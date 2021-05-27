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Новини Політика України
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Подоляк: ЗМІ опублікували "фантазії щодо законопроєкту" про олігархів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк: ЗМІ опублікували

Публікація в ЗМІ не відповідає тексту підготовленого Офісом президента законопроєкту про деолігархізацію. А після реєстрації в Раді документ очікує ще безліч правок.

Про це радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту. Як тільки законопроєкт буде презентовано і зареєстровано в парламенті, піде робота - в комітетах, у першому читанні, у другому читанні, з розглядом поправок. Фінальний документ у більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи", - сказав Подоляк.

За його словами, зараз ще не можна беззастережно говорити про те, яким саме буде закон про деолігархізацію.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація відповідного законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація", - сказав Подоляк.

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Він уточнив, що подібна законодавча робота точно не відбувається у формі публікації "чиїхось фантазій про можливий законопроєкт" або у формі "зливу" в ЗМІ ніким не підтверджених варіантів.

Нагадаємо, раніше "Дзеркало тижня" повідомило, що редакція ознайомилася з текстом законопроєкту про олігархів. У виданні стверджують, що законопроєкт може змусити олігархів розпродати належні їм медіа і стати основою для "медіарейдерства".
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Топ коментарі
+17
- Нет-нет, не смотрите!
- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 571
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27.05.2021 21:14
+14
Все действия Зеленского по деолигархизации согласованы с олигархами, - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
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27.05.2021 21:18
+13
подоляк и иже с ним и есть кошмарная фантазия Украины.
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27.05.2021 21:15
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самим стыдно стало за БРЕД ? Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 8169
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27.05.2021 21:12 Відповісти
- Нет-нет, не смотрите!
- Почему?
- Это черновик!
- А в чистовик можно будет?
- Тоже нельзя!
- А туда почему?
- В чистовик мы тоже еще 100500 правок внесем.
Подоляк: СМИ опубликовали "фантазии о законопроекте" об олигархах - Цензор.НЕТ 571
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27.05.2021 21:14 Відповісти
Лучше не описать абсурдность ситуации.
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27.05.2021 22:12 Відповісти
подоляк и иже с ним и есть кошмарная фантазия Украины.
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27.05.2021 21:15 Відповісти
подоляк самое мерзкое, уныло-блевотное существо во всей зебильной команде.
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27.05.2021 22:13 Відповісти
Все действия Зеленского по деолигархизации согласованы с олигархами, - Дмитрий Корнейчук

https://www.youtube.com/watch?v=Qpmz5uMRp3g
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27.05.2021 21:18 Відповісти
+++
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27.05.2021 21:25 Відповісти
что ты фраер сдал назад © пестня
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27.05.2021 21:19 Відповісти
агрохімія минулої п'ятниці розказував, що з цим текстом законопроекту детально знайомі лише шість чоловік: він і Корнієнко з ВР, і ще четверо з ОП, включно з Зе. І що Подоляк в це число не входить.
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27.05.2021 21:21 Відповісти
Агрохимия ахаха))
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27.05.2021 21:26 Відповісти
Это что какой-то новый метод законотворчества? Секретные законы?
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27.05.2021 22:11 Відповісти
просто беня просил пока всем не рассказывать)
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27.05.2021 23:10 Відповісти
Подляк він і є подляк...
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27.05.2021 21:24 Відповісти
"ФЕНТЕЗИ" - новое направление в юриспруденции. Судя по "тяжеловесности" текста одновременно его писали не менее троих "докторов наук" не владеющих, как там говорил тяжеловес Стефанчук "юридической техникой". Я еще не встречал такого редкого проявления скудоумия. "Граф, у Вас в рукаве бубновый туз", ну просто братья Карамазовы собрались, а может по Достоевскому - "Бесы" ("Идиот" не подходит, слишком либеральный). Отправьте в Венецианскую комиссию, пускай поприкалываются.
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27.05.2021 21:34 Відповісти
Клоуну не ймется стать олигархом-монополистом. И это не фантазия. Но смешно и даже, где-то забавно. Вот дурень…
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27.05.2021 21:39 Відповісти
Может это не он дурень, а кто-то другой?
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27.05.2021 23:15 Відповісти
Если поначалу Зеленский хотел стать украинским Лукашенко, то сейчас он хочет стать собирательным образом и Лукашенко, и Путина - по-немногу от обоих.
Кстати, таким хотел стать Янукович, и это для него кончилось эвакуацией в Ростов.
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27.05.2021 21:51 Відповісти
Та ким же він за ці два роки вже тільки не став, позорище наше!
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28.05.2021 07:01 Відповісти
На Банковій відхрестилися від проаналізованого ZN.UA проекту закону про олігархів. ВідповідаємоПісля
ознайомлення з текстом проекту «закону
про олігархів» редакція ZN.UA ознайомилася і з реакцією Офісу
президента на публікацію. Спікер Банковій Михайло Подоляк стверджує, що текст,
який проаналізувало ZN.UA нібито не відповідає тексту,
підготовленого в ОП.

У зв'язку цим ZN.UA вважає за
необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати.Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.UA видати джерело -
не вийде.А якщо, знявши реакцію на своє хитро-вбогу нормотворчість, команда
Зеленського відкоригує законопроект, то ми тільки за.

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27.05.2021 22:24 Відповісти
Подоляк: ЗМІ опублікували "фантазії щодо законопроєкту" про олігархів - Цензор.НЕТ 3905
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27.05.2021 22:38 Відповісти
Украина должна знать своих "героев": Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.
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28.05.2021 08:32 Відповісти
 
 