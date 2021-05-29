У Львові побудують крематорій, - Садовий

У Львові після довгих суперечок вирішили будувати перший крематорій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці.

Він зазначив: "У Львові буде крематорій! Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".

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Мер обіцяє, що в червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти кращий варіант для реалізації цього проєкту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалася.

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