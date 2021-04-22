Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ

Братислава висилає трьох працівників посольства Росії

Про це повідомляють словацькі ЗМІ із посиланням на прем'єра Словаччини Едуарда Гегера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів", - заявив Гегер.

За словами прем'єра, російські дипломати мають сім днів на те, щоб залишити країну.

Словацькі ЗМІ пояснюють, що це рішення - реакція Братислави на загострення відносин між Росією та Чехією.

Раніше в четвер глава МЗС Чехії Якуб Кулганек поінформував, що Чехія ухвалила рішення зрівняти кількість представників персоналу в посольстві Росії в Чехії до рівня представництва в чеському посольстві в Москві.

"Російська Федерація не дала відповіді до полудня (як того вимагала Чехія). Ми обмежуємо кількість дипломатів у посольстві Росії до рівня представництва в нашому посольстві в Москві", - пояснив Кулганек.

За його словами, "рішення набуває чинності від сьогодні".

Кулганек уточнив, що посольство Росії в Празі має скоротити кількість свого персоналу до кінця травня.