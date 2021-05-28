В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT
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Федеральная прокуратура в Бруклине пытается установить, участвовали ли несколько украинских чиновников в разработке плана вмешательства в президентскую кампанию 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает New York Times.
Издание, со ссылкой на источники, пишет, что в рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.
Согласно данным журналистов, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.
Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из граждан Украины, говорится в материале.
На каком-то этапе расследования власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими гражданами Украины, сообщает New York Times.
Как минимум однo из действующих и бывших официальных лиц, с которыми встречался Джулиани, украинский депутат по имени Андрей Деркач, сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в статье.
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как оно тогда орало "открыть дела против Байдена и Порошенко по пленкам деркача! деркач - наш человек, доверенный - врать не станет!"
"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенко і Януковича", - написав Дубінський.
А то хлебало такое что и в 16:9 не влезет!
Язык шершавый, дырка горяча!..
Снимай неприкосновенность и возбуждай уголовное дело.
Чего ещё ждать?
До оприлюднення Деркачем так званих «плівок Порошенка - Байдена» причетний Офіс президента. Про це Дубінський повідомив у Facebook.
«Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою «плівок Порошенка - Байдена». І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції «Слуга народу» в парламенті Давиду Арахамії», - заявив Дубінський.
Чого ми не в НАТО..
https://nationalfile.com/breaking-veteran-election-officials-say-30000-fake-ballots-found-in-georgia-audit-theyre-not-real/
Это явно Деркач подбросил . В тюрьму его ! ..