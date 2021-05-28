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Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным на Земле

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным на Земле

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле". Она выступила против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Washington Examiner.

Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.

"Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", - сказала Грэнхолм.

По ее мнению, вопрос о санкциях против "Северного потока-2" должен был возникнуть раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено

"Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", - добавила Грэнхолм.

Напомним, строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой, заявил президент США Джо Байден.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с американским конгрессменом, сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".
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Топ комментарии
+18
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).
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28.05.2021 08:20
+10
Оно и понятно ,ведь газ Московия берёт со своих нищих колоний бесплатно и гонит этот газ сытой Европе, а потом диктует ЕС свои условия .Было бы правильно всем Миром Расею называть правильным названием МОСКОВИЯ, чтобы открылась вся ложь умом непонятного образования под названием Расея и помочь колониям Московии получить независимость, для образования независимых государств и свободные земли заселить нуждающимся людям со всего Мира. Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 746
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28.05.2021 08:07
+9
паРаша как Сев.Корея это диктаторская шайка отморозков... истребить ее (как многим было бы удобнее) нельзя, приходится считаться и уживаться с обезьяной с гранатой. Это как сосед алкаш и наркоман - все от него страдают, завалить ублюдка закон не позволяет, вот и мирятся с ним, убеждают, воспитывают, но все понимают что он конченный гандон!!! .. ждут пока сам сдохнет
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28.05.2021 08:00
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оказывается, они туда еще и "ходют". Ну шо за народ...
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28.05.2021 07:39 Ответить
это от ягеля такой эффект.
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28.05.2021 07:55 Ответить
Єрмак проти Байдена.
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28.05.2021 07:40 Ответить
Свинособака откуда ты беззубая мокшанская рвань?
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28.05.2021 08:07 Ответить
это нормально, там все грязное
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28.05.2021 07:59 Ответить
паРаша как Сев.Корея это диктаторская шайка отморозков... истребить ее (как многим было бы удобнее) нельзя, приходится считаться и уживаться с обезьяной с гранатой. Это как сосед алкаш и наркоман - все от него страдают, завалить ублюдка закон не позволяет, вот и мирятся с ним, убеждают, воспитывают, но все понимают что он конченный гандон!!! .. ждут пока сам сдохнет
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28.05.2021 08:00 Ответить
***** ***********, чмошница недоношенная.на ******** - спать ложись. Утреннюю дойку ****** проспишь ))
Мокшанская свинособака опять навозом стекломой закусывал? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 5958
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28.05.2021 08:09 Ответить
Оно и понятно ,ведь газ Московия берёт со своих нищих колоний бесплатно и гонит этот газ сытой Европе, а потом диктует ЕС свои условия .Было бы правильно всем Миром Расею называть правильным названием МОСКОВИЯ, чтобы открылась вся ложь умом непонятного образования под названием Расея и помочь колониям Московии получить независимость, для образования независимых государств и свободные земли заселить нуждающимся людям со всего Мира. Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 746
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28.05.2021 08:07 Ответить
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).
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28.05.2021 08:20 Ответить
И помочь колониям Московии получить независимость, создать национальные нефтегазопроводы, энергетику, транспорт, науку, национальные денежные единицы, образование, медицину, охрану правопорядка и обороны, театры, музеи, семьи межнациональные тоже поделить. Отличная идея.
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28.05.2021 08:26 Ответить
От этого газа оскомину набьешь. На взгляд-то он хорош, но кислый и грязный.
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28.05.2021 08:18 Ответить
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3769.
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28.05.2021 08:27 Ответить
Странное заявление. Хотя учитывая что до того чем стать министром энергетики она была телеведущей, может просто плохо разбирается во всяких газах.
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28.05.2021 08:28 Ответить
Що б озвучити прогноз погоди не треба бути метеорологом .
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28.05.2021 08:29 Ответить
А что она думает об американском фрекинге? Просто интересно.

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7281
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28.05.2021 08:33 Ответить
Она думает, что ты тупорылый ватник под американским флагом, притащивший фотку с канадского месторождения Альберта (битуминозные пески) Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3079
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28.05.2021 08:47 Ответить
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 4466
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28.05.2021 08:51 Ответить
лол. фоточки из пропагандонских статей и совсем не американских. спалился, лаптеногий
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28.05.2021 08:57 Ответить
думаешь фотошоп?
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28.05.2021 11:00 Ответить
Шо такое? Не прокатило? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 372
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7387

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 5958 Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 9473
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28.05.2021 08:58 Ответить
Байден как раз, возможно даже вместе с Дженнифер, остановил строительство нефтетрубы из канадских битумных песков, ссылаясь на экологию (на самом деле чтобы нагадить республиканцам). А проект был гораздо масштабнее СП-2.
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28.05.2021 09:34 Ответить
Вы точно уловили суть коммента, на который ответили? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 1252
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28.05.2021 09:45 Ответить
Так то так , але бабло від того газу європейцям «акціонєрам газпрому» не смердить..
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28.05.2021 08:28 Ответить
....а нус лизинг делала кацапу - выхлоп видать не понравился, бояра с ягелем глаза резала!!!)) Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 2299..осадочек остался у бывшей телеведущей
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28.05.2021 08:56 Ответить
Кто о чём, а лаптеногие ********* об анусах Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 8677
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28.05.2021 08:59 Ответить
..шалунишка, что тебя так задело - аж Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3380 расхлопался от радости , видать знакомое!!!)))
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28.05.2021 09:12 Ответить
Ага Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 9497 Ты ведь живое подтверждение темы моего диплома - "Фиксирование лаптеногих на ********** и анусах. ********** лаптеногих - объединяющая скрепа кацапстана" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7499
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28.05.2021 09:20 Ответить
...много в жизни за свои 65 лет видел дмб. , но такого в первый раз - где вас только разводят - хлопай дальше ...ура чок!!!)) ...психушку - то вроде не распускали.... Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 2676
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28.05.2021 09:30 Ответить
Хххосподя Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 4958. Надо в научную работу добавить ":5 лет и ********** - вызовы и проблемы" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 1888
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28.05.2021 09:43 Ответить
Це вже може бути тема для наступної наукової роботи одного з "видатних" кандидатів наук.
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28.05.2021 10:27 Ответить
...я в тебе не ошибся - развивай дальше тему , практику ты давно прошёл - слово "**********" видать в комментах твой "конёк" - слишком не увлекайся , к старости недержание будет сопровождать , как врач - проктолог тебе говорю - запах ужаснее того кацапского газа, что нюхает это наркоманка Гренхолм!!!! Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3739...покедова, проходи мимо - по пятницам я не подаю.....
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28.05.2021 10:36 Ответить
Не надо интерполировать свой опыт на всех окружающих, он репрезентативен только для группы "лаптеногие ***********" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 809
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28.05.2021 11:04 Ответить
А как же рассказы про самое чистое ископаемое топливо (газ). Все это были байки?

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7029
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28.05.2021 09:05 Ответить
Нет конечно. Ведь золото добытое в Бухенвальде, Освенциме, Аушвице - точно такое как и намытое в Неваде Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 8444
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28.05.2021 09:10 Ответить
На самом деле рассуждения про неэкологичность газа просто абсурдны. Польша коптит всю Европу углем, лишь бы не покупать газ. А вы попробуйте пожечь в квартире уголь, как вы это делаете каждый день с газом.
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28.05.2021 09:15 Ответить
Вы точно уверены, что выражение "грязные деньги" имеет отношение к санитарным нормам?
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28.05.2021 09:22 Ответить
То есть она имеет ввиду грязный газ в переносном смысле? Тогда ладно.
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28.05.2021 09:29 Ответить
Але ж нафта то "чиста" в прямому розумінні. Торік непогану бодягу запустили в нафтопроводи.
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28.05.2021 10:24 Ответить
Во как лаптекопытных подорвало! Аж взвыли хриплым хором в защиту своего газа-батюшки. Правильно, говно пригожинское, старайтесь, бо вы, твари, едва шевелитесь. Так недолго и всю газовую индустрию завалить. С чего тогда ***** дворцы строить будет да на Вротенбергов навешивать? Стараться, мудачье лахтинское, рвать жопы и набрасывать на ветиляторы! Обленились в корень, уррроды.
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28.05.2021 09:25 Ответить
 
 