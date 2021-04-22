УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6696 відвідувачів онлайн
Новини
2 779 12

У Литві розглядають можливість висилки російських дипломатів

У Литві розглядають можливість висилки російських дипломатів

Влада Литви обговорює можливість висилки з країни на знак солідарності з Чехією співробітників посольства РФ у Вільнюсі.

Про це в четвер в ефірі національного радіо LRT повідомила радниця президента республіки Аста Скайсгіріте, передає Цензор.НЕТ із посиланням УНН.

"Зараз по дипломатичних каналах обговорюємо з нашими союзниками, як найкраще висловити солідарність з Прагою. Президент (Литви Гітанас Науседа, - ред.) повністю підтримує дії Чехії", - заявила вона.

Минулого тижня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив підтримку Чехії, яка вислала 18 співробітників посольства РФ у Празі, які, за версією чеської сторони, є офіцерами російських спецслужб. МЗС РФ висловив Празі рішучий протест у зв'язку з розпочатим "під голослівними і надуманими приводами" кроком, а також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков

Як заявив ЗМІ міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек, - Чехія може вислати з Праги "приблизно 60" співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга не ухвалить рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва.

Автор: 

Литва (2562) росія (68043) дипломати (573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Литва делает для Украины больше, чем сама Украина. Ну как так, Бубочка?
показати весь коментар
22.04.2021 11:55 Відповісти
+6
А как Украина?
показати весь коментар
22.04.2021 11:52 Відповісти
+6
Оце молодці. Оце люди і країни.На х іх з ЕС і їхніх громадян...Щіро поважаю.
показати весь коментар
22.04.2021 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішла жара.
показати весь коментар
22.04.2021 11:51 Відповісти
" В Литве рассматривают возможность высылки российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6369 " ...
показати весь коментар
22.04.2021 11:52 Відповісти
А как Украина?
показати весь коментар
22.04.2021 11:52 Відповісти
Украина никак, сейчас время зарабатывать, а когда мы подымим цену на электроэнергию и продадим АЭС то станем зарабатывать ещё больше.
показати весь коментар
22.04.2021 12:02 Відповісти
а в Украине такую возможность не рассматривают....
показати весь коментар
22.04.2021 11:52 Відповісти
посол вже звалив
показати весь коментар
22.04.2021 12:34 Відповісти
Литва делает для Украины больше, чем сама Украина. Ну как так, Бубочка?
показати весь коментар
22.04.2021 11:55 Відповісти
Оце молодці. Оце люди і країни.На х іх з ЕС і їхніх громадян...Щіро поважаю.
показати весь коментар
22.04.2021 12:14 Відповісти
непоганий початок, нагла рашапоїдна гопота уже всім набридла, пшлі нах за поребрик.
показати весь коментар
22.04.2021 12:23 Відповісти
Украине давным давно нужно было выслать эту нечисть, но гороховый сцыкливей шоколадного. Или оба холуи вовки-окурка.
показати весь коментар
22.04.2021 13:04 Відповісти
х@йлостан повинен бути ізольований від людства до смерті впавшого в дитинство вождя-соціопата.
Lietuva -👍👍👍❤️💛💙
показати весь коментар
22.04.2021 13:04 Відповісти
Пусть лапотники живут в своём дерьме...
показати весь коментар
22.04.2021 13:52 Відповісти
 
 