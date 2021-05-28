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Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси:

ПАО "Укртатнафта", комментируя информацию о прекращении поставок белорусского бензина, заявило, что полностью может обеспечить недостаток бензина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украине, ПАО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

В ПАО отметили, что последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.

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"С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", - добавили в "Укртатнафта".

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Из рынка можно легко выйти. Попасть на рынок практически не возможно.
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28.05.2021 15:55
+6
Цена! Беларусь член ЕАЭС и получает от России беспошлинную нефть. Затем перерабатывает ее, и пользуясь Зоной Свободной Торговли между Украиной и СНГ(да-да она еще работает) продавала готовое топливо в Украину. В итоге оно было дешевле, чем топливо от Укртатнафты, так как Украина покупает нефть по рыночным ценам.
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28.05.2021 16:18
+5
Не оперативно....,але сайдьот !
ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
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28.05.2021 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Из чьей нефти гнать будем?
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28.05.2021 15:50 Ответить
Мржна було б із власної, але її всю Коломойському "продають".Зі знижкою в 50%.
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28.05.2021 16:18 Ответить
Не оперативно....,але сайдьот !
ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
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28.05.2021 15:53 Ответить
Из рынка можно легко выйти. Попасть на рынок практически не возможно.
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28.05.2021 15:55 Ответить
Головне європейців не пускати на наш "ринок"(((
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28.05.2021 16:03 Ответить
Розмішають наявний шмурдяк, яким торгують на авіас, з мочою осла? Ой, сорі, презЕдента.
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28.05.2021 16:08 Ответить
А шо раньше мешало? Если есть мощности, то зачем было закупать у сателлита кремля?
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28.05.2021 16:10 Ответить
Цена! Беларусь член ЕАЭС и получает от России беспошлинную нефть. Затем перерабатывает ее, и пользуясь Зоной Свободной Торговли между Украиной и СНГ(да-да она еще работает) продавала готовое топливо в Украину. В итоге оно было дешевле, чем топливо от Укртатнафты, так как Украина покупает нефть по рыночным ценам.
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28.05.2021 16:18 Ответить
Дякую.
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28.05.2021 16:23 Ответить
Всё ,,благополучие" Белоруси, держится на подачках раши. Это как Куба, коммунисты довели страну до ручки и держалась она на помощи соц.стран. СССР посылал танкеры с нефтью кубинцам, но куба ту нефть перепродавала по рыночным ценам другим. С этого и жил режим проходимцев. Перестань раша поддерживать луку, то у них будет, как в Украине 90х.
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28.05.2021 16:34 Ответить
Это Бенин завод по выпуску шмурдяка, а не бензина
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28.05.2021 17:19 Ответить
Укртатнафта готова закупить у ***** в три раза больше нефти? Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок - Цензор.НЕТ 8719
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28.05.2021 16:20 Ответить
Нефть на Укртатнафте азербайджанская, США и украинская.
https://kop.net.ua/chto-zhdet-kremenchugskyj-npz-v-2021-godu/
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28.05.2021 19:06 Ответить
Если это так - тогда великолепно!
Строился он под украинскую.
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29.05.2021 10:04 Ответить
Перерабатывать сернистую нефть, а перерабатывать качественную тем более.
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30.05.2021 12:35 Ответить
Не сможе перекрыть! Нету уже мощностей таких! Модернизации не проводилось! Людей сокращали! Все похерено в хлам!
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28.05.2021 16:28 Ответить
Не будет, в Европе бензин самый дорогой где-то 50-55гр., а в среднем около 37 гр. Так что можно закупать здесь.
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28.05.2021 16:37 Ответить
Не будет! Возможно цена на А=95 вырастет на 10-15%, да и то, скорее всего временно. Пока все не стабилизируется. То есть в худшем случае цена будет 34 грн/л.А-95
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28.05.2021 16:48 Ответить
Нам так не хватает монополистов!
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28.05.2021 16:36 Ответить
как то нечаянно у зелебобы получается...
что ни сделает-все на пользу ***** и бородатой бабушке
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28.05.2021 16:48 Ответить
ММмммм...а битумы перекрыть с Румынии.
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28.05.2021 16:58 Ответить
АО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке" Источник: https://censor.net/ru/n3268093
Початок деолігархізації Коломойського, стане монополістом на ринку пального)
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28.05.2021 16:59 Ответить
Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок - Цензор.НЕТ 365 деолігархізація от Зе...все для коломойши
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28.05.2021 17:10 Ответить
Завод пополам с Беней государственный, так что государство получит свою прибыль..ну и Беня тоже.
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28.05.2021 18:59 Ответить
Там де держава заробляє, там і Беня тут як тут, правда заробляє чомусь більше)
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28.05.2021 19:11 Ответить
Если относительно завода, то потому как Бенина кукла сейчас президент, то правит менеджмент диктатура Ко, со всеми утекающими для государства последствиями.
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30.05.2021 12:40 Ответить
Ну всьо, песта, Беня загадит все своим гунявым шмурдяком 👹
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28.05.2021 17:21 Ответить
Бензин вроде неплохой на Укртатнафта, зарплату давно пора поднять - стыдоба, у рабочих по десять тысяч, прибыль идёт надо и людей стимулировать, а то разбегутся специалисты.
https://www.google.com/amp/s/mind.ua/ru/publications/amp/20198290-toplivnaya-ekspertiza-gde-bezopasno-zapravitsya-a-95
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28.05.2021 18:57 Ответить
ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) - єдиний працюючий великий нафтопереробний завод. 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", 56% акцій - офшорним структурам "Приват" Ігоря Коломойського та Олександра Ярославського.

Вот как и что не поверни, а все Бене на пользу получается. Казалось бы причем тут ЗЕ...
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28.05.2021 19:23 Ответить
у нас куда ни глянь почти все бензиновые авто с гбо.вовсю пиарят авто на батарейках.а бензин все равно в цене.как такое возможно?
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28.05.2021 19:48 Ответить
 
 