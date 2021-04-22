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Новини
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Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ

Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ

Братислава висилає трьох працівників посольства Росії

Про це повідомляють словацькі ЗМІ із посиланням на прем'єра Словаччини Едуарда Гегера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів", - заявив Гегер.

За словами прем'єра, російські дипломати мають сім днів на те, щоб залишити країну.

Словацькі ЗМІ пояснюють, що це рішення - реакція Братислави на загострення відносин між Росією та Чехією.

Раніше в четвер глава МЗС Чехії Якуб Кулганек поінформував, що Чехія ухвалила рішення зрівняти кількість представників персоналу в посольстві Росії в Чехії до рівня представництва в чеському посольстві в Москві.

"Російська Федерація не дала відповіді до полудня (як того вимагала Чехія). Ми обмежуємо кількість дипломатів у посольстві Росії до рівня представництва в нашому посольстві в Москві", - пояснив Кулганек.

За його словами, "рішення набуває чинності від сьогодні".

Кулганек уточнив, що посольство Росії в Празі має скоротити кількість свого персоналу до кінця травня.

Автор: 

дипломатія (714) посольство (950) росія (66431) скандал (629) Словаччина (1135)


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Топ коментарі
+22
Правильно делают.
Гнать тварей на винторогию, пусть армату толкают на 9-е мая
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22.04.2021 19:34 Відповісти
+16
Рашистскую псину - нахер!
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 1188
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22.04.2021 19:36 Відповісти
+11
Гоните братья эту нечисть отовсюду!!¡
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22.04.2021 19:40 Відповісти
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Правильно делают.
Гнать тварей на винторогию, пусть армату толкают на 9-е мая
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22.04.2021 19:34 Відповісти
Рашистскую псину - нахер!
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 1188
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22.04.2021 19:36 Відповісти
Не обижай тваринку!
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22.04.2021 19:43 Відповісти
саме вказану породу можна і нужна.
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22.04.2021 20:05 Відповісти
Не нужно собак ставить в один ряд с кацапами.
Это не правильно, собаки друзья. Кацапы нелюди.
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22.04.2021 19:43 Відповісти
Ростов не резиновый.
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22.04.2021 19:38 Відповісти
там же бездоння, улізуть. а не, так проб"ють чергове дно. вони ж проофі.
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22.04.2021 20:07 Відповісти
Vyslet i bolse stran,nekomu nenuzni spioni diversanti iz benzokolonki
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22.04.2021 19:39 Відповісти
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - Цензор.НЕТ 615
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22.04.2021 19:39 Відповісти
Гоните братья эту нечисть отовсюду!!¡
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22.04.2021 19:40 Відповісти
Даёшь флешмоб по всему миру! В знак солидарности с трудящимися Чехии! "Поздравим" с надвигающимся праздником труда плешивого! Я даже лозунг на поздравительную открытку сочинил-
"Знай дипломат! Взорвали склад, езжайте в ад!"
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22.04.2021 19:42 Відповісти
вже можна список робити. вже штук п"ять країн то зробили.
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22.04.2021 20:08 Відповісти
По этому вопросу, только сами чехи и сейчас вот словаки (насколько я знаю). А кто еще?
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22.04.2021 20:12 Відповісти
Да там больше надо высылать .
Кацапы и там устроили базу своим разведчикам - до Вены -60 км - а жить в Братиславе и дешевле и комфортнее
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22.04.2021 19:51 Відповісти
австріяки закацапи.
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22.04.2021 20:10 Відповісти
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 1192
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22.04.2021 22:38 Відповісти
Вообще то у кацапов в Словакии 40 дипломатов , а не 31 . Где-то 9 они припрятали 😀😀😀
Наверно под кухарок и уборщиц замаскировали
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22.04.2021 22:45 Відповісти
Место лапотников-запаребриком.
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22.04.2021 19:52 Відповісти
ЩОСЬ ТАКЕ НАЧАЛОСЬ ! И ИЗ УКРАИНЫ ТОЖЕ БЫ ИХ НА ХЕР !
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22.04.2021 20:11 Відповісти
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 3459
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22.04.2021 20:14 Відповісти
И тут Хершану дали под зад
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22.04.2021 20:23 Відповісти
А чєбураша-бидло вчергове переконується, що "вокруг врагі". "пукін спасі, пукін возьмі мєня на войну"
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22.04.2021 20:24 Відповісти
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 7831
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22.04.2021 21:12 Відповісти
ну, штук 5 словацких выкинут
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22.04.2021 21:34 Відповісти
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 6996
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22.04.2021 22:24 Відповісти
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией и оставить в стране только одного дипломата РФ - будут высланы 70 сотрудников
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22.04.2021 23:05 Відповісти
Словаччина висилає трьох співробітників посольства РФ - Цензор.НЕТ 2830
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24.04.2021 19:58 Відповісти
 
 