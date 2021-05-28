Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным на Земле
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле". Она выступила против строительства трубопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Washington Examiner.
Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".
Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.
"Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", - сказала Грэнхолм.
По ее мнению, вопрос о санкциях против "Северного потока-2" должен был возникнуть раньше.
"Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", - добавила Грэнхолм.
Напомним, строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой, заявил президент США Джо Байден.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с американским конгрессменом, сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".
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Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)
«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).