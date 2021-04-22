В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Власти Литвы обсуждают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе.

Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНН.

"В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент (Литвы Гитанас Науседа) полностью поддерживает действия Чехии", - заявила она.

На прошлой неделе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку Праге, выславшей 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Как заявил СМИ министр иностранных дел республики Якуб Кулганек - Чехия может выслать из Праги "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.