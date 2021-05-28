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Зеленский (11104) указ (373) Славянск (1145)

Опубликован указ Зеленского о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опубликован указ Зеленского о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании Славянской городской военно-гражданской администрации опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию документа в издании "Голос Украины".

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.

Командующему объединенными силами, председателю Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Отмечается также, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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І це правільно.
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28.05.2021 11:20 Ответить
Чим?
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28.05.2021 21:04 Ответить
 
 