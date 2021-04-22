РУС
В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов

В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов

Власти Литвы обсуждают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе.

Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНН.

"В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент (Литвы Гитанас Науседа) полностью поддерживает действия Чехии", - заявила она.

На прошлой неделе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку Праге, выславшей 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Как заявил СМИ министр иностранных дел республики Якуб Кулганек - Чехия может выслать из Праги "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

Литва (2608) россия (97399) дипломаты (642)
+13
Литва делает для Украины больше, чем сама Украина. Ну как так, Бубочка?
22.04.2021 11:55 Ответить
22.04.2021 11:55 Ответить
+6
А как Украина?
22.04.2021 11:52 Ответить
22.04.2021 11:52 Ответить
+6
Оце молодці. Оце люди і країни.На х іх з ЕС і їхніх громадян...Щіро поважаю.
22.04.2021 12:14 Ответить
22.04.2021 12:14 Ответить
Пішла жара.
22.04.2021 11:51 Ответить
22.04.2021 11:51 Ответить
" В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6369 " ...
22.04.2021 11:52 Ответить
22.04.2021 11:52 Ответить
А как Украина?
22.04.2021 11:52 Ответить
22.04.2021 11:52 Ответить
Украина никак, сейчас время зарабатывать, а когда мы подымим цену на электроэнергию и продадим АЭС то станем зарабатывать ещё больше.
22.04.2021 12:02 Ответить
22.04.2021 12:02 Ответить
а в Украине такую возможность не рассматривают....
22.04.2021 11:52 Ответить
22.04.2021 11:52 Ответить
посол вже звалив
22.04.2021 12:34 Ответить
22.04.2021 12:34 Ответить
Литва делает для Украины больше, чем сама Украина. Ну как так, Бубочка?
22.04.2021 11:55 Ответить
22.04.2021 11:55 Ответить
Оце молодці. Оце люди і країни.На х іх з ЕС і їхніх громадян...Щіро поважаю.
22.04.2021 12:14 Ответить
22.04.2021 12:14 Ответить
непоганий початок, нагла рашапоїдна гопота уже всім набридла, пшлі нах за поребрик.
22.04.2021 12:23 Ответить
22.04.2021 12:23 Ответить
Украине давным давно нужно было выслать эту нечисть, но гороховый сцыкливей шоколадного. Или оба холуи вовки-окурка.
22.04.2021 13:04 Ответить
22.04.2021 13:04 Ответить
х@йлостан повинен бути ізольований від людства до смерті впавшого в дитинство вождя-соціопата.
Lietuva -👍👍👍❤️💛💙
22.04.2021 13:04 Ответить
22.04.2021 13:04 Ответить
Пусть лапотники живут в своём дерьме...
22.04.2021 13:52 Ответить
22.04.2021 13:52 Ответить
 
 