Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киев вошел в топ-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139 место.
Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org, сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, которые заняли 1, 2 и 3 места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.
"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.
Напомним, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности, речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.
"Тенденция такова, что будущее – не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые большие ресурсы", – сказал тогда Кличко.
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хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
Згадайте подорож найвідомішего поліціанта хранції з монахінею! Звісно, що то були 60ті роки, але...)))
Нажаль не можу викласти фото об*яви на СТО - Короля звірів, п.хву, та ялинку не обслуговуваємо! Це не про якість (якість на високому рівні), а про конструктивні особливості хранцузького автопрому.
А вообще это - город, детка. Пора уже привыкнуть.
такого убожища нигде в мире нет!
А топ рейтинг загрязненных городов??? да вы гурман, батенька.
На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
The city-a 1,500-year-old living encyclopedia of Slavic history-is as colorful and vibrant as its nation's flag , with buildings painted like Ukrainian Easter eggs and the skyline topped with gold domes gleaming up the hills from the Dnieper River.
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/
А так, приємно, тільки не плісняві. У них- траур.
Француз к знакомой приезжал, тоже Киев обхаял и сказал, что его здесь ноги не будет. Ну тут я ему алаверды по поводу его парижа. Уж чья б корова мычала....
Они критиковали внешний вид ссср-овских домов. Фасады, которые выглядят действительно удручающе.