Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Імунітет до коронавірусу може зберігатися як мінімум рік, а, можливо, і все життя - у людей, які перехворіли на коронавірус, а потім вакцинувалися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "New York Times", про це свідчать дослідження, опубліковані в журналі Nature і на ресурсі біологічних досліджень BioRxiv.
Так, дослідження показують, що більшості людей, які побороли COVID-19 і пізніше вакцинувалися, повторне щеплення найближчим часом не знадобиться.
Водночас, вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, швидше за все, будуть потребувати щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але не виробили стійкий імунітет.
Обидва звіти стосувалися людей, які заразилися на коронавірус близько року тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, зберігаються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.
Інше дослідження, опубліковане на сайті біологічних досліджень, показало, що ці так звані В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після первинного зараження.
Будь ласка, зачекайте...
о вакцинации в первоисточнике и куры не шепчут, но от кормушки не хочется отрываться:
Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным.
Immunity to the Coronavirus May Persist for Years, Scientists Find Important immune cells survive in the bone marrow of people who were infected with the virus or were inoculated against it, new research suggests.
Так о чем там Ваши куры не шепчут?
Первоисточник говорит...что вакцинация может улучшить иммунитет....а статья утверждает что вакцинация обязательна для иммунитета
Первоисточник...
Согласно двум новым исследованиям, иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее года, возможно, на всю жизнь, со временем улучшаясь, особенно после вакцинации
Статья...
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь - у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировалисьИсточник: https://censor.net/ru/n3268019
Новые исследования показывают, что важные иммунные клетки выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы вирусом или были привиты от него.
Вопрос в брехне обоссанной журнашлюхи, написавшей: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."
Даже по стилю предложения оно никаким боком не стоит ...
И именно об этом и был комментарий который вас так возбудил...
Together, the studies suggest that most people who have recovered from COVID-19 and who were later immunized will not need boosters. Vaccinated people who were never infected most likely will need the shots, however, as will a minority who were infected but did not produce a robust immune response.
"... которые были инфицированы вирусом или были привиты от него."
ну никак не: "...переболели коронавирусом, а затем вакцинировались."
Я имел ввиду что если переболели, то у них иммунитет есть - и о "вакцинации после того как переболел" куры не шепчут....
А понять можно что вакцинация не даёт иммунитет - это ложное ...
Приношу свои извинения и удаляю посты где я по своей глупости сморозил...
Ok
ДНК містить цукор дезоксирибозу, тоді як РНК містить цукор рибозу. Єдина відмінність між рибозою та дезоксирибозою полягає в тому, що рибоза має ще одну групу -ОН, ніж дезоксирибоза, яка має -Н, приєднану до другого (2 ') вуглецю в кільці.
ДНК є дволанцюжковою молекулою, тоді як РНК - одноланцюговою молекулою.
ДНК стійка в лужних умовах, тоді як РНК не стійка.
ДНК і РНК виконують різні функції у людини. ДНК відповідає за зберігання та передачу генетичної інформації , тоді як РНК безпосередньо кодує амінокислоти і діє як передавач між ДНК та рибосомами для утворення білків.
Сполучення основ ДНК і РНК дещо відрізняється, оскільки ДНК використовує основи аденін, тимін, цитозин та гуанін; РНК використовує аденін, урацил, цитозин та гуанін. Урацил відрізняється від тиміну тим, що йому не вистачає метильної групи на своєму кільці.
https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/dna-versus-rna-608191
просвіщайся