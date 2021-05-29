Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме "относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.
Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.
Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.
Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу".
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Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
А че , все логично у Зеленых - после продажи земли , рабам образование вообще не нужно, а после продажи самой земли - наверное пойдет торговля людьми !?