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В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но и реабилитация

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но и реабилитация

Департамент социальной политики КГГА официально отрицает информацию о якобы завышеных ценах на оздоровление детей с инвалидностью, которые воспитываются в двух домах-интернатах города Киева.

Об этом говорится в заявлении департамента, которое поступило в редакцию Цензор.НЕТ после публикации на сайте информации о том, что Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью.

Департамент обращает внимание, что цены, указанные на сайте издания для сравнения, - за прошлый год.

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"Вы приводите цены на проживание и оздоровление по сути здоровых детей. А речь идет об оздоровлении детей с инвалидностью. Кроме того, в заключенном с санаторием "Скадовск" соглашении цена на оздоровление ребенка указана не только за проживание и питание, но и за предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии согласно медицинских показаний. А стоимость проживания сопровождающих значительно ниже, чем стоимость проживания в санатории взрослых людей", - акцентировали в Департаменте.

"Цены на услуги санатория 2020 года, указанные на сайте издания, - это цены для проживания и оздоровления в санатории фактически здоровых детей. Понятно, что дети с инвалидностью с целым рядом различных заболеваний не могут получить весь спектр услуг только по цене проживания, поскольку все это является дополнительными услугами санатория. В частности, все услуги по реабилитации, предоставляемые санаторием воспитанникам киевских детских домов-интернатов, не входят в стандартный набор услуг, поэтому они были включены в стоимость путевок. Также эти дети и молодые люди (путевки закуплены для детей и молодежи от 18 лет) нуждаются в консультациях и сопровождении врачей во время всего периода проведения курса реабилитации", - добавили в КГГА.

В ведомстве отметили, что путевки закуплены в результате тендера, торги проходили на платформе "Прозоро" по всем требованиям и правилам тендерных процедур. Также за проведением таких закупок пристально следят и родительские комитеты обеих домов-интернатов.

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В ККГА напомнили, что стоимость оздоровления детей / молодежи с инвалидностью по Договору составляет 1 390,61 грн в сутки за одного человека, стоимость проживания сопровождающего - 450 грн / сутки. Всего путевка рассчитана на 18 дней оздоровления для одного человека. Стоимость сделки - 2349 988,20 грн с НДС, включая отдых, оздоровление и реабилитацию детей и молодежи - 90 воспитанников Дарницкого и Святошинского домов-интернатов и 12 сопровождающих лиц.

Ранее Цензор.НЕТ обнародовал информацию о том, что Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью. Стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн. Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн - фактически на потенциальную стоимость размещения еще одного ребенка. Также она более чем на 900 грн выше анонсированной стоимости для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце). Также на сайте санатория указано, что в озвученную стоимость уже входит лечение. Отметим, что в договоре указано, что набор лечебных процедур индивидуален для каждого ребенка, но в приведенном далее перечне упоминаются фитотерапия, массаж, физиотерапия и другие процедуры из тех, что в стоимость путевок в Скадовск и так включены.

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Топ комментарии
+7
Так это ж совсем другое дело!

В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но реабилитация - Цензор.НЕТ 954
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28.05.2021 11:14
+3
Пишешь что там не только проживание а и реабилитация и цену можно умножать на 3. Хотя по сути это одно и тоже.
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28.05.2021 11:18
+2
Кто должен сделать бесплатным лечение?
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28.05.2021 11:32
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Так это ж совсем другое дело!

В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но реабилитация - Цензор.НЕТ 954
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28.05.2021 11:14 Ответить
Пишешь что там не только проживание а и реабилитация и цену можно умножать на 3. Хотя по сути это одно и тоже.
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28.05.2021 11:18 Ответить
Проплаченная зелуповская ботоферма пишет как под копирку одни и те же коменты. А по факту очередной проплаченный пшик
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28.05.2021 12:37 Ответить
Ага. Проживание и реабилитация..чинуш КГГА.
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28.05.2021 11:19 Ответить
от шоб ше ляпнуть
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28.05.2021 12:59 Ответить
Уж детям то лечебные процедуры могли бы и бесплатными сделать, мразота жадная.
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28.05.2021 11:20 Ответить
Кто должен сделать бесплатным лечение?
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28.05.2021 11:32 Ответить
Безоплатного НІЧОГО не буває. За все треба платити. Інша справа, що за дітей заплатила КМДА, а тому батькам дітей то вийшло безкоштовно.
До речі, в бюджетному комітеті КМДА більшість від СН. Ну то таке. То певно не ті слуги...
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28.05.2021 12:10 Ответить
Вам шо, денег на детей-инвалидов жалко? И шо, шо втрое?! Кому от этого плохо? Загибайте пальцы: детям хорошо, лагерям хорошо, чиновникам хорошо. Кому плохо? Бюджету Украины. Общий счет 3:1 не в пользу бюджета. Проиграл, вот пусть сидит и помалкивает! В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но и реабилитация - Цензор.НЕТ 8178
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28.05.2021 11:23 Ответить
Хотели бы сделать детям хорошо - отправили бы в пятизвездочный отель Турции или Египта по система всё включено в два раза дешевле ""оздоровления в Скадовске"
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28.05.2021 11:30 Ответить
Have you any disabled relatives?
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28.05.2021 12:32 Ответить
Угу, добивались у одного, за каким ты закупил у фирмы Эверест копьютеры по тройной цене, еще и с монохромными мониторами.
Дык, там офигенные условия гарантийного обслуживания и персонал не будет играть в стрелялки на работе.
И тот эверест тоже дрыснул вскоре.
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28.05.2021 11:35 Ответить
ще б зрівняли вартість відпочинку і лікування дітей інвалідів і чиновників, там різниця набагато більше, почитати б скільки чинуши отримують оздоровчих і де лікуються і відпочивають ))
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28.05.2021 11:36 Ответить
Не спекулируйте на отдыхе детей... Вы готовы поехать и бесплатно делать деткам массажи, возить их своим транспортом, обеспечивать уход?
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28.05.2021 11:39 Ответить
А кличко собирался им делать массажи?
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28.05.2021 11:42 Ответить
я думаю, что дети не расстроились бы совсем, если бы их отправили в Турцию или Египет по путевке "все включено" и по цене процентов на 30%, чем в Скадовск. т.е. за те же деньги может отдохнуть на треть больше детей и не в Скадовсе, а на нормальном курорте.
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28.05.2021 12:17 Ответить
Ты идиот, речь идет о детях инвалидах. Им нужны спец процедуры, а не халявный виски в в египетском ол инклюзиве.
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28.05.2021 12:31 Ответить
зелупа поехала потусить в больнице феофании на недельку. По деньгам - почти миллион бюджетных гривен. Я что-то не помню визгов зебилов по этому поводу
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28.05.2021 12:34 Ответить
Виталику пофиг, он все равно не понимает
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28.05.2021 12:49 Ответить
 
 