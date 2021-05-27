Подоляк: ЗМІ опублікували "фантазії щодо законопроєкту" про олігархів
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Публікація в ЗМІ не відповідає тексту підготовленого Офісом президента законопроєкту про деолігархізацію. А після реєстрації в Раді документ очікує ще безліч правок.
Про це радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту. Як тільки законопроєкт буде презентовано і зареєстровано в парламенті, піде робота - в комітетах, у першому читанні, у другому читанні, з розглядом поправок. Фінальний документ у більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи", - сказав Подоляк.
За його словами, зараз ще не можна беззастережно говорити про те, яким саме буде закон про деолігархізацію.
"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація відповідного законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація", - сказав Подоляк.
Він уточнив, що подібна законодавча робота точно не відбувається у формі публікації "чиїхось фантазій про можливий законопроєкт" або у формі "зливу" в ЗМІ ніким не підтверджених варіантів.
Нагадаємо, раніше "Дзеркало тижня" повідомило, що редакція ознайомилася з текстом законопроєкту про олігархів. У виданні стверджують, що законопроєкт може змусити олігархів розпродати належні їм медіа і стати основою для "медіарейдерства".
Будь ласка, зачекайте...
- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
Кстати, таким хотел стать Янукович, и это для него кончилось эвакуацией в Ростов.
ознайомлення з текстом проекту «закону
про олігархів» редакція ZN.UA ознайомилася і з реакцією Офісу
президента на публікацію. Спікер Банковій Михайло Подоляк стверджує, що текст,
який проаналізувало ZN.UA нібито не відповідає тексту,
підготовленого в ОП.
У зв'язку цим ZN.UA вважає за
необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати.Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.UA видати джерело -
не вийде.А якщо, знявши реакцію на своє хитро-вбогу нормотворчість, команда
Зеленського відкоригує законопроект, то ми тільки за.