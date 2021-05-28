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діти (4411) КМДА (1463) Київрада (454) відпочинок (210) закупівлі (598) інвалідність (95) Скадовськ (60)

У КМДА заперечують закупівлю за потрійною ціною путівок у Скадовськ для дітей з інвалідністю: У вартість входить не тільки проживання, але й реабілітація

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У КМДА заперечують закупівлю за потрійною ціною путівок у Скадовськ для дітей з інвалідністю: У вартість входить не тільки проживання, але й реабілітація

Департамент соціальної політики КМДА офіційно заперечує інформацію про нібито завищені ціни на оздоровлення дітей з інвалідністю, які виховуються в двох будинках-інтернатах міста Києва.

Про це йдеться в заяві департаменту, яка надійшла до редакції Цензор.НЕТ після публікації на сайті інформації про те, що Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю.

Департамент звертає увагу, що ціни, зазначені на сайті видання для порівняння, - за минулий рік.

"Ви наводите ціни на проживання та оздоровлення по суті здорових дітей. А йдеться про оздоровлення дітей з інвалідністю. Крім того, в укладеній з санаторієм "Скадовськ" угоді ціна на оздоровлення дитини вказана не тільки за проживання та харчування, а й за надання послуг медичної, фізичної, психологічної реабілітації із застосуванням механотерапії, кінезотерапії, динамічної пропріоцептивної корекції, бальнеотерапії згідно з медичними показаннями. А вартість проживання супроводжуючих значно нижче, ніж вартість проживання в санаторії дорослих людей", - акцентували в Департаменті.

"Ціни на послуги санаторію за 2020 рік, вказані на сайті видання, - це ціни для проживання і оздоровлення в санаторії фактично здорових дітей. Зрозуміло, що діти з інвалідністю з цілим рядом різних захворювань не можуть отримати весь спектр послуг лише за ціну проживання, оскільки все це є додатковими послугами санаторію. Зокрема, всі послуги реабілітації, які надає санаторій вихованцям київських дитячих будинків-інтернатів, не входять у стандартний набір послуг, а тому вони були включені у вартість путівок. Також ці діти та молоді люди (путівки закуплені для дітей і молоді від 18 років) потребують консультацій і супроводу лікарів під час всього періоду проведення курсу реабілітації", - додали в КМДА.

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У відомстві зазначили, що путівки закуплені в результаті тендеру, торги проходили на платформі "Прозоро" за всіма вимогами і правилами тендерних процедур. Також за проведенням таких закупівель пильно стежать і батьківські комітети обох будинків-інтернатів.

У ККГА нагадали, що вартість оздоровлення дітей / молоді з інвалідністю за Договором становить 1 390,61 грн на добу за одну особу, вартість проживання супровідної - 450 грн / добу. Всього путівка розрахована на 18 днів оздоровлення для однієї людини. Вартість угоди - 2349 988,20 грн з ПДВ, включаючи відпочинок, оздоровлення та реабілітацію дітей та молоді - 90 вихованців Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів і 12 супроводжуючих осіб.

Раніше Цензор.НЕТ оприлюднив інформацію про те, що Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю. Вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становить 1390 грн. Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн - фактично на потенційну вартість розміщення ще однієї дитини. Також вона більш ніж на 900 грн вище анонсованої вартості для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці). Також на сайті санаторію зазначено, що в озвучену вартість вже входить лікування. Зауважимо, що в договорі зазначено, що набір лікувальних процедур індивідуальний для кожної дитини, але в наведеному далі переліку згадуються фітотерапія, масаж, фізіотерапія та інші процедури з тих, що у вартість путівок в Скадовськ і так включені.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Так это ж совсем другое дело!

В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но реабилитация - Цензор.НЕТ 954
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28.05.2021 11:14
+3
Пишешь что там не только проживание а и реабилитация и цену можно умножать на 3. Хотя по сути это одно и тоже.
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28.05.2021 11:18
+2
Кто должен сделать бесплатным лечение?
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28.05.2021 11:32
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Так это ж совсем другое дело!

В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но реабилитация - Цензор.НЕТ 954
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28.05.2021 11:14 Відповісти
Пишешь что там не только проживание а и реабилитация и цену можно умножать на 3. Хотя по сути это одно и тоже.
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28.05.2021 11:18 Відповісти
Проплаченная зелуповская ботоферма пишет как под копирку одни и те же коменты. А по факту очередной проплаченный пшик
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28.05.2021 12:37 Відповісти
Ага. Проживание и реабилитация..чинуш КГГА.
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28.05.2021 11:19 Відповісти
от шоб ше ляпнуть
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28.05.2021 12:59 Відповісти
Уж детям то лечебные процедуры могли бы и бесплатными сделать, мразота жадная.
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28.05.2021 11:20 Відповісти
Кто должен сделать бесплатным лечение?
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28.05.2021 11:32 Відповісти
Безоплатного НІЧОГО не буває. За все треба платити. Інша справа, що за дітей заплатила КМДА, а тому батькам дітей то вийшло безкоштовно.
До речі, в бюджетному комітеті КМДА більшість від СН. Ну то таке. То певно не ті слуги...
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28.05.2021 12:10 Відповісти
Вам шо, денег на детей-инвалидов жалко? И шо, шо втрое?! Кому от этого плохо? Загибайте пальцы: детям хорошо, лагерям хорошо, чиновникам хорошо. Кому плохо? Бюджету Украины. Общий счет 3:1 не в пользу бюджета. Проиграл, вот пусть сидит и помалкивает! В КГГА отрицают закупку по тройной цене путевок в Скадовск для детей с инвалидностью: В стоимость входит не только проживание, но и реабилитация - Цензор.НЕТ 8178
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28.05.2021 11:23 Відповісти
Хотели бы сделать детям хорошо - отправили бы в пятизвездочный отель Турции или Египта по система всё включено в два раза дешевле ""оздоровления в Скадовске"
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28.05.2021 11:30 Відповісти
Have you any disabled relatives?
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28.05.2021 12:32 Відповісти
Угу, добивались у одного, за каким ты закупил у фирмы Эверест копьютеры по тройной цене, еще и с монохромными мониторами.
Дык, там офигенные условия гарантийного обслуживания и персонал не будет играть в стрелялки на работе.
И тот эверест тоже дрыснул вскоре.
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28.05.2021 11:35 Відповісти
ще б зрівняли вартість відпочинку і лікування дітей інвалідів і чиновників, там різниця набагато більше, почитати б скільки чинуши отримують оздоровчих і де лікуються і відпочивають ))
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28.05.2021 11:36 Відповісти
Не спекулируйте на отдыхе детей... Вы готовы поехать и бесплатно делать деткам массажи, возить их своим транспортом, обеспечивать уход?
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28.05.2021 11:39 Відповісти
А кличко собирался им делать массажи?
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28.05.2021 11:42 Відповісти
я думаю, что дети не расстроились бы совсем, если бы их отправили в Турцию или Египет по путевке "все включено" и по цене процентов на 30%, чем в Скадовск. т.е. за те же деньги может отдохнуть на треть больше детей и не в Скадовсе, а на нормальном курорте.
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28.05.2021 12:17 Відповісти
Ты идиот, речь идет о детях инвалидах. Им нужны спец процедуры, а не халявный виски в в египетском ол инклюзиве.
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28.05.2021 12:31 Відповісти
зелупа поехала потусить в больнице феофании на недельку. По деньгам - почти миллион бюджетных гривен. Я что-то не помню визгов зебилов по этому поводу
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28.05.2021 12:34 Відповісти
Виталику пофиг, он все равно не понимает
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28.05.2021 12:49 Відповісти
 
 