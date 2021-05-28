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Київ (13851) Кличко (2817) рейтинг (696)

Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці

Київ увійшов до сотні найкращих міст світу. У міжнародному рейтингу компанії Resonance столиця України посіла 87 місце, до першої сотні Київ потрапив уперше, у минулому рейтингу він посідав 139 місце.

Про це свідчать дані на сайті bestcities.org, повідомляє "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з рейтингом, найкращими містами є Лондон, Нью-Йорк та Париж, які посіли 1, 2 і 3 місця відповідно. Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість закладів культури, рівень розвитку бізнесу тощо.

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За рік Київ піднявся на 52 сходинки та випередив Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятися ще вище наступного року.

Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці 01

"Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі", – зазначено у тексті.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року мер столиці Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету. Зокрема, йшлося про розвиток транспортної системи, соціальної інфраструктури та реновації застарілих забудов.

"Тенденція така, що майбутнє – не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Більше 4 мільярдів людей живуть сьогодні у великих мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти і найбільші ресурси", – сказав тоді Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Париж в тройке?)) Мдее, бредовый рейтинг.
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28.05.2021 13:14
+11
Вот поэтому ЗЕленые борются за Киев до последней какашки.

На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
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28.05.2021 13:30
+7
О том что это фуфлыжный рейтинг говорит
хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.05.2021 13:36
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Париж в тройке?)) Мдее, бредовый рейтинг.
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28.05.2021 13:14 Відповісти
вроде Ванкувер считается топом....
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28.05.2021 13:19 Відповісти
Да, тоже в нескольких рейтингах его встречал в топе. По поводу Парижа, конечно, мое субъективное мнение, но вообще не вызвал ни одной положительной эмоции ни осенью, ни летом.
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28.05.2021 13:21 Відповісти
О том что это фуфлыжный рейтинг говорит
хотя бы то что МоскваБад в на на 4-м месте...
не уливлюсь если и сам сайт принадлежит ФСБ/ГРУ/СВР...
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28.05.2021 13:36 Відповісти
Уровень параноизма просто зашкаливает. Тяжело таким жить на свете, если за каждым углом "рука Кремля" мерещится.
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28.05.2021 13:44 Відповісти
Не скули мокша...
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 6314
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28.05.2021 13:59 Відповісти
Ну не за каждым, но то, что закомплексованный рассеянский нарот вливает миллиарды на поддержание имиджа не совсем уж опущенного лузера - ни для кого не секрет. Начиная от липовых рейтингов и заканчивая взятками и махинациями в спорте.
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28.05.2021 14:07 Відповісти
как бы там не было, но Москва ********** по полной. Может оно то и лучше - вызывает больше неприятных чувств зависти и неравенства у остальных жителей кацапстана
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28.05.2021 14:47 Відповісти
34-е место
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28.05.2021 13:23 Відповісти
москва на четвертом тебя значить не смущает?
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28.05.2021 13:20 Відповісти
Я пишу о тех городах, где бывал. В мацкве никогда не был, не стремлюсь и даже не анализирую ее место где-либо.
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28.05.2021 13:23 Відповісти
Я тебе говорю про то что сам рейтинг странный, а не про те города где ты не был.
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28.05.2021 13:49 Відповісти
вы ничего не потеряли по поводу москвы) а если сравнивать москву и париж - обое рябое. Раз в жизни был и там и там. Больше не ногой. Присоединяюсь к вашим эмоциями по поводу парижа.
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28.05.2021 17:23 Відповісти
А почему должно смущать?
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28.05.2021 13:37 Відповісти
моцква - это опа мира
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28.05.2021 13:44 Відповісти
Париж уже лет 30 как должен быть в топ 100 городов безумия, впрочем как и вся франция с африканскими понаехами. ЛИЧНО наблюдал в глубике (городок с постройками еще римской эпохи) подтверждение утверждения (о завернул!!!) - где есть трое арабов, там нет нормальной жизни. Приехала хранцузкая малолитражка (что сие есть, те кто в курсе понимают) на средневековую площадь, шум, гам, вопли, удары по своей же машине... УТРО))) бабульки вытащили на площадь (торговую, с прилавками еще римлянами строенными) свежую зелень, круасаны не печены, хранцузские завтраки не готовлены, а тут москали с бодуна проснулись (арабы)
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28.05.2021 14:15 Відповісти
аж цікаво стало, що таке є "хранцузкая малолитражка"? І чим вона гірша за подібну німецьку чи італійську не кажучи вже про корейську чи японську?
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28.05.2021 14:55 Відповісти
це така куйня, маленька, з м*якою підвіскою, недолуга та багато чого іншого, треба бачити! Навіть на теперішній час, ще інколи можна побачити такі штучки, 25 років тому їх було ще багато)
Згадайте подорож найвідомішего поліціанта хранції з монахінею! Звісно, що то були 60ті роки, але...)))

Нажаль не можу викласти фото об*яви на СТО - Короля звірів, п.хву, та ялинку не обслуговуваємо! Це не про якість (якість на високому рівні), а про конструктивні особливості хранцузького автопрому.
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28.05.2021 15:47 Відповісти
Скорее похоже на "рейтинг" кто больше проплатил и плюс политика. Дели в рейтинге, там же жить невозможно, а нормальных городов нет.
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28.05.2021 14:28 Відповісти
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 3654
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28.05.2021 17:21 Відповісти
а ты был в Париже, Ярик? там нет пробок и нет огромных толп людей, не нужно повторять ватную пропаганду
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29.05.2021 12:47 Відповісти
спасибки Кличку.
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28.05.2021 13:16 Відповісти
Просто ты Dovboiob😉
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28.05.2021 13:23 Відповісти
на 87 месте/ А поставил бы Коломойский вместо Кличко Ткаченко -был бы Киев на 1-м месте. Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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28.05.2021 13:20 Відповісти
Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж. Серьезно? эти клоповники лучшие города мира? Особенно Лондон...
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28.05.2021 13:20 Відповісти
Киев впервые в рейтинге топ-100 лучших городов мира – на 87 месте - Цензор.НЕТ 8289№90
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28.05.2021 13:24 Відповісти
Видать земельку будут продавать подороже, рейтинг натянули соответственно.
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28.05.2021 13:25 Відповісти
Мюнхен должен быть занять топовое место, но с такими аналитиками...
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28.05.2021 13:25 Відповісти
Что это за рейтинг, ***% такой? С каждым годом в Киеве все только хуже! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 6070
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28.05.2021 13:27 Відповісти
Ну так не приезжай сюда. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 1486
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28.05.2021 13:36 Відповісти
Я живу тут, дебил! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 3690
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28.05.2021 13:47 Відповісти
И что же тебе не нравится, дятел? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5722
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28.05.2021 13:55 Відповісти
Что? Да все! Дома не ремонтируются, дороги не ремонтируются, воду из крана пить нельзя, хотя кличко это обещал! Ни одной новой ветки метро не построено, цена на проезд дорожает, еще и в общественных туалетах смердит! И ни в каком-нибудь, а в туалете мариинского парка! Я достаточно назвал? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5333
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28.05.2021 14:00 Відповісти
Не достаточно. Вода плохая - поставь фильтр. Дороги ремонтируются, так что не надо свистеть. Где тебе дорога не нравится? Дом не ремонтируется - иди в ЖЕК или кто там вашим ЖФ управляет. Дом уже заваливается? Наверное ж нет. Метро не строится - мне достаточно того, что уже есть. Во многих городах даже такого нет. Не понимаю твоей истерики. Цены на проезд растут по всей Украине. В туалете Мариинского парка был где-то пол-года назад. Ничего не смердело. Если тебе смердит - не ходи туда часто. Кстати открою тебе страшную тайну: во многих городах ЕС в общественных туалетах смердит. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 9149
А вообще это - город, детка. Пора уже привыкнуть.
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28.05.2021 14:43 Відповісти
Ну идиотам то и привыкать не надо! Но я же не идиот. Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5825
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28.05.2021 14:47 Відповісти
Пенсионер?
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28.05.2021 14:51 Відповісти
Да, кстати, если к городу по-твоему привыкать надо, к чему же тогда не надо привыкать? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5132
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28.05.2021 15:09 Відповісти
Я же и спрашиваю: пенсионер?
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28.05.2021 15:13 Відповісти
киевские маршрутки надо полагать, вас тоже не смущают?? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 9954
такого убожища нигде в мире нет!
А топ рейтинг загрязненных городов??? да вы гурман, батенька.
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28.05.2021 17:27 Відповісти
Забыл добавить, что еще и мосты падают! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 1734
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28.05.2021 14:02 Відповісти
Вот поэтому ЗЕленые борются за Киев до последней какашки.

На достижениях Кличка ЗЕленая мразь сможет не один год пиариться, как она уже 2 года пиарится на достижениях Порошенка.
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28.05.2021 13:30 Відповісти
Какое? Назови мне хоть одно, мать его, достижение?! Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 5418
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28.05.2021 15:02 Відповісти
Як на мене Харків краще за Київ виглядає.
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28.05.2021 13:39 Відповісти
Ну мабуть що Кличко не самий поганий мєр виявився
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28.05.2021 13:41 Відповісти
Місто - 1500-річна жива енциклопедія слов'янської історії - таке ж барвисте і яскраве, як прапор своєї держави, із будівлями, розписаними на зразок українських великодніх писанок, і горизонтом, увінчаним золотими куполами, що блищать на пагорбах коло Дніпра.

The city-a 1,500-year-old living encyclopedia of Slavic history-is as colorful and vibrant as its nation's flag , with buildings painted like Ukrainian Easter eggs and the skyline topped with gold domes gleaming up the hills from the Dnieper River.
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/
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28.05.2021 13:50 Відповісти
Ще б захистити старий Київ і заборонити забудову старого міста всіляким "новомодЬнім непотрібом", то було б ще краще. Більше б парків та садів.
А так, приємно, тільки не плісняві. У них- траур.
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28.05.2021 13:51 Відповісти
На четвертом месте Москва. Смешно.
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28.05.2021 13:53 Відповісти
Они вбухивают в бюджет столицы Московии целых 3 триллиона рублей ради того, чтобы центр (и только центр) выглядел красивенько для пропаганды. А с бюджетом Киева в 60кк гривен, это действительно достижение.
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28.05.2021 14:08 Відповісти
Спілкувався з багатьма іноземцями, і майже всі віддають перевагу Києву. За їх словами, Київ дуже комфортне місто, на вулицях не має такої агресії, яка відчувається в Москві.
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28.05.2021 14:20 Відповісти
а ко мне с англии в гости приезжали. Обхаяли хрущевки и совковые чешки т.п. Правы, наверное, могли бы их хоть оштукатурить в центре....Видос конечно еще тот....

Француз к знакомой приезжал, тоже Киев обхаял и сказал, что его здесь ноги не будет. Ну тут я ему алаверды по поводу его парижа. Уж чья б корова мычала....
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28.05.2021 17:30 Відповісти
Я спілкувався з людьми із бізнесу, - німці, британці, скандинави. Ці зупинялись не у хрущівках, а у готелях. Німці, до речі, летіли з Києва через Прагу і там залишились на два дні, то потім сказали, що після Києва Прага така діра, а Київ - це Париж Східної Європи. Ну, якщо той француз чи англієць не можуть собі дозволити найняти пристойне житло в центрі, а беруть хрущівки, то не треба їм дивувати.
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28.05.2021 17:41 Відповісти
вы не поняли. Мои гости тоже как бы не бомжевали и жили в хороших гостиницах.
Они критиковали внешний вид ссср-овских домов. Фасады, которые выглядят действительно удручающе.
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28.05.2021 17:46 Відповісти
ну про Прагу это они загнули) будем объективны: Киеву до Праги как до неба рачки! Чего только стоит их чистый транспорт, с расписанием по минутам...и наше убожище - маршрутки, МАФы...
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28.05.2021 17:48 Відповісти
Москва на 4том, мда
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28.05.2021 14:10 Відповісти
Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 4609
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28.05.2021 17:31 Відповісти
Позорное место для столицы Украины.
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28.05.2021 14:22 Відповісти
В Києві будують таке одоробло на кшталт Світлопарку, не будують велодоріжок, не оновлюють трамвайну інфраструктуру та ще багато чого. Як цей рейтинг створювали ще те питання.
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28.05.2021 14:31 Відповісти
А мне Киев очень понравился, панорама с моста Кличко потрясающая, Андреевский спуск.
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28.05.2021 16:08 Відповісти
мост Кличко?? Київ уперше в рейтингу сотні найкращих міст світу - на 87 місці - Цензор.НЕТ 4927 он им конечно очень ославился, меняя стекло каждую неделю)
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28.05.2021 17:32 Відповісти
 
 