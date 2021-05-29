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Во Львове построят крематорий, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Общество

Во Львове построят крематорий, - Садовый

Во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской председатель Львова Андрей Садовый написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища".

Мэр обещает, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

Садовый напомнил, что львовяне зарегистрировали петицию за строительство крематория, но работа уже началась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стадионе "Арена Львов" хотят открыть центр массовой вакцинации от COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Це можна і без крематорію робити )))

Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3006
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29.05.2021 03:47
+13
Взагалі-то з погляду ортодоксальної концепції християнства (не плутати із обрядовістю, яка поступово формувалася протягом століть і, м'яко кажучи, не завжди має християнське походження) абсолютно *****, що станеться із порожніми кадаврами, вже покинутими парфумами своїх власників - хоч zu Asche, хоч zu ***** (до речі, ця біблійна цитата якраз натякає скоріше на кремацію).
Мовчу вже про те, що у нас світська держава взагалі-то.
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29.05.2021 02:14
+11
Взагалі-то, традиційним способом поховання для наших предків була саме "кремація". Просто у МАлій Азії, де зародилося християнство, для подібного було мало дров... А з хрещенням Русі кремацію перестали практикувать, бо з ним в наші вірування було привнесено, замість поклоніння духовній складовій предків, поклоніння "фізичному об"єкту" - могилі...
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29.05.2021 05:04
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крематорий это не по-христиански
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29.05.2021 01:57 Ответить
Взагалі-то з погляду ортодоксальної концепції християнства (не плутати із обрядовістю, яка поступово формувалася протягом століть і, м'яко кажучи, не завжди має християнське походження) абсолютно *****, що станеться із порожніми кадаврами, вже покинутими парфумами своїх власників - хоч zu Asche, хоч zu ***** (до речі, ця біблійна цитата якраз натякає скоріше на кремацію).
Мовчу вже про те, що у нас світська держава взагалі-то.
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29.05.2021 02:14 Ответить
Взагалі-то, традиційним способом поховання для наших предків була саме "кремація". Просто у МАлій Азії, де зародилося християнство, для подібного було мало дров... А з хрещенням Русі кремацію перестали практикувать, бо з ним в наші вірування було привнесено, замість поклоніння духовній складовій предків, поклоніння "фізичному об"єкту" - могилі...
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29.05.2021 05:04 Ответить
"Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!"
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29.05.2021 06:22 Ответить
Ты на Новодевечьем был, композитор?
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29.05.2021 07:02 Ответить
Он на Ваганьковском сторожем подвязался. У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 9150
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29.05.2021 09:35 Ответить
Не смерди тут советами,*любезный*,до сих пор отхаркиваем это паскудство
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29.05.2021 08:45 Ответить
Конкретно, що ти там відхаркуєш? Хто тобі заважає перестати бути дикуном і бидлом?
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29.05.2021 13:06 Ответить
Совок падлюче-вонючий ,совок отхаркивает вся страна, ватничек,пропаленный папЫроской беломор....
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29.05.2021 16:58 Ответить
З упоротими дебілами вступати в дискусію сенсу немає...
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30.05.2021 00:01 Ответить
тяв, тяв, тяв, аууууууу

лишь бы ляпнуть? см ниже что написали, "муд.рец"
кстати, если уже сказать имел шо, то судя по писсанине(там написсано) - "гореть вечно" будут абсолютно все, ибо Яхве даже за смех - разрывал детей живьем(!)
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29.05.2021 06:52 Ответить
По-викингски
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29.05.2021 07:33 Ответить
По Українськи
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29.05.2021 08:44 Ответить
а чому християнські країни кремують померлих? У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1442
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29.05.2021 09:31 Ответить
покажите мне мастера заголовков етих сенсационных новостей ...
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29.05.2021 02:22 Ответить
Это что,как-то должно добавить оптимизма?
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29.05.2021 02:29 Ответить
Це хвилинка тліну на Цензорі... Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 4483

Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 4500
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29.05.2021 02:46 Ответить
Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 5022
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29.05.2021 04:37 Ответить
Вакцинувати, всетаки, вийшло би дешевше, але раз Садовий сказав крематорій - то в крематорій..
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29.05.2021 05:53 Ответить
Москальский турист во Львове сегодня есть, а завтра его уже нет, его вообще больше нигде нет)))
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29.05.2021 10:43 Ответить
отличная новость
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29.05.2021 02:33 Ответить
для срусскаязычных мальчиков в трусиках???
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29.05.2021 02:36 Ответить
Та звідки вони у Львові? Їх давно зґвалтували і з'їли у львівському метро... Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3260
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29.05.2021 02:53 Ответить
Крематорій-ватопал для москворотих переселенців з Бамбаса та зальотних кацапів!
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29.05.2021 02:58 Ответить
Це можна і без крематорію робити )))

Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3006
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29.05.2021 03:47 Ответить
І розпалювати печі можна сміттям. 2 в 1.
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29.05.2021 03:04 Ответить
жутковатые новости....
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29.05.2021 03:27 Ответить
одному нравится, шо бы его черви грызли после здоху, другому пеплом.
но выносить ето в новости? - странно и не понятно...
ну разве других новостей нет...
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29.05.2021 03:32 Ответить
Для живих львів"ян "Самонеміч" сміттєпереробний завод уже "побудувала", тепер будуть будувать крематорій - для мертвих...
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29.05.2021 04:58 Ответить
ты дебил?
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29.05.2021 05:53 Ответить
он дебил....
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29.05.2021 06:18 Ответить
Странно что до этого небыло.
У нас в Германии разнос цен не большой. Мы для своих предков выбрали травяной покой. Как в американских фильмах, ничего кроме памятника нет. 25 лет там никого не похоронят. Потом можно арендовать могилу на второй срок. Но цена могилы в 10 раз больше будет.
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29.05.2021 06:31 Ответить
Во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий. Источник: https://censor.net/ru/n3268198\\\\\\\\\\\\\\\\

это даже не смешно, это как совок - сто лет как в мире была туалетная бумага, но совки обходились прям как в средневековье. так и тут - город-миллионник, Европа чо, но как будто пещерный век - из выбора для усопших - строго на корм червям и никак иначе. странно шо строем не ходят как товарищи в сКорее
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29.05.2021 06:57 Ответить
Ты мусороперерабатывающий завод построй для начала
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29.05.2021 07:04 Ответить
так скучаю по канадинаской жуле....
аж душа журчит передзевом....
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29.05.2021 07:15 Ответить
Странно, что его раньше не было...
Маленькая островная Япония имеет 125 млн. населения и если бы у них был другой метод захоронения, они бы уже не имели где жить...
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29.05.2021 07:29 Ответить
Маєте рацію! У Львові на одному з цвинтарів ховали бабуню. Царствіє ії Небесне!
Була середина літа. Запах трупний гуляв з легким вітерцем. Сихівський цвинтар
зовсім не старий але місце занімає вже велике.Крематорій треба було побудувати
вже давно так що пан мер Садовий з Божею та зі своєю Самопоміч'ю, будь ласка
хоч що небудь побудуйте в славетному Львові! А то все крадете та крадете.
Сміттепереробний завод вже побудували? На це хоч гроши залишилися? У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1295
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29.05.2021 19:03 Ответить
а если кацап кацапа лайкает - его тоже кацапская родина копейкой лайкает? Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3538
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29.05.2021 07:32 Ответить
Яр, то было тока предположение с вероятноятностню - 99.99%
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29.05.2021 09:16 Ответить
Навіщо взагалі про це писати? Це досягнення, чи цікавинка, чи подія, чи що?
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29.05.2021 07:55 Ответить
дело нужное .. более 10% пахотных земель у нас занято клатбищами ..
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29.05.2021 07:58 Ответить
Харьковский крематорий сущуствует более 40 лет. Если б не он, то кроме того, что в последние годы огромные территории передаются под захоронения, если б не крематорий, то количество пахотных земель, переданных под захоронения, были бы еще более внушительными. В Харьковской области планируют построить еще один крематорий.
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29.05.2021 08:22 Ответить
Я так понимаю просто уже земли не хватает для могил, впрочем эта проблема почти во всех крупных городах..
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29.05.2021 08:30 Ответить
Мрак и грошей не заробиш.Краще будувати Крио-склеп.От наприклад чел,який себе склеп Наполеона отстроил с радостью подкинет в бюджет Львова половину своих грошей за обiцянку,що его разморозят,коли медицина освоит клонирование Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 5724
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29.05.2021 08:33 Ответить
Ну почему не заработаешь, стандартная кремация стоит 8 тыс грн.
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29.05.2021 08:44 Ответить
Стандартная крио заморозка стоит 8 лямов баксов.С гарантией сохранения ДНК Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3834
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29.05.2021 08:49 Ответить
ну и шо днк даст? отстроят организм? зачем замораживать тогда всю тушку, если кристаллы воды тупо разорвут все клетки?
хотя х.з., может и изобретут что-то шоп все жили как Авраам и планетке прибавится кратно жителей засерающих ее((
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29.05.2021 10:55 Ответить
По желанию.Могут только голову заморозить.Люди хотят верить,що уходят не навсегда,а просто в сон до лучших времён.Ну кто как с ума сходит У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1398
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29.05.2021 11:29 Ответить
так смысл вообще замораживать если в клетку каждую не закачаешь мозговую - как там у жаб.... глицерин вроде, шоп не "руйнувались" все клетки хотя бы мозга то?
= тупо развод на бабло дебилов и ничего больше.
тем более, даже изобретут восстановление всех миллиардов клеток, так это и стоить будет... "чуть больше" чем засандалить тушку или ее моск в ж*дкий азот? У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 8431
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29.05.2021 11:55 Ответить
Мозг,а точнее частицу мозга,можно сохранить только имплантировав в подходящий живой носитель.Ну то есть берут часть мозга у умершего и в течении 6ти часов,вживляют в мозг другого человека.Тем самым обеспечив его кислородом и электро импульсами.Но тут проблема с отторжением может возникнуть.Мозг долго не живёт без подходящей среды.И такую среду может обеспечить с вероятностью 50%,тот кто согласен носить у себя в голове ДНК частицу другого человека.Но тут дело в надежде и неуёмной фантазии о медицине будущего.Мол в будущем,наука сможет воссоздать твою копию.Люди верят и платят.Да и умирать так спокойней...С надеждой на хорошее. У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 5940
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29.05.2021 12:10 Ответить
медицине будущего.Мол в будущем,наука сможет воссоздать твою копию.Люди
верят и платят.Да и умирать так спокойней...С надеждой на хорошее\\\\\\\\

совершенно верно.
но и гораздо правдоподобней чем напр. вопли попов.
но те кто замораживается - большинство из них походу веропитеки, правда им как-то пофиг что это "не по феш-шую" и они будут потом "гореть вечно" У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1849
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29.05.2021 12:23 Ответить
Не факт шо гореть.Може и мёрзнуть в обжигающем пламени ледяного холода 1го круга ада У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1824
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29.05.2021 12:46 Ответить
кстати щас Герои 5-тые играю - реально от лидера зависит чуть даже чем реально все либо и как бы и вот У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1434
но эт не о нас - ибо что они творят, это...(а из кого выбирают)
..... ужас и Азаров.(Адъ и Израиль)
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29.05.2021 12:57 Ответить
Много фанатов у этой игры.Говорят нравится сокровища находить и собирать.Мир открывать,замки строить. У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 8881
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29.05.2021 13:34 Ответить
там зависит просто от "билдов" - ну типо как развить героя, то мона выиграть тупо против скажем так, большой армии, а если не развить как-то по-другому, то уже есть варианты. вна самом деле - задротская игра - как вот например, я смотрел Бордерландс - там тупо 100500 раз перепроходили чуваки и находили способы типо для ******** и всякие недоработки и эти, как там, ну типо плюсовали "статы" героев и прогоняли на время - вот где именно задротство то. аж смотреть больно - тупо игру за час проходят, которую ты за 20 часов ел-еле протянул то У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 1885
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29.05.2021 16:05 Ответить
если вы ето зеленое сволочье потом не судите ка милошевича? - зря мы жизнь прожили....
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29.05.2021 08:56 Ответить
Будуть палити росіских рабів 😃😄😅😆😉
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29.05.2021 09:11 Ответить
Та ні, палити будуть один одного...
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29.05.2021 13:10 Ответить
Андруша, колумбарий и крематорий оно конечно вам видней, но что то мне подсказывает, что мусороперерабатывающий завод построить было бы для Львова лучше и необходимее.
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29.05.2021 09:37 Ответить
В этом случае не обязательно для сотрудников правоохранительных органов создавать отдельную инфраструктуру У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 4652
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29.05.2021 10:19 Ответить
а в Киеве беркутасы вроде как реально сжигали людей убитых титушками и своими мусорами.
но блин, как это что ни камер, или как-то контролировать - как в 90-тые - привезли, наложили баксов = нету тела-нетудела
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29.05.2021 10:58 Ответить
Сміттєпереробний завод -це хорошо. А як же тоді з "десятиною" Садового в цьому бізнесі? Може постраждати чоловік.
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29.05.2021 19:12 Ответить
Отож. У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 5115
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29.05.2021 19:18 Ответить
Зря возмущаетесь в комментариях. Дело грустное, но дело нужное. Даже не буду объяснять почему.
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29.05.2021 09:48 Ответить
"Во Львове построят крематорий... для сжигания русскоговорящих младенцев-ветеранов!!!" - скоро заголовки во всех рашен СМИ
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29.05.2021 10:12 Ответить
Тепер буде де спалити москаля. А то річки міліють, дерева сохнуть У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 6342
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29.05.2021 10:16 Ответить
Спершу поїдь на Донбас та вбий хоч одного, палій диванний...
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29.05.2021 13:11 Ответить
Что не объява Андрюши, так сразу всюду доля)
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29.05.2021 12:53 Ответить
Москалів будуть спалювати, не дочікуючись смерті.
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29.05.2021 13:44 Ответить
И концлагерь для ваты! Ну, пожалуйста!
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29.05.2021 14:59 Ответить
дебільне рішення! Спалювання трупів - це таке ж примітивне і допотопне рішення, як канібалізм, магія вуду, принесення людей в жертву богам чи будь-яка інша древня єресь!

Найправильніше і найгуманніше - це повне замороження всього мертвого тіла і підтримування його в такому стані до кращих часів, коли наука доросте до того, щоб таких заморожених можна було оживляти!!! На планеті вже сьогодні є абсолютно достатньо місця в Арктиці і Антарктиці для таких "поховань", але тупе людство до такого ще не доросло і легше спалити себе чи закопати в землю в кращому випадку і повністю пустити коту під хвіст все своє життя. СУМ-ПЕЧАЛЬ....
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29.05.2021 14:59 Ответить
Ага, отаких дурнів тільки й лишилось заморожувати і воскресати. СУМ-ПЕЧАЛЬ.
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29.05.2021 19:09 Ответить
Нарешті! Давно вже треба було це зробити!
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29.05.2021 15:06 Ответить
Ага, точно так же як і ремонт на вулиці С.Бандери за 112 млн (звузили дорогу, а трамвайна колія розташовуються в центрі. Личаківської мало, вічні затори через трамваї, так тепер через тих інвалідів і Бандери буде вся в заторах) Чи варіант 2. Вулиця Личаківська, навпроти церкви Петра і Павла, ваше місто будує тут школу мистецтв. Крім банера за більш ніж 5 років більше нічого не змінилося, гнида ти садова. Та й наш народ тоже мазохісти рідкісні. Синютка(шавка Порошенка) або Садовий, який сам бідний як церковна миша, а от дружина напевно як і Ляшко кожен місяць в лотерею виграє, що її "Близенько" росте на рівні захворювання на ковід...
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29.05.2021 16:43 Ответить
Пане Назаре! А навищо львів'яни обрали цього популіста в котрий раз на
мерську посаду? Садовий тільки крадіжками й займався. Майно міста порозпихав
між своїми родичами. І що жителі міста цього не знають? Він що проблему зі сміттям
вирішив? Львів почав експортувати своє сміття майже по всієї Україні а цей мудак
мав наглість звертатися до Президента,щоб той за нього виконував його роботу!
Та за трагедію в Грибовичах його треба було судити! А знаєте шановний про те що
сміттезвалища занімають вже 15% території України! Сидимо в багні по самі ніздрі.
Як то кажуть: " Вилізайте, приїхали". У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 8689
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29.05.2021 19:24 Ответить
Тендер звісно виграють білорасєяни, вони завжди у содового усе виграють...
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29.05.2021 18:01 Ответить
Ну нарешті дочекались "бандьори" свого крематорія, буде де москалів палити.
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29.05.2021 19:06 Ответить
Ага, отаких дурнів тільки й лишилось заморожувати і воскресати. СУМ-ПЕЧАЛЬ.
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29.05.2021 19:14 Ответить
Сейчас на российских новостях "Бандеровцы строят Крематорий" У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 6256
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29.05.2021 19:16 Ответить
Може краще сміттєспалювальний завод? У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 5085 Там і трупи можна спалювати запросто! А користі від нього значно більше! У Львові побудують крематорій, - Садовий - Цензор.НЕТ 3569
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29.05.2021 22:55 Ответить
 
 