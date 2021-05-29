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Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета

Государственный департамент США просит предусмотреть в бюджете США 255 миллионов долларов помощи для Украины.

Об этом говорится в бюджетном обосновании, направленном Госдепом на рассмотрение Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив по электронному управлению, продвинуть институциональные реформы и обучение, необходимые для европейской интеграции", — говорится в документе.

США также намерены поддерживать энергетическую безопасность Украины путем реформирования компании "Нафтогаз" и повышения энергоэффективности.

Бюджетные средства должны способствовать повышению торгового потенциала Украины, укреплению сельскохозяйственного сектора, демократическим и экономическим реформам. Часть помощи должна пойти на поддержку гражданского общества, децентрализацию, судебную реформу.

Кроме того, "средства будут направлены на поддержку усилий по борьбе с нерешительностью по вакцинации, а также постпандемическое реагирование".

Читайте также: Госдеп просит выделить $6,1 млрд на помощь другим странам в военной сфере для противодействия российским угрозам. Украина среди приоритетных получателей, - проект бюджета

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Ніхто нічого готівкою й не дасть. Дадуть якісь кораблики, якусь зброю, можливо. Гроші підуть на інструкторів американських і т.п.
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29.05.2021 09:42
+9
навіть цей графік підтверджує: не збільшується. Можна порівнювати з правлінням Трампа, а можна - і з правлінням зебілів.
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29.05.2021 11:33
+6
Трамп смог задержать строительство СП-2 на целый год. Потом пришел Байден и Германия и Россия вздохнули с облегчением.
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29.05.2021 10:12
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не збільшується, порівняно з поточним роком...
При Пороху було $650лмн
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29.05.2021 09:25 Ответить
У п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу бюджетний запит на 2022 фінансовий рік з витратами у шість трильйонів доларів та двома оригінальними планами.
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29.05.2021 09:27 Ответить
Журнал Forbes обнародовал сотню самых богатых украинцев. Возглавили рейтинг 2021-го года олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Кроме того, состояние самых богатых украинцев выросло на 42% за год.
Ежегодный рейтинг появился в майском номере.
Первая десятка выглядит следующим образом: Ринат Ахметов - $7,6 млрдВиктор Пинчук - $2,5 млрд;Константин Жеваго - $2,4 млрд;Игорь Коломойский - $1,8 млрд;Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд;Александр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд;Петр Порошенко - $1,6 млрд;Вадим Новинский - $1,4 млрд;Александр Ярославский - $820 млн;Юрий Косюк - $780 млн.
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30.05.2021 12:43 Ответить
Хтось десь дуже безсоромно бреше Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 868:
Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 1907
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29.05.2021 09:36 Ответить
навіть цей графік підтверджує: не збільшується. Можна порівнювати з правлінням Трампа, а можна - і з правлінням зебілів.
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29.05.2021 11:33 Ответить
Займитесь серьёзно арифметикой. Получается по 6 долларов и 37 центов на душу. Простите, но губу следует закатать обратно.
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30.05.2021 00:40 Ответить
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 1043
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30.05.2021 08:32 Ответить
Вот в чём была помощь США......Цитата из СМИ 2016Г . Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, неэффективны. Как сообщает Reuters, об этом заявил советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин.По его словам, если бы это зависело от него напрямую, то он бы вернул все 72 беспилотника обратно Соединенным Штатам. Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн., устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х
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30.05.2021 12:53 Ответить
Милованов и дЕрьмак в предвкушении халявного бабла потирают руки. Это сколько же можно заказать непонятных исследований ООО "Киевская школа экономики" Милованова и срубить американских денег. Да и исследования без тем можно не проводить.
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29.05.2021 09:32 Ответить
Это если бородатая бабушка зеледента разрешит.
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29.05.2021 10:06 Ответить
Да, нет с этими деньгами не выйдет украсть ,там будут траты на целевые программы с полным контролем Госдепом
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29.05.2021 11:43 Ответить
Ага, так и будет. Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 1161
Помниться год тому назад 64 миллиарда на целевые расходы в фонд ковидныцй положили. Точнее в свой карман они их положили. И на контроль МВФ они то же положили.
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29.05.2021 14:41 Ответить
жаль до армии ничего не дойдет....
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29.05.2021 09:34 Ответить


Олексo Васильович



яка гарна пісня=))



https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
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29.05.2021 09:35 Ответить
Не давайте нічого, богом прошу, ця сума піде по кишенях, а борг будемо віддавати ми, з своєї кишені
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29.05.2021 09:36 Ответить
Ніхто нічого готівкою й не дасть. Дадуть якісь кораблики, якусь зброю, можливо. Гроші підуть на інструкторів американських і т.п.
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29.05.2021 09:42 Ответить
Украина не получает эти деньги напрямую - в Пентагоне на свое усмотрение, с учетом проведенных с Киевом консультаций, определяют, что и когда поставлять ВСУ (S 225 мил)
Украина будет закупать товары оборонного назначения через международные специализированные организации (2021 г)документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales).Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8694
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29.05.2021 10:28 Ответить
Що я й написав.
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29.05.2021 11:58 Ответить
и кроме того их надо будет отдавать.... может быть деньгами может суверенитетом...вернее так и деньги придётся отдавать и суверенитет(которого осталось 10% от того что было в 90-е года ) ароме того уголь сштата пенсильвании по цене в 2 раза выше вРОТтебдам+ да тепловозы оттуда же по цене звездолёта
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29.05.2021 11:36 Ответить
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент ************ ложкарей
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29.05.2021 11:45 Ответить
Хай буде так. Не буду спорити, бо толку не буде.
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29.05.2021 11:57 Ответить
Дурачок... Це допомога.. Її відавати не потрібно!!!
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29.05.2021 12:40 Ответить
Це допомога.. Її віддавати не потрібно
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29.05.2021 12:41 Ответить
по паре доляров с каждого американца.Кроме того, я требую защиты всехъ англоговорящих украинцев.
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29.05.2021 09:37 Ответить
И негров с трансвеститами ТРЕБУЮ
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29.05.2021 09:41 Ответить
Зачем они тебе?😂🌷🌷🌷
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29.05.2021 09:44 Ответить
какаяразницо?ему ннада.
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29.05.2021 09:53 Ответить
Ну ладно.Раз надо😂
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29.05.2021 09:55 Ответить
Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 1902
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29.05.2021 09:40 Ответить
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8376
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01.06.2021 17:06 Ответить
Расщедрились США. 0.0043 от запрошенной суммы.
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29.05.2021 09:42 Ответить
Так то на всіх 6 лярдів, не Україні.
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29.05.2021 09:44 Ответить
Опять проктолог будет думать над твоим пердаком, как из этих ошметков слепить жом....
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29.05.2021 11:49 Ответить
Ни о чем
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29.05.2021 09:43 Ответить
Если учесть, сколько разворуют, то даже меньше, чем ни о чем.
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29.05.2021 09:49 Ответить
Поскольку Порошенко не олигарх,и давно им не является,потому что не имеет доступа к бюджетному баблу,сию денежку распилит или премьер Шмыг Шмыг Ринат Леонидыча,и Кучмисты Зелемойские.Пентагон заказал кучу украинских грузовиков четырех модификаций для спецназа США.Сенаторы США скоро прилетят в Украину.... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4127 с визитом...Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4127 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7823
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29.05.2021 09:55 Ответить
Держи селедку Полиграф.заработал.
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29.05.2021 17:16 Ответить
а рыжий их блокировал за зеленую услугу малую...
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29.05.2021 09:57 Ответить
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 5709 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6696 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6696
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29.05.2021 09:57 Ответить
в сухом остатке имеем 95% кацапской трубы построено при рыжем а байдену предлагается заблокировать оставшиеся 5% ....
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29.05.2021 10:03 Ответить
а не уху ли вы ели, панове?
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29.05.2021 10:06 Ответить
Трамп смог задержать строительство СП-2 на целый год. Потом пришел Байден и Германия и Россия вздохнули с облегчением.
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29.05.2021 10:12 Ответить
заткнись - дед Панас - 95% при нем...
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29.05.2021 10:19 Ответить
Трамп.. Зупинив будівництво повністю..А сама труба.. Може пригодитись.. Для американмбкого СПГ.. Але прийшов продажний байден.. Який ліг під москалів із німцями
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29.05.2021 12:45 Ответить
Свежие новости, как информация к размышлению для тех, "кто в танке":
1) Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. Данные об этом опубликовало управление энергетической информации минэнерго США (EIA).
2) Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей, следует из опубликованных данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Про то, как бидон убивает США, я промолчу.
Итак, дорогие украинцы, у мене е питання, це зрада, чи нi?
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29.05.2021 21:51 Ответить
во первых не вижу ссылок на первоисточники .ру не предлагать
во вторых, для тех хто в т-34 с дидами... - а зачем собсвенно вы мне ету всю кацапскую полову прислали?
и так на всякий случай - размер меньше 3го меня не интересует...
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29.05.2021 21:58 Ответить
для тех, "кто в танке", а кликнуть на "опубликованных" танковая броня мешает?
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29.05.2021 22:19 Ответить
а смысл с твоим первым?
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29.05.2021 22:58 Ответить
В двух словах: при Трампе такое было немыслимо. Если вы граждпнин США, как я со стажем 29 лет, то вы бы поняли, что происходит в стране, а если нет, то и спросу с вас нет. Просто не надо нам американцам указывать, кто для США больше сделал, мы знаем лучше.
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30.05.2021 00:22 Ответить
ну какой ты американец? - не смеши публику ордла... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7474
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30.05.2021 00:29 Ответить
так - срань брайтоновская в не туда залетевшая...
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30.05.2021 00:31 Ответить
А вот теперь, ****, будешь ходить и оглядываться, потому что если даже моего 20-летнего стажа в IT не хватит, то мои друзья из "другого" IT тебя найдут и опять посадят на бутылку.
Мы, кавказцы умеем заставлять людей отвечать за свои слова. And for now just go and fuck yourself you fucking miserable piece of shit!
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30.05.2021 00:59 Ответить
ты опять в конвульсиях на 2 часа?
смотри не здохни там от любви к ордле...
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30.05.2021 00:43 Ответить
именно от такие нестеренки еще ваших трупов хочут.
у кого кацапня или немчучня кого не убила у кого крови не попила? - с вас допьют...
все еще трупов хочут.... - вам кацапня их сделает етих гробов...
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29.05.2021 10:28 Ответить
кацап тупой - спамну я тебя пса...
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29.05.2021 10:31 Ответить
кацап тупой - спамну я тебя пса... ?
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29.05.2021 10:31 Ответить
забудь, тобик кацапский - нет уж трампа...
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29.05.2021 10:34 Ответить
Это тебя, тварь безграмотная, скоро не будет, а Трамп вернётся и выкинет вас, нахлебников без роду и племени обратно в **********.
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30.05.2021 01:13 Ответить
Завод КРАЗ в Украине получил заказ Пентагона,договор рассчитан на 3 года.Кто украдет бабло на заводе КРАЗ???,Порошенко или Кучма? Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7137 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 2642Правильный ответ : Виталий Портников... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 2642
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29.05.2021 10:03 Ответить
Байден отложил санкции против Мавзолейного быдла...,правильное решение кстати...,я о этом говорил еще когда Байден не был президентом....,Пусть крысы кремля выбросят бабла мильярдов 100 в Северное дерьмо... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8124а птом Байден скаже,Sorry чуваки,Европа развила новые энергетические возможности включая Солнечную... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8124
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29.05.2021 10:09 Ответить
Порошенко тормозил 5 лет Северный Мавзолейный поток...срок годности истек... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4967 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4967Я кстати купил новый Мерс,старый продал,оказался не очень,а прошло всего 2 года...,не покупайте Мерсы Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6684 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6684
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29.05.2021 10:12 Ответить
байден тоже косячит - понимаю так...
байден оставляет себе место для маневра
а вот кого бы поцеловал в трубу - ето менгельшу....
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29.05.2021 10:16 Ответить
Приємно, що про Україну ще пам'ятають, шкода, що ці кошти підуть не на її користь, а у власну кишеню чиновників при владі, навіть не сумніваюсь!😢
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29.05.2021 10:21 Ответить
тоже деньги но какие-то сильно убогие
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29.05.2021 10:35 Ответить
ЦЕНЗОР !! В ЗАГОЛОВЦІ - ПОМИЛКА !! НЕ 55 , А 255 !!
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29.05.2021 10:38 Ответить
Очень скромная помощь. Для сравнения американцы ежегодно выделяют Египту один миллиард на военные расходы уже в течении многих лет. Про Израиль вообще молчу.
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29.05.2021 12:21 Ответить
а не надо выделять, это раскрадут. Если помогут построить надёжные дороги не после дождя, то уже будет замечательно. Технологии тоже нужны, а то мы совершенно всё закупаем или заказываем за границей.
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31.05.2021 06:24 Ответить
Было бы проще Украине присоединиться к США еще одним штатом, как Техас, который таких же размеров и тоже, как страна входил в состав США. Это было бы вообще супер!
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29.05.2021 14:58 Ответить
У Украины ресурсов в земле на сотни триллионов долларов, лучше бы США помогли их добывать и обрабатывать и производства создавать ибо у США опыта в этом много и технологии и оборудование есть нормальное. А то Украинские власти некомпетентные и ничего не знают, как делать, чтобы запустить добычу и обработку и перевозки и экспорт и экономику запустить не могут.
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29.05.2021 15:02 Ответить
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 3715
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29.05.2021 18:07 Ответить
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 3609
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29.05.2021 18:32 Ответить
неужели правда? Дайте инфо из надёжных истоников, плиз.
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31.05.2021 06:23 Ответить
Всі вкрадуть , не будуть латати дірку
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30.05.2021 11:29 Ответить
Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; у США справді у це вірять?
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30.05.2021 18:39 Ответить
Здравствуй, США. Если читаешь меня, послушай совет - не давай политикам-ворам этих денег на руки, а дай в виде техники, постройки дорог руками американских компаний, и в виде радаров для армии. Не давай на руки только этих денег, а то до народа дойдёт только 20% этой помощи и мы будем как рабы потом пахать до последнего вхдоха, чтобы отдать этот долг. Лучше, Америка, помоги нам технологиями, как Южной Корее, развей научный потенциал, а там вы своими руками выгребем, как тот человек, который вместо рыбы получил удочку. Нам нужны технологии, образование, например. Наши беды оттого, что умные люди не хотят тут оставаться, и страна в руках тупиц, а тупицы хорошего будущего не построят, как Гомер Симпсон. Спасибо за внимание и помощь, США.
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31.05.2021 06:21 Ответить
 
 