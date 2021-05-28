В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT

Федеральная прокуратура в Бруклине пытается установить, участвовали ли несколько украинских чиновников в разработке плана вмешательства в президентскую кампанию 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает New York Times.

Издание, со ссылкой на источники, пишет, что в рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

Согласно данным журналистов, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из граждан Украины, говорится в материале.

На каком-то этапе расследования власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими гражданами Украины, сообщает New York Times.

Как минимум однo из действующих и бывших официальных лиц, с которыми встречался Джулиани, украинский депутат по имени Андрей Деркач, сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко