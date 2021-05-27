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Новости Политика Украины
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законопроект (3045) олигарх (1016) Подоляк Михаил (243)

Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подоляк: СМИ опубликовали

Публикация в СМИ не соответствует тексту подготовленного Офисом президента законопроекта о деолигархизации. А после регистрации в Раде документ ожидает еще множество правок.

Об этом советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, последует работа – в комитетах, в первом чтении, во втором чтении, с рассмотрением поправок. Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы", - сказал Подоляк.

Читайте: Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН

По его словам, сейчас еще нельзя безоговорочно говорить о том, каким именно будет закон о деолигархизации.

"Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация", - сказал Подоляк.

Также читайте: В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

Он уточнил, что подобная законодательная работа точно не происходит в форме публикации "чьих-то фантазий о возможном законопроекте" или в форме "слива" в СМИ никем не подтвержденных вариантов.

Напомним, ранее "Зеркало недели" сообщило, что редакция ознакомилась с текстом законопроекта об олигархах. В издании утверждают, что законопроект может заставить олигархов распродать принадлежащие им медиа и стать основой для "медиарейдерства".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
- Нет-нет, не смотрите!
- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 571
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27.05.2021 21:14
+14
Все действия Зеленского по деолигархизации согласованы с олигархами, - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
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27.05.2021 21:18
+13
подоляк и иже с ним и есть кошмарная фантазия Украины.
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27.05.2021 21:15
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самим стыдно стало за БРЕД ? Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 8169
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27.05.2021 21:12 Ответить
- Нет-нет, не смотрите!
- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 571
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27.05.2021 21:14 Ответить
Лучше не описать абсурдность ситуации.
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27.05.2021 22:12 Ответить
подоляк и иже с ним и есть кошмарная фантазия Украины.
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27.05.2021 21:15 Ответить
подоляк самое мерзкое, уныло-блевотное существо во всей зебильной команде.
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27.05.2021 22:13 Ответить
Все действия Зеленского по деолигархизации согласованы с олигархами, - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
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27.05.2021 21:18 Ответить
+++
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27.05.2021 21:25 Ответить
что ты фраер сдал назад © пестня
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27.05.2021 21:19 Ответить
агрохімія минулої п'ятниці розказував, що з цим текстом законопроекту детально знайомі лише шість чоловік: він і Корнієнко з ВР, і ще четверо з ОП, включно з Зе. І що Подоляк в це число не входить.
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27.05.2021 21:21 Ответить
Агрохимия ахаха))
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27.05.2021 21:26 Ответить
Это что какой-то новый метод законотворчества? Секретные законы?
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27.05.2021 22:11 Ответить
просто беня просил пока всем не рассказывать)
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27.05.2021 23:10 Ответить
Подляк він і є подляк...
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27.05.2021 21:24 Ответить
"ФЕНТЕЗИ" - новое направление в юриспруденции. Судя по "тяжеловесности" текста одновременно его писали не менее троих "докторов наук" не владеющих, как там говорил тяжеловес Стефанчук "юридической техникой". Я еще не встречал такого редкого проявления скудоумия. "Граф, у Вас в рукаве бубновый туз", ну просто братья Карамазовы собрались, а может по Достоевскому - "Бесы" ("Идиот" не подходит, слишком либеральный). Отправьте в Венецианскую комиссию, пускай поприкалываются.
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27.05.2021 21:34 Ответить
Клоуну не ймется стать олигархом-монополистом. И это не фантазия. Но смешно и даже, где-то забавно. Вот дурень…
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27.05.2021 21:39 Ответить
Может это не он дурень, а кто-то другой?
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27.05.2021 23:15 Ответить
Если поначалу Зеленский хотел стать украинским Лукашенко, то сейчас он хочет стать собирательным образом и Лукашенко, и Путина - по-немногу от обоих.
Кстати, таким хотел стать Янукович, и это для него кончилось эвакуацией в Ростов.
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27.05.2021 21:51 Ответить
Та ким же він за ці два роки вже тільки не став, позорище наше!
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28.05.2021 07:01 Ответить
На Банковій відхрестилися від проаналізованого ZN.UA проекту закону про олігархів. ВідповідаємоПісля
ознайомлення з текстом проекту «закону
про олігархів» редакція ZN.UA ознайомилася і з реакцією Офісу
президента на публікацію. Спікер Банковій Михайло Подоляк стверджує, що текст,
який проаналізувало ZN.UA нібито не відповідає тексту,
підготовленого в ОП.

У зв'язку цим ZN.UA вважає за
необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати.Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.UA видати джерело -
не вийде.А якщо, знявши реакцію на своє хитро-вбогу нормотворчість, команда
Зеленського відкоригує законопроект, то ми тільки за.

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27.05.2021 22:24 Ответить
Подоляк: ЗМІ опублікували "фантазії щодо законопроєкту" про олігархів - Цензор.НЕТ 3905
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27.05.2021 22:38 Ответить
Украина должна знать своих "героев": Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.
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28.05.2021 08:32 Ответить
 
 