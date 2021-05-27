Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах

Публикация в СМИ не соответствует тексту подготовленного Офисом президента законопроекта о деолигархизации. А после регистрации в Раде документ ожидает еще множество правок.

Об этом советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, последует работа – в комитетах, в первом чтении, во втором чтении, с рассмотрением поправок. Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы", - сказал Подоляк.

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По его словам, сейчас еще нельзя безоговорочно говорить о том, каким именно будет закон о деолигархизации.

"Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация", - сказал Подоляк.

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Он уточнил, что подобная законодательная работа точно не происходит в форме публикации "чьих-то фантазий о возможном законопроекте" или в форме "слива" в СМИ никем не подтвержденных вариантов.

Напомним, ранее "Зеркало недели" сообщило, что редакция ознакомилась с текстом законопроекта об олигархах. В издании утверждают, что законопроект может заставить олигархов распродать принадлежащие им медиа и стать основой для "медиарейдерства".