", - заявил Хегер.

По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словацкие СМИ поясняют, что данное решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек проинформировал, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - пояснил Кулганек.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Также на Цензор.НЕТ: Посольство России в Праге сократится до пяти человек

Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.

Автор: 

дипломатия (1466) посольство (1087) россия (96413) скандал (4479) Словакия (1008)


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Топ комментарии
+22
Правильно делают.
Гнать тварей на винторогию, пусть армату толкают на 9-е мая
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22.04.2021 19:34 Ответить
+16
Рашистскую псину - нахер!
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 1188
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22.04.2021 19:36 Ответить
+11
Гоните братья эту нечисть отовсюду!!¡
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22.04.2021 19:40 Ответить
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Правильно делают.
Гнать тварей на винторогию, пусть армату толкают на 9-е мая
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22.04.2021 19:34 Ответить
Рашистскую псину - нахер!
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 1188
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22.04.2021 19:36 Ответить
Не обижай тваринку!
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22.04.2021 19:43 Ответить
саме вказану породу можна і нужна.
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22.04.2021 20:05 Ответить
Не нужно собак ставить в один ряд с кацапами.
Это не правильно, собаки друзья. Кацапы нелюди.
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22.04.2021 19:43 Ответить
Ростов не резиновый.
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22.04.2021 19:38 Ответить
там же бездоння, улізуть. а не, так проб"ють чергове дно. вони ж проофі.
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22.04.2021 20:07 Ответить
Vyslet i bolse stran,nekomu nenuzni spioni diversanti iz benzokolonki
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22.04.2021 19:39 Ответить
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 615
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22.04.2021 19:39 Ответить
Гоните братья эту нечисть отовсюду!!¡
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22.04.2021 19:40 Ответить
Даёшь флешмоб по всему миру! В знак солидарности с трудящимися Чехии! "Поздравим" с надвигающимся праздником труда плешивого! Я даже лозунг на поздравительную открытку сочинил-
"Знай дипломат! Взорвали склад, езжайте в ад!"
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22.04.2021 19:42 Ответить
вже можна список робити. вже штук п"ять країн то зробили.
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22.04.2021 20:08 Ответить
По этому вопросу, только сами чехи и сейчас вот словаки (насколько я знаю). А кто еще?
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22.04.2021 20:12 Ответить
Да там больше надо высылать .
Кацапы и там устроили базу своим разведчикам - до Вены -60 км - а жить в Братиславе и дешевле и комфортнее
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22.04.2021 19:51 Ответить
австріяки закацапи.
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22.04.2021 20:10 Ответить
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 1192
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22.04.2021 22:38 Ответить
Вообще то у кацапов в Словакии 40 дипломатов , а не 31 . Где-то 9 они припрятали 😀😀😀
Наверно под кухарок и уборщиц замаскировали
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22.04.2021 22:45 Ответить
Место лапотников-запаребриком.
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22.04.2021 19:52 Ответить
ЩОСЬ ТАКЕ НАЧАЛОСЬ ! И ИЗ УКРАИНЫ ТОЖЕ БЫ ИХ НА ХЕР !
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22.04.2021 20:11 Ответить
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 3459
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22.04.2021 20:14 Ответить
И тут Хершану дали под зад
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22.04.2021 20:23 Ответить
А чєбураша-бидло вчергове переконується, що "вокруг врагі". "пукін спасі, пукін возьмі мєня на войну"
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22.04.2021 20:24 Ответить
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 7831
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22.04.2021 21:12 Ответить
ну, штук 5 словацких выкинут
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22.04.2021 21:34 Ответить
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 6996
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22.04.2021 22:24 Ответить
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией и оставить в стране только одного дипломата РФ - будут высланы 70 сотрудников
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22.04.2021 23:05 Ответить
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 2830
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24.04.2021 19:58 Ответить
 
 