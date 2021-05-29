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У Львові побудують крематорій, - Садовий
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Львові після довгих суперечок вирішили будувати перший крематорій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці.
Він зазначив: "У Львові буде крематорій! Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища".
Мер обіцяє, що в червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти кращий варіант для реалізації цього проєкту.
Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже почалася.
Топ коментарі
+19 Welt Schmerz
показати весь коментар29.05.2021 03:47
+13 Welt Schmerz
показати весь коментар29.05.2021 02:14
+11 Яр Холодний
показати весь коментар29.05.2021 05:04
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Будь ласка, зачекайте...
Мовчу вже про те, що у нас світська держава взагалі-то.
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!"
лишь бы ляпнуть? см ниже что написали, "муд.рец"
кстати, если уже сказать имел шо, то судя по писсанине(там написсано) - "гореть вечно" будут абсолютно все, ибо Яхве даже за смех - разрывал детей живьем(!)
но выносить ето в новости? - странно и не понятно...
ну разве других новостей нет...
У нас в Германии разнос цен не большой. Мы для своих предков выбрали травяной покой. Как в американских фильмах, ничего кроме памятника нет. 25 лет там никого не похоронят. Потом можно арендовать могилу на второй срок. Но цена могилы в 10 раз больше будет.
это даже не смешно, это как совок - сто лет как в мире была туалетная бумага, но совки обходились прям как в средневековье. так и тут - город-миллионник, Европа чо, но как будто пещерный век - из выбора для усопших - строго на корм червям и никак иначе. странно шо строем не ходят как товарищи в сКорее
аж душа журчит передзевом....
Маленькая островная Япония имеет 125 млн. населения и если бы у них был другой метод захоронения, они бы уже не имели где жить...
Була середина літа. Запах трупний гуляв з легким вітерцем. Сихівський цвинтар
зовсім не старий але місце занімає вже велике.Крематорій треба було побудувати
вже давно так що пан мер Садовий з Божею та зі своєю Самопоміч'ю, будь ласка
хоч що небудь побудуйте в славетному Львові! А то все крадете та крадете.
Сміттепереробний завод вже побудували? На це хоч гроши залишилися?
хотя х.з., может и изобретут что-то шоп все жили как Авраам и планетке прибавится кратно жителей засерающих ее((
= тупо развод на бабло дебилов и ничего больше.
тем более, даже изобретут восстановление всех миллиардов клеток, так это и стоить будет... "чуть больше" чем засандалить тушку или ее моск в ж*дкий азот?
верят и платят.Да и умирать так спокойней...С надеждой на хорошее\\\\\\\\
совершенно верно.
но и гораздо правдоподобней чем напр. вопли попов.
но те кто замораживается - большинство из них походу веропитеки, правда им как-то пофиг что это "не по феш-шую" и они будут потом "гореть вечно"
но эт не о нас - ибо что они творят, это...(а из кого выбирают)
..... ужас и Азаров.(Адъ и Израиль)
но блин, как это что ни камер, или как-то контролировать - как в 90-тые - привезли, наложили баксов = нету тела-нетудела
Найправильніше і найгуманніше - це повне замороження всього мертвого тіла і підтримування його в такому стані до кращих часів, коли наука доросте до того, щоб таких заморожених можна було оживляти!!! На планеті вже сьогодні є абсолютно достатньо місця в Арктиці і Антарктиці для таких "поховань", але тупе людство до такого ще не доросло і легше спалити себе чи закопати в землю в кращому випадку і повністю пустити коту під хвіст все своє життя. СУМ-ПЕЧАЛЬ....
мерську посаду? Садовий тільки крадіжками й займався. Майно міста порозпихав
між своїми родичами. І що жителі міста цього не знають? Він що проблему зі сміттям
вирішив? Львів почав експортувати своє сміття майже по всієї Україні а цей мудак
мав наглість звертатися до Президента,щоб той за нього виконував його роботу!
Та за трагедію в Грибовичах його треба було судити! А знаєте шановний про те що
сміттезвалища занімають вже 15% території України! Сидимо в багні по самі ніздрі.
Як то кажуть: " Вилізайте, приїхали".