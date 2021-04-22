У Литві розглядають можливість висилки російських дипломатів

Влада Литви обговорює можливість висилки з країни на знак солідарності з Чехією співробітників посольства РФ у Вільнюсі.

Про це в четвер в ефірі національного радіо LRT повідомила радниця президента республіки Аста Скайсгіріте, передає Цензор.НЕТ із посиланням УНН.

"Зараз по дипломатичних каналах обговорюємо з нашими союзниками, як найкраще висловити солідарність з Прагою. Президент (Литви Гітанас Науседа, - ред.) повністю підтримує дії Чехії", - заявила вона.

Минулого тижня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив підтримку Чехії, яка вислала 18 співробітників посольства РФ у Празі, які, за версією чеської сторони, є офіцерами російських спецслужб. МЗС РФ висловив Празі рішучий протест у зв'язку з розпочатим "під голослівними і надуманими приводами" кроком, а також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Як заявив ЗМІ міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек, - Чехія може вислати з Праги "приблизно 60" співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга не ухвалить рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва.