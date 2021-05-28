Імунітет до COVID-19 у деяких людей може зберігатися роками, - NYT

Імунітет до коронавірусу може зберігатися як мінімум рік, а, можливо, і все життя - у людей, які перехворіли на коронавірус, а потім вакцинувалися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "New York Times", про це свідчать дослідження, опубліковані в журналі Nature і на ресурсі біологічних досліджень BioRxiv.

Так, дослідження показують, що більшості людей, які побороли COVID-19 і пізніше вакцинувалися, повторне щеплення найближчим часом не знадобиться.

Водночас, вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, швидше за все, будуть потребувати щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але не виробили стійкий імунітет.

Обидва звіти стосувалися людей, які заразилися на коронавірус близько року тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, зберігаються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

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Інше дослідження, опубліковане на сайті біологічних досліджень, показало, що ці так звані В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після первинного зараження.