Подоляк: ЗМІ опублікували "фантазії щодо законопроєкту" про олігархів

Публікація в ЗМІ не відповідає тексту підготовленого Офісом президента законопроєкту про деолігархізацію. А після реєстрації в Раді документ очікує ще безліч правок.

Про це радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту. Як тільки законопроєкт буде презентовано і зареєстровано в парламенті, піде робота - в комітетах, у першому читанні, у другому читанні, з розглядом поправок. Фінальний документ у більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи", - сказав Подоляк.

За його словами, зараз ще не можна беззастережно говорити про те, яким саме буде закон про деолігархізацію.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація відповідного законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація", - сказав Подоляк.

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Він уточнив, що подібна законодавча робота точно не відбувається у формі публікації "чиїхось фантазій про можливий законопроєкт" або у формі "зливу" в ЗМІ ніким не підтверджених варіантів.

Нагадаємо, раніше "Дзеркало тижня" повідомило, що редакція ознайомилася з текстом законопроєкту про олігархів. У виданні стверджують, що законопроєкт може змусити олігархів розпродати належні їм медіа і стати основою для "медіарейдерства".