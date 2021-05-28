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Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT

Імунітет до коронавірусу може зберігатися як мінімум рік, а, можливо, і все життя - у людей, які перехворіли на коронавірус, а потім вакцинувалися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "New York Times", про це свідчать дослідження, опубліковані в журналі Nature і на ресурсі біологічних досліджень BioRxiv.

Так, дослідження показують, що більшості людей, які побороли COVID-19 і пізніше вакцинувалися, повторне щеплення найближчим часом не знадобиться.

Водночас, вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, швидше за все, будуть потребувати щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але не виробили стійкий імунітет.

Обидва звіти стосувалися людей, які заразилися на коронавірус близько року тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, зберігаються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

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Інше дослідження, опубліковане на сайті біологічних досліджень, показало, що ці так звані В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після первинного зараження.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Значит надо еще паспорт иммунитета зафигачить...а лучше бирки в ухо...на левое значит привит...на правое значит есть иммунитет...
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28.05.2021 12:17
+5
ты же видишь как падло-журнашлюха про вакцинацию дописала от себя внизу:
Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT - Цензор.НЕТ 494

о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
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28.05.2021 12:21
+3
О том что вакцинация есть обязательным условием там куры не шепчут...
И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
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28.05.2021 13:38
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ах вы ж... редиски. вакцинаторов курточек лишить хотите?!
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28.05.2021 12:17 Відповісти
ты же видишь как падло-журнашлюха про вакцинацию дописала от себя внизу:
Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT - Цензор.НЕТ 494

о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
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28.05.2021 12:21 Відповісти
ну насправді, тут нічого дивного, вакцинація після перенесеної хвороби підсилює іммунну систему від цієї хвороби, в той час як навпаки може призвести до дуже несподіваних наслідків
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28.05.2021 12:37 Відповісти
Дякую за ссилку. Якщо навіть у таких "глибоковакцинованих" різними вакцинами людей імунітет все ж працює, то нам взагалі боятися особливо нічого. А особливо тим, хто перехворів у "легкій " формі. Як мені розповідали: короновірус лікується і вдома. Дихальна гімнастика, вітаміни, ще щось. Коли ж пацієнт просить капати і швл - лікар направляє такого у стаціонар. Там його тупо ложуть під швл, маска натирає шкіру обличчя, пацієнт прагне зняти її, бо зудить чи пече. ТОді коновали від медицини привязують його, аби не знімав маску і все - нерухомість і відчай з неправильно налаштованим швл убивають людину за достатньо короткий термін. Хто вижив після такого знущання - мав насправді дуже міцне здоровья.
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28.05.2021 12:42 Відповісти
Ну что же, посмотрим первоисточник.
Immunity to the Coronavirus May Persist for Years, Scientists Find Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests.

Так о чем там Ваши куры не шепчут? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 7033
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28.05.2021 12:54 Відповісти
Куры шепчут что в первоисточнике одно...а в статье другое...
Первоисточник говорит...что вакцинация может улучшить иммунитет....а статья утверждает что вакцинация обязательна для иммунитета

Первоисточник...
Согласно двум новым исследованиям, иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее года, возможно, на всю жизнь, со временем улучшаясь, особенно после вакцинации

Статья...
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь - у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировалисьИсточник: https://censor.net/ru/n3268019
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28.05.2021 13:12 Відповісти
Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests.

Новые исследования показывают, что важные иммунные клетки выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы вирусом или были привиты от него.





Вопрос в брехне обоссанной журнашлюхи, написавшей: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."


Даже по стилю предложения оно никаким боком не стоит ...
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28.05.2021 13:27 Відповісти
А как же утверждение "о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут," от товарища, которого Вы кинулись выручать? Решили его переобуть в прыжке? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 7734 Это новое слово в технике антиваксерской акробатики!
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28.05.2021 13:30 Відповісти
О том что вакцинация есть обязательным условием там куры не шепчут...
И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
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28.05.2021 13:38 Відповісти
Вопрос о брехне журнашлюхи. И тут же вылазит вопрос о Вашей лично брехне - что крайне неприятно если Вы не проплаченное:

"... которые были инфицированы вирусом или были привиты от него."

ну никак не: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."
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28.05.2021 13:29 Відповісти
Я задал вопрос о Вашем вранье "о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут,". Я не утверждал, что в статье цензора перевод адекватный, они и в переводах с украинского на русский лажают неиллюзорно.
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28.05.2021 13:33 Відповісти
понял. Я не не совсем прав.
Я имел ввиду что если переболели, то у них иммунитет есть - и о "вакцинации после того как переболел" куры не шепчут....

А понять можно что вакцинация не даёт иммунитет - это ложное ...

Приношу свои извинения и удаляю посты где я по своей глупости сморозил...
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28.05.2021 13:53 Відповісти
Бывает.
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28.05.2021 13:57 Відповісти
удалять не буду - потому что смысл теряется - а Вам спасибо за правильное уточнение...
Ok
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28.05.2021 13:55 Відповісти
ТАК ЖЕ КАК ОТ КРАСНУХИ. КОРИ,
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28.05.2021 15:20 Відповісти
Ох...ть, вот это, блин, искажение оригинала и манипуляция. 👹
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28.05.2021 17:04 Відповісти
Значит надо еще паспорт иммунитета зафигачить...а лучше бирки в ухо...на левое значит привит...на правое значит есть иммунитет...
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28.05.2021 12:17 Відповісти
заманивают
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28.05.2021 12:18 Відповісти
Австралийские ученые говорят, что создали первую действенную терапию против COVID-19. Ее эффективность составляет почти 100%Олег Павлюк18 мая, 2021 16:29Университет ГриффитаАвстралийские исследователи, заявляющие о создании действенной терапии против коронавирусаФото: Griffith UniversityГруппа ученых из Австралии сообщила об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавирусной болезни, которые уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Пришла очередь испытаний на людях.Об этом сообщает
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28.05.2021 13:02 Відповісти
Тепер всі вважатимуть себе "нєкоторими".
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28.05.2021 12:32 Відповісти
Есть множество случаев повторного заражения. Выходит что не каждый организм вырабатывает иммунитет самостоятельно.
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28.05.2021 12:33 Відповісти
Та да, и както вторых наамного больше
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28.05.2021 12:42 Відповісти
витя знає про много случаєв. Але не може подумати. що то насправді не повторне зараження, а лише неправильний тест. Або хвороба нікуди не дівалася, лише притаїлася перейшовши у хронічну форму. А потім знову загострення. Вірус герпеса сидить в організмі десятки років. Чим ковід особливий (окрім істерії піднятої світовою фарммафією)?
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28.05.2021 12:47 Відповісти
Фарммафія стверджує, що герпевіруси - то ДНК віруси, а ковыд-19 - РНК вірус
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28.05.2021 13:59 Відповісти
Короткий зміст відмінностей між ДНК та РНК
ДНК містить цукор дезоксирибозу, тоді як РНК містить цукор рибозу. Єдина відмінність між рибозою та дезоксирибозою полягає в тому, що рибоза має ще одну групу -ОН, ніж дезоксирибоза, яка має -Н, приєднану до другого (2 ') вуглецю в кільці.
ДНК є дволанцюжковою молекулою, тоді як РНК - одноланцюговою молекулою.
ДНК стійка в лужних умовах, тоді як РНК не стійка.
ДНК і РНК виконують різні функції у людини. ДНК відповідає за зберігання та передачу генетичної інформації , тоді як РНК безпосередньо кодує амінокислоти і діє як передавач між ДНК та рибосомами для утворення білків.
Сполучення основ ДНК і РНК дещо відрізняється, оскільки ДНК використовує основи аденін, тимін, цитозин та гуанін; РНК використовує аденін, урацил, цитозин та гуанін. Урацил відрізняється від тиміну тим, що йому не вистачає метильної групи на своєму кільці.
https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/dna-versus-rna-608191

просвіщайся
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28.05.2021 14:28 Відповісти
Молодець. А з чого ти взяв, що я всього цього не знав? Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT - Цензор.НЕТ 4932
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28.05.2021 14:59 Відповісти
ну, тут спочатку треба було б зібрати статистику таких повторно захворівших і порівняти її із точністю тестування. по-друге, ніхто ж не гарантує, що іммунітет до одного штамму вірусу буде діяти на всі інші штамми. ну і по-третє, іммунітет до хвороби не гарантує повну неможливість повторного зараження, а лише більш легку форму течії хвороби (і то не завжди).
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28.05.2021 12:42 Відповісти
саме так
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28.05.2021 12:49 Відповісти
так, моя дочь, будучи привитой от кори, все-таки ею переболела причем тяжело. НО,сын на 2 года младше, был срочно уколот антикоревым гамма-глобулином, переболел очень легко. Через 10 лет он заболел краснухой в тяжелой форме, дочка же ею вообще не заболела.
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28.05.2021 15:27 Відповісти
ДА, ЕЩЕ ЭПИДПАРОТИТ( СВИНКА) ранее от него прививок не было вообще, я болела односторонней свиньей)), муж вообще не болел....прошли годы-- дети до 3 лет попали в больницу с тяжелой формой гриппа....м/сестра делала венные вливания и чувствовала себя заболевшей, ушла после вливаний , заболела-свинкой!! Всех. кого можно выписали или перевели в инфекционку для наблюдения, нас отправили домой, но мои не заболели вообще....а через 6 мес поехали к моей сестре. вдруг ее сын начал ныть-ухо болит((, опять свинка!! а все играли вместе..вновь мои не заболели..Это иммунитет от родителей??!
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28.05.2021 15:35 Відповісти
 
 