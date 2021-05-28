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Новости Киевские новости
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Киев (24552) Кличко (4516) рейтинг (1617)

Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте

Киев вошел в топ-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139 место.

Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org, сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, которые заняли 1, 2 и 3 места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

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За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.

Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте 01

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.

Напомним, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности, речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.

"Тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые большие ресурсы", – сказал тогда Кличко.
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Топ комментарии
+17
Париж в тройке?)) Мдее, бредовый рейтинг.
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28.05.2021 13:14
+11
Вот поэтому ЗЕленые борются за Киев до последней какашки.

На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
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28.05.2021 13:30
+7
О том что это фуфлыжный рейтинг говорит
хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.05.2021 13:36
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Париж в тройке?)) Мдее, бредовый рейтинг.
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28.05.2021 13:14 Ответить
вроде Ванкувер считается топом....
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28.05.2021 13:19 Ответить
Да, тоже в нескольких рейтингах его встречал в топе. По поводу Парижа, конечно, мое субъективное мнение, но вообще не вызвал ни одной положительной эмоции ни осенью, ни летом.
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28.05.2021 13:21 Ответить
О том что это фуфлыжный рейтинг говорит
хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.05.2021 13:36 Ответить
Уровень параноизма просто зашкаливает. Тяжело таким жить на свете, если за каждым углом "рука Кремля" мерещится.
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28.05.2021 13:44 Ответить
Не скули мокша...
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 6314
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28.05.2021 13:59 Ответить
Ну не за каждым, но то, что закомплексованный рассеянский нарот вливает миллиарды на поддержание имиджа не совсем уж опущенного лузера - ни для кого не секрет. Начиная от липовых рейтингов и заканчивая взятками и махинациями в спорте.
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28.05.2021 14:07 Ответить
как бы там не было, но Москва ********** по полной. Может оно то и лучше - вызывает больше неприятных чувств зависти и неравенства у остальных жителей кацапстана
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28.05.2021 14:47 Ответить
34-е место
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28.05.2021 13:23 Ответить
москва на четвертом тебя значить не смущает?
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28.05.2021 13:20 Ответить
Я пишу о тех городах, где бывал. В мацкве никогда не был, не стремлюсь и даже не анализирую ее место где-либо.
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28.05.2021 13:23 Ответить
Я тебе говорю про то что сам рейтинг странный, а не про те города где ты не был.
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28.05.2021 13:49 Ответить
вы ничего не потеряли по поводу москвы) а если сравнивать москву и париж - обое рябое. Раз в жизни был и там и там. Больше не ногой. Присоединяюсь к вашим эмоциями по поводу парижа.
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28.05.2021 17:23 Ответить
А почему должно смущать?
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28.05.2021 13:37 Ответить
моцква - это опа мира
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28.05.2021 13:44 Ответить
Париж уже лет 30 как должен быть в топ 100 городов безумия, впрочем как и вся франция с африканскими понаехами. ЛИЧНО наблюдал в глубике (городок с постройками еще римской эпохи) подтверждение утверждения (о завернул!!!) - где есть трое арабов, там нет нормальной жизни. Приехала хранцузкая малолитражка (что сие есть, те кто в курсе понимают) на средневековую площадь, шум, гам, вопли, удары по своей же машине... УТРО))) бабульки вытащили на площадь (торговую, с прилавками еще римлянами строенными) свежую зелень, круасаны не печены, хранцузские завтраки не готовлены, а тут москали с бодуна проснулись (арабы)
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28.05.2021 14:15 Ответить
аж цікаво стало, що таке є "хранцузкая малолитражка"? І чим вона гірша за подібну німецьку чи італійську не кажучи вже про корейську чи японську?
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28.05.2021 14:55 Ответить
це така куйня, маленька, з м*якою підвіскою, недолуга та багато чого іншого, треба бачити! Навіть на теперішній час, ще інколи можна побачити такі штучки, 25 років тому їх було ще багато)
Згадайте подорож найвідомішего поліціанта хранції з монахінею! Звісно, що то були 60ті роки, але...)))

Нажаль не можу викласти фото об*яви на СТО - Короля звірів, п.хву, та ялинку не обслуговуваємо! Це не про якість (якість на високому рівні), а про конструктивні особливості хранцузького автопрому.
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28.05.2021 15:47 Ответить
Скорее похоже на "рейтинг" кто больше проплатил и плюс политика. Дели в рейтинге, там же жить невозможно, а нормальных городов нет.
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28.05.2021 14:28 Ответить
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 3654
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28.05.2021 17:21 Ответить
а ты был в Париже, Ярик? там нет пробок и нет огромных толп людей, не нужно повторять ватную пропаганду
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29.05.2021 12:47 Ответить
спасибки Кличку.
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28.05.2021 13:16 Ответить
Просто ты Dovboiob😉
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28.05.2021 13:23 Ответить
на 87 месте/ А поставил бы Коломойский вместо Кличко Ткаченко -был бы Киев на 1-м месте. Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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28.05.2021 13:20 Ответить
Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж. Серьезно? эти клоповники лучшие города мира? Особенно Лондон...
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28.05.2021 13:20 Ответить
Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте - Цензор.НЕТ 8289№90
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28.05.2021 13:24 Ответить
Видать земельку будут продавать подороже, рейтинг натянули соответственно.
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28.05.2021 13:25 Ответить
Мюнхен должен быть занять топовое место, но с такими аналитиками...
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28.05.2021 13:25 Ответить
Что это за рейтинг, ***% такой? С каждым годом в Киеве все только хуже! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 6070
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28.05.2021 13:27 Ответить
Ну так не приезжай сюда. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 1486
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28.05.2021 13:36 Ответить
Я живу тут, дебил! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 3690
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28.05.2021 13:47 Ответить
И что же тебе не нравится, дятел? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5722
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28.05.2021 13:55 Ответить
Что? Да все! Дома не ремонтируются, дороги не ремонтируются, воду из крана пить нельзя, хотя кличко это обещал! Ни одной новой ветки метро не построено, цена на проезд дорожает, еще и в общественных туалетах смердит! И ни в каком-нибудь, а в туалете мариинского парка! Я достаточно назвал? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5333
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28.05.2021 14:00 Ответить
Не достаточно. Вода плохая - поставь фильтр. Дороги ремонтируются, так что не надо свистеть. Где тебе дорога не нравится? Дом не ремонтируется - иди в ЖЕК или кто там вашим ЖФ управляет. Дом уже заваливается? Наверное ж нет. Метро не строится - мне достаточно того, что уже есть. Во многих городах даже такого нет. Не понимаю твоей истерики. Цены на проезд растут по всей Украине. В туалете Мариинского парка был где-то пол-года назад. Ничего не смердело. Если тебе смердит - не ходи туда часто. Кстати открою тебе страшную тайну: во многих городах ЕС в общественных туалетах смердит. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 9149
А вообще это - город, детка. Пора уже привыкнуть.
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28.05.2021 14:43 Ответить
Ну идиотам то и привыкать не надо! Но я же не идиот. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5825
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28.05.2021 14:47 Ответить
Пенсионер?
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28.05.2021 14:51 Ответить
Да, кстати, если к городу по-твоему привыкать надо, к чему же тогда не надо привыкать? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5132
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28.05.2021 15:09 Ответить
Я же и спрашиваю: пенсионер?
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28.05.2021 15:13 Ответить
киевские маршрутки надо полагать, вас тоже не смущают?? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 9954
такого убожища нигде в мире нет!
А топ рейтинг загрязненных городов??? да вы гурман, батенька.
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28.05.2021 17:27 Ответить
Забыл добавить, что еще и мосты падают! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 1734
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28.05.2021 14:02 Ответить
Вот поэтому ЗЕленые борются за Киев до последней какашки.

На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
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28.05.2021 13:30 Ответить
Какое? Назови мне хоть одно, мать его, достижение?! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5418
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28.05.2021 15:02 Ответить
Як на мене Харків краще за Київ виглядає.
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28.05.2021 13:39 Ответить
Ну мабуть що Кличко не самий поганий мєр виявився
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28.05.2021 13:41 Ответить
Місто - 1500-річна жива енциклопедія слов'янської історії - таке ж барвисте і яскраве, як прапор своєї держави, із будівлями, розписаними на зразок українських великодніх писанок, і горизонтом, увінчаним золотими куполами, що блищать на пагорбах коло Дніпра.

The city-a 1,500-year-old living encyclopedia of Slavic history-is as colorful and vibrant as its nation's flag , with buildings painted like Ukrainian Easter eggs and the skyline topped with gold domes gleaming up the hills from the Dnieper River.
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/
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28.05.2021 13:50 Ответить
Ще б захистити старий Київ і заборонити забудову старого міста всіляким "новомодЬнім непотрібом", то було б ще краще. Більше б парків та садів.
А так, приємно, тільки не плісняві. У них- траур.
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28.05.2021 13:51 Ответить
На четвертом месте Москва. Смешно.
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28.05.2021 13:53 Ответить
Они вбухивают в бюджет столицы Московии целых 3 триллиона рублей ради того, чтобы центр (и только центр) выглядел красивенько для пропаганды. А с бюджетом Киева в 60кк гривен, это действительно достижение.
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28.05.2021 14:08 Ответить
Спілкувався з багатьма іноземцями, і майже всі віддають перевагу Києву. За їх словами, Київ дуже комфортне місто, на вулицях не має такої агресії, яка відчувається в Москві.
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28.05.2021 14:20 Ответить
а ко мне с англии в гости приезжали. Обхаяли хрущевки и совковые чешки т.п. Правы, наверное, могли бы их хоть оштукатурить в центре....Видос конечно еще тот....

Француз к знакомой приезжал, тоже Киев обхаял и сказал, что его здесь ноги не будет. Ну тут я ему алаверды по поводу его парижа. Уж чья б корова мычала....
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28.05.2021 17:30 Ответить
Я спілкувався з людьми із бізнесу, - німці, британці, скандинави. Ці зупинялись не у хрущівках, а у готелях. Німці, до речі, летіли з Києва через Прагу і там залишились на два дні, то потім сказали, що після Києва Прага така діра, а Київ - це Париж Східної Європи. Ну, якщо той француз чи англієць не можуть собі дозволити найняти пристойне житло в центрі, а беруть хрущівки, то не треба їм дивувати.
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28.05.2021 17:41 Ответить
вы не поняли. Мои гости тоже как бы не бомжевали и жили в хороших гостиницах.
Они критиковали внешний вид ссср-овских домов. Фасады, которые выглядят действительно удручающе.
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28.05.2021 17:46 Ответить
ну про Прагу это они загнули) будем объективны: Киеву до Праги как до неба рачки! Чего только стоит их чистый транспорт, с расписанием по минутам...и наше убожище - маршрутки, МАФы...
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28.05.2021 17:48 Ответить
Москва на 4том, мда
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28.05.2021 14:10 Ответить
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 4609
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28.05.2021 17:31 Ответить
Позорное место для столицы Украины.
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28.05.2021 14:22 Ответить
В Києві будують таке одоробло на кшталт Світлопарку, не будують велодоріжок, не оновлюють трамвайну інфраструктуру та ще багато чого. Як цей рейтинг створювали ще те питання.
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28.05.2021 14:31 Ответить
А мне Киев очень понравился, панорама с моста Кличко потрясающая, Андреевский спуск.
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28.05.2021 16:08 Ответить
мост Кличко?? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 4927 он им конечно очень ославился, меняя стекло каждую неделю)
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28.05.2021 17:32 Ответить
 
 