УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11951 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
4 338 20
готелі (51) закон (1327)

Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" №1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.

Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.

Читайте також: Підсанкційний депутат Держдуми РФ Бабаков подсилює готельну імперію в Києві для відкриття гральних закладів, - Загребельська

Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Займається аби чим.
показати весь коментар
29.05.2021 00:07
+3
Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
показати весь коментар
29.05.2021 00:33
+2
Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
показати весь коментар
29.05.2021 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капсульний отель, категорія 00

Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
29.05.2021 00:06 Відповісти
Займається аби чим.
показати весь коментар
29.05.2021 00:07 Відповісти
Маю надію, шо ти друже вже замінував дніпрогес і в нужний час нажмеш на гашетку Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 3450
показати весь коментар
29.05.2021 00:09 Відповісти
Дніпрогес, 41-рік.Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 4416
показати весь коментар
29.05.2021 00:28 Відповісти
Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
показати весь коментар
29.05.2021 00:33 Відповісти
Ось в якому стані залишили греблю і втекли. В 42 році німці греблю вже відновили. Фото зроблене з німецького літака.Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг - Цензор.НЕТ 4954
показати весь коментар
29.05.2021 00:45 Відповісти
Это очередное "улучшение" накануне летнего сезона. Нужно постричь хозяев мини отелей. Теперь их обяжут получать категории и соответственно отстегивать. Без этого принимать гостей будет запрещено .
показати весь коментар
29.05.2021 00:26 Відповісти
... и паровозом игровые автоматы в массы ?
показати весь коментар
29.05.2021 00:08 Відповісти
Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
показати весь коментар
29.05.2021 00:21 Відповісти
очень своевременный закон!
показати весь коментар
29.05.2021 00:23 Відповісти
а особенно в услових пандемии - ему просто цены нет!
показати весь коментар
29.05.2021 00:25 Відповісти
Рабам отдыхать не положено. Путь обходятся красотами и отдыхом у зомбоящика.
показати весь коментар
29.05.2021 00:27 Відповісти
можно просто цемнуть екран во время видосика - и вроде в Омане побывал...
показати весь коментар
29.05.2021 00:29 Відповісти
Оказывается в ВРУ уже в первом чтении принят законопроект разрешающий закрывать школы и переформатировать их под рестораны, отели, бизнес-центры и т.д...

А че , все логично у Зеленых - после продажи земли , рабам образование вообще не нужно, а после продажи самой земли - наверное пойдет торговля людьми !?
показати весь коментар
29.05.2021 00:24 Відповісти
може у них там вТрускавце мушка совсем сбилась и на то села?
показати весь коментар
29.05.2021 00:27 Відповісти
а когда будет закон о черных риалтерах и нотариусах??
показати весь коментар
29.05.2021 04:08 Відповісти
Напівшостий віслюк оманський, навіть коментувати це немає бажання.
показати весь коментар
29.05.2021 04:38 Відповісти
буба руку на пульсе держит - осталось тока узнать на чьей...
показати весь коментар
29.05.2021 04:58 Відповісти
 
 