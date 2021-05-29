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Новости Политика Украины
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СНБО рассмотрит вопрос введения персональных санкций против граждан Беларуси после представления Кабмина, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО рассмотрит вопрос введения персональных санкций против граждан Беларуси после представления Кабмина, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях в Беларуси, только после соответствующего представления от премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас (в СНБО – ред.) есть определенные процедуры. При всем уважении к заместителю министра иностранных дел Евгению Енину, документы должен подавать Кабинет министров. Вопрос о введении санкций должен быть сперва обсужден на заседании Кабмина. Кабмин должен принять соответствующее решение. Если будет такое представление от премьер-министра, то, естественно, мы будем такой вопрос рассматривать", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина" во время общения с журналистом в перерыве программы "Свобода слова" вечером в пятницу.

По его словам, "на этот момент таких документов в аппарате СНБО нет".

Как сообщалось, 28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о подготовке санкционного пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко и его передаче на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Автор: Роман Свиридович
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походу про кацапню в Крыму и войну на востоке забыли напрочь....
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29.05.2021 00:48 Ответить
Надо бы еще и Индии помощь увеличить .
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29.05.2021 01:13 Ответить
ну разве шо вакцину ихнюю обратно отослать с возвратом уплаченого,
кутку степахи продать и шо нибудь приличное купить...
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29.05.2021 01:20 Ответить
Гармидер був знатний. Всі щось говорять одночасно і ніхто нікого не слухає.
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29.05.2021 00:51 Ответить
Бульбафюрер вже включив задню.
Білорусь не стане повністю припиняти поставки бензину в Україну, але обсяги можуть скоротитися

Білоруська нафтова компанія (БНК) не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте може скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу
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29.05.2021 01:04 Ответить
Данилов, а что там по санкциям против друга Зели Коломойского слышно? Когда деньги ПриватБанка вернёт? И не только ...
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29.05.2021 07:39 Ответить
 
 