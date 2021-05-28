Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі
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Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Washington Examiner.
Так, вона не підтримує рішення Білого дому не запроваджувати санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".
Міністерка заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.
"Одна з причин, чому я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що ним транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.
На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше.
"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.
Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Запровадження нових санкцій проти проєкту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Браяном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".
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Мокшанская свинособака опять навозом стекломой закусывал?
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»(Игорь Растеряев, "современный рассийский бард"...)
«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
«Есть две Руси. Первая - Киевская, имеет свои корни в мировой, а, по крайней мере, в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости, понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть ещё другая Русь - Московская. Это - Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы…».
(Алексей Толстой, «красный граф», советский писатель).