Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Washington Examiner.

Так, вона не підтримує рішення Білого дому не запроваджувати санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Міністерка заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.

"Одна з причин, чому я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що ним транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.



На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше.

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"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.

Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Запровадження нових санкцій проти проєкту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Браяном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".