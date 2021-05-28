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НПК "Искра" передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

НПК

Казенное предприятие "НПК "Искра" передало в Вооруженные силы Украины модернизированную до уровня 35Д6М радиолокационную станцию ​​19Ж6.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

В результате модернизации РЛС военные получили практически новый радар с повышенной дальностью действия, увеличенной точностью определения координат, улучшенными параметрами траекторной обработки, уменьшенной стоимостью технического обслуживания и увеличенным сроком эксплуатации.

Как отмечают специалисты предприятия, процесс модернизации станции 19Ж6 до уровня 35Д6М является достаточно сложным и требует кропотливого труда. РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрами.

НПК Искра передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М 01

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Переданная военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение. Для более удобной работы операторов установлены новые рабочие места и система кондиционирования. Проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

НПК Искра передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М 02

Отмечается, что КП "НПК "Искра" выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 к виду 35Д6М и их экспортных вариантов. Такие услуги пользуются спросом, поскольку радары показали себя за более чем 30 лет эксплуатации как надежная безотказная техника, а после модернизации заказчик получает радиолокационную станцию ​​с увеличенным ресурсом.

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Автор: Володимир Янченко
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28.05.2021 16:01 Ответить
НПК "Искра" передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М - Цензор.НЕТ 5841
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28.05.2021 16:11 Ответить
В Украине неплохая школа радиолокации. Совместить бы это с израильской школой построения ЗРК.
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28.05.2021 16:14 Ответить
Еще два года назад, чуть ли не каждый день были новости, про то что ВСУ получили новую технику или для ВСУ что-то разрабатывают или испытывают. А сейчас... за целый месяц аж одна передача техники, я уже не говорю про гром2 или нептун, которые так и остались на бумаге, благодаря косовороточнику у власти.
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28.05.2021 17:40 Ответить
Хорош заливать, техника для ВСУ не ремонтируется и не модернизируется уже полгода (если верить журналюгам)
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28.05.2021 17:49 Ответить
 
 