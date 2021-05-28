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Зеленський (17470) наказ (346) Слов'янськ (510)

Опубліковано указ Зеленського про утворення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опубліковано указ Зеленського про утворення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації

Указ президента України Володимира Зеленського про утворення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації опубліковано у виданні "Голос України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію документа у виданні "Голос України".

"На виконання Закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в документі.

Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручили здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Зазначається також, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також читайте: Зеленський утворив Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію

Автор: Наталя Джума
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І це правільно.
показати весь коментар
28.05.2021 11:20 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
28.05.2021 21:04 Відповісти
 
 