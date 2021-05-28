Возможное прекращение поставок бензина из Беларуси: "Укртатнафта" готова полностью обеспечить топливом украинский рынок
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ПАО "Укртатнафта", комментируя информацию о прекращении поставок белорусского бензина, заявило, что полностью может обеспечить недостаток бензина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украине, ПАО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
В ПАО отметили, что последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.
"С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет. Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа", - добавили в "Укртатнафта".
Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.
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ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
https://kop.net.ua/chto-zhdet-kremenchugskyj-npz-v-2021-godu/
Строился он под украинскую.
что ни сделает-все на пользу ***** и бородатой бабушке
Початок деолігархізації Коломойського, стане монополістом на ринку пального)
https://www.google.com/amp/s/mind.ua/ru/publications/amp/20198290-toplivnaya-ekspertiza-gde-bezopasno-zapravitsya-a-95
Вот как и что не поверни, а все Бене на пользу получается. Казалось бы причем тут ЗЕ...