Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах
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Публикация в СМИ не соответствует тексту подготовленного Офисом президента законопроекта о деолигархизации. А после регистрации в Раде документ ожидает еще множество правок.
Об этом советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, последует работа – в комитетах, в первом чтении, во втором чтении, с рассмотрением поправок. Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы", - сказал Подоляк.
По его словам, сейчас еще нельзя безоговорочно говорить о том, каким именно будет закон о деолигархизации.
"Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация", - сказал Подоляк.
Он уточнил, что подобная законодательная работа точно не происходит в форме публикации "чьих-то фантазий о возможном законопроекте" или в форме "слива" в СМИ никем не подтвержденных вариантов.
Напомним, ранее "Зеркало недели" сообщило, что редакция ознакомилась с текстом законопроекта об олигархах. В издании утверждают, что законопроект может заставить олигархов распродать принадлежащие им медиа и стать основой для "медиарейдерства".
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- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
Кстати, таким хотел стать Янукович, и это для него кончилось эвакуацией в Ростов.
ознайомлення з текстом проекту «закону
про олігархів» редакція ZN.UA ознайомилася і з реакцією Офісу
президента на публікацію. Спікер Банковій Михайло Подоляк стверджує, що текст,
який проаналізувало ZN.UA нібито не відповідає тексту,
підготовленого в ОП.
У зв'язку цим ZN.UA вважає за
необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати.Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.UA видати джерело -
не вийде.А якщо, знявши реакцію на своє хитро-вбогу нормотворчість, команда
Зеленського відкоригує законопроект, то ми тільки за.