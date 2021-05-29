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Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме "относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.

Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу".

Также читайте: Комиссия по присвоению звезд отелям возобновляет работу, - МКИП

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Займається аби чим.
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29.05.2021 00:07
+3
Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
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29.05.2021 00:33
+2
Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
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29.05.2021 00:21
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капсульний отель, категорія 00

Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 122
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29.05.2021 00:06 Ответить
Займається аби чим.
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29.05.2021 00:07 Ответить
Маю надію, шо ти друже вже замінував дніпрогес і в нужний час нажмеш на гашетку Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 3450
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29.05.2021 00:09 Ответить
Дніпрогес, 41-рік.Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 4416
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29.05.2021 00:28 Ответить
Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
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29.05.2021 00:33 Ответить
Ось в якому стані залишили греблю і втекли. В 42 році німці греблю вже відновили. Фото зроблене з німецького літака.Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 4954
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29.05.2021 00:45 Ответить
Это очередное "улучшение" накануне летнего сезона. Нужно постричь хозяев мини отелей. Теперь их обяжут получать категории и соответственно отстегивать. Без этого принимать гостей будет запрещено .
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29.05.2021 00:26 Ответить
... и паровозом игровые автоматы в массы ?
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29.05.2021 00:08 Ответить
Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
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29.05.2021 00:21 Ответить
очень своевременный закон!
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29.05.2021 00:23 Ответить
а особенно в услових пандемии - ему просто цены нет!
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29.05.2021 00:25 Ответить
Рабам отдыхать не положено. Путь обходятся красотами и отдыхом у зомбоящика.
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29.05.2021 00:27 Ответить
можно просто цемнуть екран во время видосика - и вроде в Омане побывал...
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29.05.2021 00:29 Ответить
Оказывается в ВРУ уже в первом чтении принят законопроект разрешающий закрывать школы и переформатировать их под рестораны, отели, бизнес-центры и т.д...

А че , все логично у Зеленых - после продажи земли , рабам образование вообще не нужно, а после продажи самой земли - наверное пойдет торговля людьми !?
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29.05.2021 00:24 Ответить
може у них там вТрускавце мушка совсем сбилась и на то села?
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29.05.2021 00:27 Ответить
а когда будет закон о черных риалтерах и нотариусах??
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29.05.2021 04:08 Ответить
Напівшостий віслюк оманський, навіть коментувати це немає бажання.
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29.05.2021 04:38 Ответить
буба руку на пульсе держит - осталось тока узнать на чьей...
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29.05.2021 04:58 Ответить
 
 