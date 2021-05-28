РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11913 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
5 715 33
карантин (16730) ученые (344) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Общество

Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь - у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировались.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "New York Times", об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в журнале Nature и на ресурсе биологических исследований BioRxiv.

Так, исследования показывают, что большинству людей, которые побороли COVID-19 и позже вакцинировались, повторная прививка в ближайшее время не понадобится.

В то же время, вакцинированные люди, которые никогда не были инфицированы, скорее всего, будут нуждаться в прививке. Также это касается людей, которые переболели, но не выработали устойчивый иммунитет.

Оба отчета касались людей, которые заразились коронавирусом около года назад. Согласно одному из исследований, клетки, которые сохраняют память о вирусе, сохраняются в костном мозге и могут производить антитела, когда это необходимо.

Другое исследование, опубликованное на сайте биологических исследований, показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первоначального заражения.

Также читайте: В Ужгороде с июня закрывают ковидное отделение городской клинической больницы из-за снижения количества пациентов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Значит надо еще паспорт иммунитета зафигачить...а лучше бирки в ухо...на левое значит привит...на правое значит есть иммунитет...
показать весь комментарий
28.05.2021 12:17
+5
ты же видишь как падло-журнашлюха про вакцинацию дописала от себя внизу:
Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT - Цензор.НЕТ 494

о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:21
+3
О том что вакцинация есть обязательным условием там куры не шепчут...
И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
показать весь комментарий
28.05.2021 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ах вы ж... редиски. вакцинаторов курточек лишить хотите?!
показать весь комментарий
28.05.2021 12:17 Ответить
ты же видишь как падло-журнашлюха про вакцинацию дописала от себя внизу:
Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT - Цензор.НЕТ 494

о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:21 Ответить
ну насправді, тут нічого дивного, вакцинація після перенесеної хвороби підсилює іммунну систему від цієї хвороби, в той час як навпаки може призвести до дуже несподіваних наслідків
показать весь комментарий
28.05.2021 12:37 Ответить
Дякую за ссилку. Якщо навіть у таких "глибоковакцинованих" різними вакцинами людей імунітет все ж працює, то нам взагалі боятися особливо нічого. А особливо тим, хто перехворів у "легкій " формі. Як мені розповідали: короновірус лікується і вдома. Дихальна гімнастика, вітаміни, ще щось. Коли ж пацієнт просить капати і швл - лікар направляє такого у стаціонар. Там його тупо ложуть під швл, маска натирає шкіру обличчя, пацієнт прагне зняти її, бо зудить чи пече. ТОді коновали від медицини привязують його, аби не знімав маску і все - нерухомість і відчай з неправильно налаштованим швл убивають людину за достатньо короткий термін. Хто вижив після такого знущання - мав насправді дуже міцне здоровья.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:42 Ответить
Ну что же, посмотрим первоисточник.
Immunity to the Coronavirus May Persist for Years, Scientists Find Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests.

Так о чем там Ваши куры не шепчут? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 7033
показать весь комментарий
28.05.2021 12:54 Ответить
Куры шепчут что в первоисточнике одно...а в статье другое...
Первоисточник говорит...что вакцинация может улучшить иммунитет....а статья утверждает что вакцинация обязательна для иммунитета

Первоисточник...
Согласно двум новым исследованиям, иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее года, возможно, на всю жизнь, со временем улучшаясь, особенно после вакцинации

Статья...
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь - у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировалисьИсточник: https://censor.net/ru/n3268019
показать весь комментарий
28.05.2021 13:12 Ответить
Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests.

Новые исследования показывают, что важные иммунные клетки выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы вирусом или были привиты от него.





Вопрос в брехне обоссанной журнашлюхи, написавшей: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."


Даже по стилю предложения оно никаким боком не стоит ...
показать весь комментарий
28.05.2021 13:27 Ответить
А как же утверждение "о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут," от товарища, которого Вы кинулись выручать? Решили его переобуть в прыжке? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 7734 Это новое слово в технике антиваксерской акробатики!
показать весь комментарий
28.05.2021 13:30 Ответить
О том что вакцинация есть обязательным условием там куры не шепчут...
И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
показать весь комментарий
28.05.2021 13:38 Ответить
Вопрос о брехне журнашлюхи. И тут же вылазит вопрос о Вашей лично брехне - что крайне неприятно если Вы не проплаченное:

"... которые были инфицированы вирусом или были привиты от него."

ну никак не: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."
показать весь комментарий
28.05.2021 13:29 Ответить
Я задал вопрос о Вашем вранье "о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут,". Я не утверждал, что в статье цензора перевод адекватный, они и в переводах с украинского на русский лажают неиллюзорно.
показать весь комментарий
28.05.2021 13:33 Ответить
понял. Я не не совсем прав.
Я имел ввиду что если переболели, то у них иммунитет есть - и о "вакцинации после того как переболел" куры не шепчут....

А понять можно что вакцинация не даёт иммунитет - это ложное ...

Приношу свои извинения и удаляю посты где я по своей глупости сморозил...
показать весь комментарий
28.05.2021 13:53 Ответить
Бывает.
показать весь комментарий
28.05.2021 13:57 Ответить
удалять не буду - потому что смысл теряется - а Вам спасибо за правильное уточнение...
Ok
показать весь комментарий
28.05.2021 13:55 Ответить
ТАК ЖЕ КАК ОТ КРАСНУХИ. КОРИ,
показать весь комментарий
28.05.2021 15:20 Ответить
Ох...ть, вот это, блин, искажение оригинала и манипуляция. 👹
показать весь комментарий
28.05.2021 17:04 Ответить
Значит надо еще паспорт иммунитета зафигачить...а лучше бирки в ухо...на левое значит привит...на правое значит есть иммунитет...
показать весь комментарий
28.05.2021 12:17 Ответить
заманивают
показать весь комментарий
28.05.2021 12:18 Ответить
Австралийские ученые говорят, что создали первую действенную терапию против COVID-19. Ее эффективность составляет почти 100%Олег Павлюк18 мая, 2021 16:29Университет ГриффитаАвстралийские исследователи, заявляющие о создании действенной терапии против коронавирусаФото: Griffith UniversityГруппа ученых из Австралии сообщила об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавирусной болезни, которые уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Пришла очередь испытаний на людях.Об этом сообщает
показать весь комментарий
28.05.2021 13:02 Ответить
Тепер всі вважатимуть себе "нєкоторими".
показать весь комментарий
28.05.2021 12:32 Ответить
Есть множество случаев повторного заражения. Выходит что не каждый организм вырабатывает иммунитет самостоятельно.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:33 Ответить
Та да, и както вторых наамного больше
показать весь комментарий
28.05.2021 12:42 Ответить
витя знає про много случаєв. Але не може подумати. що то насправді не повторне зараження, а лише неправильний тест. Або хвороба нікуди не дівалася, лише притаїлася перейшовши у хронічну форму. А потім знову загострення. Вірус герпеса сидить в організмі десятки років. Чим ковід особливий (окрім істерії піднятої світовою фарммафією)?
показать весь комментарий
28.05.2021 12:47 Ответить
Фарммафія стверджує, що герпевіруси - то ДНК віруси, а ковыд-19 - РНК вірус
показать весь комментарий
28.05.2021 13:59 Ответить
Короткий зміст відмінностей між ДНК та РНК
ДНК містить цукор дезоксирибозу, тоді як РНК містить цукор рибозу. Єдина відмінність між рибозою та дезоксирибозою полягає в тому, що рибоза має ще одну групу -ОН, ніж дезоксирибоза, яка має -Н, приєднану до другого (2 ') вуглецю в кільці.
ДНК є дволанцюжковою молекулою, тоді як РНК - одноланцюговою молекулою.
ДНК стійка в лужних умовах, тоді як РНК не стійка.
ДНК і РНК виконують різні функції у людини. ДНК відповідає за зберігання та передачу генетичної інформації , тоді як РНК безпосередньо кодує амінокислоти і діє як передавач між ДНК та рибосомами для утворення білків.
Сполучення основ ДНК і РНК дещо відрізняється, оскільки ДНК використовує основи аденін, тимін, цитозин та гуанін; РНК використовує аденін, урацил, цитозин та гуанін. Урацил відрізняється від тиміну тим, що йому не вистачає метильної групи на своєму кільці.
https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/dna-versus-rna-608191

просвіщайся
показать весь комментарий
28.05.2021 14:28 Ответить
Молодець. А з чого ти взяв, що я всього цього не знав? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 4932
показать весь комментарий
28.05.2021 14:59 Ответить
ну, тут спочатку треба було б зібрати статистику таких повторно захворівших і порівняти її із точністю тестування. по-друге, ніхто ж не гарантує, що іммунітет до одного штамму вірусу буде діяти на всі інші штамми. ну і по-третє, іммунітет до хвороби не гарантує повну неможливість повторного зараження, а лише більш легку форму течії хвороби (і то не завжди).
показать весь комментарий
28.05.2021 12:42 Ответить
саме так
показать весь комментарий
28.05.2021 12:49 Ответить
так, моя дочь, будучи привитой от кори, все-таки ею переболела причем тяжело. НО,сын на 2 года младше, был срочно уколот антикоревым гамма-глобулином, переболел очень легко. Через 10 лет он заболел краснухой в тяжелой форме, дочка же ею вообще не заболела.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:27 Ответить
ДА, ЕЩЕ ЭПИДПАРОТИТ( СВИНКА) ранее от него прививок не было вообще, я болела односторонней свиньей)), муж вообще не болел....прошли годы-- дети до 3 лет попали в больницу с тяжелой формой гриппа....м/сестра делала венные вливания и чувствовала себя заболевшей, ушла после вливаний , заболела-свинкой!! Всех. кого можно выписали или перевели в инфекционку для наблюдения, нас отправили домой, но мои не заболели вообще....а через 6 мес поехали к моей сестре. вдруг ее сын начал ныть-ухо болит((, опять свинка!! а все играли вместе..вновь мои не заболели..Это иммунитет от родителей??!
показать весь комментарий
28.05.2021 15:35 Ответить
 
 