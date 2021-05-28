Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці
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Київ увійшов до сотні найкращих міст світу. У міжнародному рейтингу компанії Resonance столиця України посіла 87 місце, до першої сотні Київ потрапив уперше, у минулому рейтингу він посідав 139 місце.
Про це свідчать дані на сайті bestcities.org, повідомляє "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з рейтингом, найкращими містами є Лондон, Нью-Йорк та Париж, які посіли 1, 2 і 3 місця відповідно. Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість закладів культури, рівень розвитку бізнесу тощо.
За рік Київ піднявся на 52 сходинки та випередив Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятися ще вище наступного року.
"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі", – зазначено у тексті.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року мер столиці Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету. Зокрема, йшлося про розвиток транспортної системи, соціальної інфраструктури та реновації застарілих забудов.
"Тенденція така, що майбутнє – не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Більше 4 мільярдів людей живуть сьогодні у великих мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти і найбільші ресурси", – сказав тоді Кличко.
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хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
Згадайте подорож найвідомішего поліціанта хранції з монахінею! Звісно, що то були 60ті роки, але...)))
Нажаль не можу викласти фото об*яви на СТО - Короля звірів, п.хву, та ялинку не обслуговуваємо! Це не про якість (якість на високому рівні), а про конструктивні особливості хранцузького автопрому.
А вообще это - город, детка. Пора уже привыкнуть.
такого убожища нигде в мире нет!
А топ рейтинг загрязненных городов??? да вы гурман, батенька.
На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
The city-a 1,500-year-old living encyclopedia of Slavic history-is as colorful and vibrant as its nation's flag , with buildings painted like Ukrainian Easter eggs and the skyline topped with gold domes gleaming up the hills from the Dnieper River.
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/
А так, приємно, тільки не плісняві. У них- траур.
Француз к знакомой приезжал, тоже Киев обхаял и сказал, что его здесь ноги не будет. Ну тут я ему алаверды по поводу его парижа. Уж чья б корова мычала....
Они критиковали внешний вид ссср-овских домов. Фасады, которые выглядят действительно удручающе.