Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ

Братислава высылает троих работников посольства России.

Об этом сообщают словацкие СМИ со ссылкой премьера Словакии Эдуарда Хегера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Словакия высылает троих российских дипломатов", - заявил Хегер.

По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словацкие СМИ поясняют, что данное решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек проинформировал, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - пояснил Кулганек.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Также на Цензор.НЕТ: Посольство России в Праге сократится до пяти человек

Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.