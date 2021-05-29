Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" №1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.
Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.
Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.
Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.
Закон вступає в силу з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності".
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Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
А че , все логично у Зеленых - после продажи земли , рабам образование вообще не нужно, а после продажи самой земли - наверное пойдет торговля людьми !?