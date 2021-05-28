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Новости Политика Украины
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Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов

По информации Службы безопасности Украины, несмотря на введенный в июле прошлого года режим всеобщего прекращения огня, в районе ООС в 2021 году постоянно работают российские снайперы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгений Русинов.

"Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, которые дополнительно оснащены соответствующими комплексами контрснайперськои борьбы, - отметил он. - По имеющимся оперативным данным, работу последних используют объектово на проблемных участках линии боевого соприкосновения, при этом ее налажено по безротационному принципу. То есть работают профессионалы".

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По его словам, за 2020-2021 гг. силами ООС зафиксировано 54 факта так называемой "работы" враждебных снайперских групп, в результате деятельности которых в прошлом году было убито 13 украинских военнослужащих, а 14 получили ранения. В этом году уже 19 погибших и 8 раненых. Среди гражданского населения факты ранений не фиксировались.

"При этом присутствие кадровых военных России из числа снайперов подтверждается профессиональным снаряжением последних, вроде британской винтовки Accuracy и французской системы наблюдения JIM LR, которые крайне трудно приобрести представителям незаконных вооруженных формирований", - объяснил Русинов.

Он также напомнил, что власти страны-агрессора с 2014 года отрицают участие своих кадровых военных в войне на Донбассе, а присутствующих в составе НЗФ так называемых "Л/ДНР" российских граждан называют "добровольцами".

С полным текстом интервью Евгения Русинова можно ознакомиться тут.

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Топ комментарии
+20
На передову потрібно повернути контр снайперські групи які прибрав сцикло.
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28.05.2021 08:42
+10
а Говнокомандующий считает иначе

" Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский

Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 8388
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28.05.2021 08:58
+6
И так общеизвестный факт констатировали. Дальше что? Еще где-то войска отвести,чтобы кацапские снайперы не достали?
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28.05.2021 08:45
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На передову потрібно повернути контр снайперські групи які прибрав сцикло.
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28.05.2021 08:42 Ответить
говорят, ***** не разрешает...
Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 1677 Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 7958 Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 7094
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28.05.2021 08:58 Ответить
не, х.йло не убийца, вы что. Еще же нет 100 убитых
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28.05.2021 08:43 Ответить
И так общеизвестный факт констатировали. Дальше что? Еще где-то войска отвести,чтобы кацапские снайперы не достали?
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28.05.2021 08:45 Ответить
Пострілюють.(С)
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28.05.2021 08:46 Ответить
а Говнокомандующий считает иначе

" Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский

Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 8388
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28.05.2021 08:58 Ответить
а що нашим мішае - чи хто....
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28.05.2021 09:00 Ответить
У нас главнюк-гавнюк.
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28.05.2021 09:05 Ответить
Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 97
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28.05.2021 09:04 Ответить
А членограй тим часом бачить мир в очах у хйла...
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28.05.2021 09:55 Ответить
гавнюка зеленого отправьте на позиции...
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28.05.2021 09:56 Ответить
Скільки кацапи повинні вбити українців, щоб до Вави дійшо, що режим тиші існує лише у його хворій фантазії?
Чи українці, для Вави, не свої, тому режим "тиші" продовжується?
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28.05.2021 09:57 Ответить
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
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28.05.2021 10:26 Ответить
Снайперы дрг убили нашего комбата 128-й бригады.
Это ***** позор. Зеленский стыд! https://m.censor.net/ru/news/3267888/ukrainskiyi_voin_maksim_polevoyi_pogib_na_donbasse_27_maya_foto
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28.05.2021 10:55 Ответить
 
 