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Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Washington Examiner.

Так, вона не підтримує рішення Білого дому не запроваджувати санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Міністерка заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.

"Одна з причин, чому я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що ним транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.

На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше.

Також читайте: Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено

"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.

Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Запровадження нових санкцій проти проєкту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Браяном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

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Топ коментарі
+18
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).
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28.05.2021 08:20
+10
Оно и понятно ,ведь газ Московия берёт со своих нищих колоний бесплатно и гонит этот газ сытой Европе, а потом диктует ЕС свои условия .Было бы правильно всем Миром Расею называть правильным названием МОСКОВИЯ, чтобы открылась вся ложь умом непонятного образования под названием Расея и помочь колониям Московии получить независимость, для образования независимых государств и свободные земли заселить нуждающимся людям со всего Мира. Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 746
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28.05.2021 08:07
+9
паРаша как Сев.Корея это диктаторская шайка отморозков... истребить ее (как многим было бы удобнее) нельзя, приходится считаться и уживаться с обезьяной с гранатой. Это как сосед алкаш и наркоман - все от него страдают, завалить ублюдка закон не позволяет, вот и мирятся с ним, убеждают, воспитывают, но все понимают что он конченный гандон!!! .. ждут пока сам сдохнет
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28.05.2021 08:00
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оказывается, они туда еще и "ходют". Ну шо за народ...
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28.05.2021 07:39 Відповісти
это от ягеля такой эффект.
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28.05.2021 07:55 Відповісти
Єрмак проти Байдена.
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28.05.2021 07:40 Відповісти
Свинособака откуда ты беззубая мокшанская рвань?
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28.05.2021 08:07 Відповісти
это нормально, там все грязное
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28.05.2021 07:59 Відповісти
паРаша как Сев.Корея это диктаторская шайка отморозков... истребить ее (как многим было бы удобнее) нельзя, приходится считаться и уживаться с обезьяной с гранатой. Это как сосед алкаш и наркоман - все от него страдают, завалить ублюдка закон не позволяет, вот и мирятся с ним, убеждают, воспитывают, но все понимают что он конченный гандон!!! .. ждут пока сам сдохнет
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28.05.2021 08:00 Відповісти
***** ***********, чмошница недоношенная.на ******** - спать ложись. Утреннюю дойку ****** проспишь ))
Мокшанская свинособака опять навозом стекломой закусывал? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 5958
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28.05.2021 08:09 Відповісти
Оно и понятно ,ведь газ Московия берёт со своих нищих колоний бесплатно и гонит этот газ сытой Европе, а потом диктует ЕС свои условия .Было бы правильно всем Миром Расею называть правильным названием МОСКОВИЯ, чтобы открылась вся ложь умом непонятного образования под названием Расея и помочь колониям Московии получить независимость, для образования независимых государств и свободные земли заселить нуждающимся людям со всего Мира. Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 746
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28.05.2021 08:07 Відповісти
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).
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28.05.2021 08:20 Відповісти
И помочь колониям Московии получить независимость, создать национальные нефтегазопроводы, энергетику, транспорт, науку, национальные денежные единицы, образование, медицину, охрану правопорядка и обороны, театры, музеи, семьи межнациональные тоже поделить. Отличная идея.
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28.05.2021 08:26 Відповісти
От этого газа оскомину набьешь. На взгляд-то он хорош, но кислый и грязный.
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28.05.2021 08:18 Відповісти
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3769.
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28.05.2021 08:27 Відповісти
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Странное заявление. Хотя учитывая что до того чем стать министром энергетики она была телеведущей, может просто плохо разбирается во всяких газах.
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28.05.2021 08:28 Відповісти
Що б озвучити прогноз погоди не треба бути метеорологом .
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28.05.2021 08:29 Відповісти
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А что она думает об американском фрекинге? Просто интересно.

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7281
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28.05.2021 08:33 Відповісти
Она думает, что ты тупорылый ватник под американским флагом, притащивший фотку с канадского месторождения Альберта (битуминозные пески) Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3079
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28.05.2021 08:47 Відповісти
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 4466
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28.05.2021 08:51 Відповісти
лол. фоточки из пропагандонских статей и совсем не американских. спалился, лаптеногий
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28.05.2021 08:57 Відповісти
думаешь фотошоп?
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28.05.2021 11:00 Відповісти
Шо такое? Не прокатило? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 372
Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7387

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 5958 Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 9473
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28.05.2021 08:58 Відповісти
Байден как раз, возможно даже вместе с Дженнифер, остановил строительство нефтетрубы из канадских битумных песков, ссылаясь на экологию (на самом деле чтобы нагадить республиканцам). А проект был гораздо масштабнее СП-2.
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28.05.2021 09:34 Відповісти
Вы точно уловили суть коммента, на который ответили? Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 1252
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28.05.2021 09:45 Відповісти
Так то так , але бабло від того газу європейцям «акціонєрам газпрому» не смердить..
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28.05.2021 08:28 Відповісти
....а нус лизинг делала кацапу - выхлоп видать не понравился, бояра с ягелем глаза резала!!!)) Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 2299..осадочек остался у бывшей телеведущей
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28.05.2021 08:56 Відповісти
Кто о чём, а лаптеногие ********* об анусах Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 8677
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28.05.2021 08:59 Відповісти
..шалунишка, что тебя так задело - аж Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3380 расхлопался от радости , видать знакомое!!!)))
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28.05.2021 09:12 Відповісти
Ага Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 9497 Ты ведь живое подтверждение темы моего диплома - "Фиксирование лаптеногих на ********** и анусах. ********** лаптеногих - объединяющая скрепа кацапстана" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7499
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28.05.2021 09:20 Відповісти
...много в жизни за свои 65 лет видел дмб. , но такого в первый раз - где вас только разводят - хлопай дальше ...ура чок!!!)) ...психушку - то вроде не распускали.... Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 2676
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28.05.2021 09:30 Відповісти
Хххосподя Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 4958. Надо в научную работу добавить ":5 лет и ********** - вызовы и проблемы" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 1888
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28.05.2021 09:43 Відповісти
Це вже може бути тема для наступної наукової роботи одного з "видатних" кандидатів наук.
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28.05.2021 10:27 Відповісти
...я в тебе не ошибся - развивай дальше тему , практику ты давно прошёл - слово "**********" видать в комментах твой "конёк" - слишком не увлекайся , к старости недержание будет сопровождать , как врач - проктолог тебе говорю - запах ужаснее того кацапского газа, что нюхает это наркоманка Гренхолм!!!! Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 3739...покедова, проходи мимо - по пятницам я не подаю.....
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28.05.2021 10:36 Відповісти
Не надо интерполировать свой опыт на всех окружающих, он репрезентативен только для группы "лаптеногие ***********" Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 809
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28.05.2021 11:04 Відповісти
А как же рассказы про самое чистое ископаемое топливо (газ). Все это были байки?

Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 7029
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28.05.2021 09:05 Відповісти
Нет конечно. Ведь золото добытое в Бухенвальде, Освенциме, Аушвице - точно такое как и намытое в Неваде Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі - Цензор.НЕТ 8444
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28.05.2021 09:10 Відповісти
На самом деле рассуждения про неэкологичность газа просто абсурдны. Польша коптит всю Европу углем, лишь бы не покупать газ. А вы попробуйте пожечь в квартире уголь, как вы это делаете каждый день с газом.
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28.05.2021 09:15 Відповісти
Вы точно уверены, что выражение "грязные деньги" имеет отношение к санитарным нормам?
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28.05.2021 09:22 Відповісти
То есть она имеет ввиду грязный газ в переносном смысле? Тогда ладно.
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28.05.2021 09:29 Відповісти
Але ж нафта то "чиста" в прямому розумінні. Торік непогану бодягу запустили в нафтопроводи.
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28.05.2021 10:24 Відповісти
Во как лаптекопытных подорвало! Аж взвыли хриплым хором в защиту своего газа-батюшки. Правильно, говно пригожинское, старайтесь, бо вы, твари, едва шевелитесь. Так недолго и всю газовую индустрию завалить. С чего тогда ***** дворцы строить будет да на Вротенбергов навешивать? Стараться, мудачье лахтинское, рвать жопы и набрасывать на ветиляторы! Обленились в корень, уррроды.
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28.05.2021 09:25 Відповісти
 
 