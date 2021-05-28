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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Вмешательство в выборы в США
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выборы (24321) Деркач Андрей (124) США (23212) Трамп (3350) Джулиани (121)

В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT

Федеральная прокуратура в Бруклине пытается установить, участвовали ли несколько украинских чиновников в разработке плана вмешательства в президентскую кампанию 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает New York Times.

Издание, со ссылкой на источники, пишет, что в рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

Согласно данным журналистов, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из граждан Украины, говорится в материале.

На каком-то этапе расследования власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими гражданами Украины, сообщает New York Times.

Как минимум однo из действующих и бывших официальных лиц, с которыми встречался Джулиани, украинский депутат по имени Андрей Деркач, сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в статье.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8843
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28.05.2021 14:53
+8
)))))эх,зеля ,зеля...кого ты там в качестве свидетеля хотел вчера в СБУ видеть?
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28.05.2021 14:41
+7
вот же собачий рот
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28.05.2021 14:37
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вот же собачий рот
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28.05.2021 14:37 Ответить
там еще и роток бесноватого вовки-шута В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 5109
как оно тогда орало "открыть дела против Байдена и Порошенко по пленкам деркача! деркач - наш человек, доверенный - врать не станет!"
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28.05.2021 14:41 Ответить
Після Будапешту Джуліані відправився (прим. декабрь 2019) у Київ, де зустрівся зі "слугою народу" Олександром Дубінським, довіренною особою В.Зеленского та близьким до олігарха Ігоря Коломойського.
"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенко і Януковича", - написав Дубінський.
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8574

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28.05.2021 14:46 Ответить
кремлевский агент деркач, которого так любят цитировать местная зебильная ботва из лахты и ОП(Г) коломойского шута.
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 9100
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28.05.2021 14:51 Ответить
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8843
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28.05.2021 14:53 Ответить
В Синг-Синге немного похудеет.
А то хлебало такое что и в 16:9 не влезет!
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28.05.2021 14:37 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 7629
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28.05.2021 14:37 Ответить
По Деркачу плачет Гуантанамо.
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28.05.2021 14:37 Ответить
опять чью-то маму скорости лишают
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 3222
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28.05.2021 14:37 Ответить
А у Деркача!.. А у Деркача!..
Язык шершавый, дырка горяча!..
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28.05.2021 14:38 Ответить
Ну дырку ему очень скоро замечательно розвальцуют.Дубинеску будет за ним ходить выпавший кал подбирать. В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8750
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28.05.2021 14:43 Ответить
)))))эх,зеля ,зеля...кого ты там в качестве свидетеля хотел вчера в СБУ видеть?
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28.05.2021 14:41 Ответить
ну хоть кто-то. на зелёную импотентную власть надежды нет.
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28.05.2021 14:41 Ответить
Ну там не один Дермач -зеленая импотентная власть тоже заявлена
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28.05.2021 14:46 Ответить
Алё, Венедиктова?
Снимай неприкосновенность и возбуждай уголовное дело.
Чего ещё ждать?
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28.05.2021 14:46 Ответить
Так Венедиктова сама там фигурирует...да что она,там целая бубочка засвечена)))
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28.05.2021 14:48 Ответить
А как зе дерьмак и зелупа, которые отдавали приказы вмешиваться в выборы?
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28.05.2021 14:49 Ответить
Скільки разів СБУ, прокуратура викликала на допити агента кремля Деркача?
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28.05.2021 14:51 Ответить
Якщо бубочка не прочує й цього сигналу, то може лишитись і віли у Італії, і офшорних рахунків, ще й зробитись невиїздним, як бабуся бєня...
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28.05.2021 14:53 Ответить
Криворізький косоворотник, тремти!

До оприлюднення Деркачем так званих «плівок Порошенка - Байдена» причетний Офіс президента. Про це Дубінський повідомив у Facebook.
«Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою «плівок Порошенка - Байдена». І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції «Слуга народу» в парламенті Давиду Арахамії», - заявив Дубінський.
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28.05.2021 14:56 Ответить
бреше. Він почав віднєкуватися після того, як держдеп вніс його до санкційного списку. Ну, три роки потерпить, щоб в Румунію не їздити... Не вічно же...
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28.05.2021 15:02 Ответить
без д'убінського і д'єрмака розслідування буде неповне. Втім, держдеп не пропустить...
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28.05.2021 15:01 Ответить
от чому ми українці, у себе на своїй землі не можемо цих смердючих, продажних виродків-деркачів, медведчуків, бойків, рабідибіловичів і прочую нікчемну огидно-гнидну срань ставити на "місце"?!?!?
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28.05.2021 15:04 Ответить
тому що діє магічне число 73/43%зебілів, і воно дуже повільно зменшується...
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28.05.2021 15:06 Ответить
От і Зелі прилетить пенділь..
Чого ми не в НАТО..
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28.05.2021 15:25 Ответить
Поспішай! Срака наближається, срака наближається...
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28.05.2021 15:30 Ответить
Неясно, а чому проти Деркача, як агента РФ, не порушена кримінальна справа в Україні? Може тому, що він може здати декого важливого, хто зараз при владі.
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28.05.2021 16:03 Ответить
Проходящий в Джорджии аудит по проверке избирательных бюллетеней выявил что 30 тысяч из них являються фальшивыми . Фальшивые бюллетени напечатаны на другой бумаге и галочки за кандидатов проставлены типографским способом. 97% фальшивых бюллетеней за Байдена . Для победы Трампа в Джорджии ему было необходимо 12 тысяч голосов .

https://nationalfile.com/breaking-veteran-election-officials-say-30000-fake-ballots-found-in-georgia-audit-theyre-not-real/

Это явно Деркач подбросил . В тюрьму его ! ..
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28.05.2021 20:42 Ответить
 
 