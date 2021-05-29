УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7554 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
5 657 83
бюджет (1204) Держдепартамент США (1310) допомога (5105) США (14502)

Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету

Державний департамент США просить передбачити в бюджеті США 255 млн доларів допомоги для України.

Про це йдеться в бюджетному обґрунтуванні, направленому Держдепом на розгляд Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Допомога США посилить здатність України протистояти російській агресії. Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; підвищити прозорість і підзвітність, у тому числі шляхом розширення ініціатив щодо електронного урядування; просунути інституційні реформи й навчання, необхідні для європейської інтеграції", - йдеться в документі.

Також читайте: Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету

США також мають намір підтримувати енергетичну безпеку України шляхом реформування компанії "Нафтогаз" та підвищення енергоефективності.

Бюджетні кошти мають сприяти підвищенню торговельного потенціалу України, зміцненню сільськогосподарського сектору, демократичним і економічним реформам. Частина допомоги має піти на підтримку громадянського суспільства, децентралізацію, судову реформу.

Також читайте: США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі

Крім того, "кошти будуть спрямовані на підтримку зусиль з боротьби з нерішучістю щодо вакцинації, а також постпандемічного реагування".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Ніхто нічого готівкою й не дасть. Дадуть якісь кораблики, якусь зброю, можливо. Гроші підуть на інструкторів американських і т.п.
показати весь коментар
29.05.2021 09:42
+9
навіть цей графік підтверджує: не збільшується. Можна порівнювати з правлінням Трампа, а можна - і з правлінням зебілів.
показати весь коментар
29.05.2021 11:33
+6
Трамп смог задержать строительство СП-2 на целый год. Потом пришел Байден и Германия и Россия вздохнули с облегчением.
показати весь коментар
29.05.2021 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не збільшується, порівняно з поточним роком...
При Пороху було $650лмн
показати весь коментар
29.05.2021 09:25 Відповісти
У п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу бюджетний запит на 2022 фінансовий рік з витратами у шість трильйонів доларів та двома оригінальними планами.
показати весь коментар
29.05.2021 09:27 Відповісти
Журнал Forbes обнародовал сотню самых богатых украинцев. Возглавили рейтинг 2021-го года олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Кроме того, состояние самых богатых украинцев выросло на 42% за год.
Ежегодный рейтинг появился в майском номере.
Первая десятка выглядит следующим образом: Ринат Ахметов - $7,6 млрдВиктор Пинчук - $2,5 млрд;Константин Жеваго - $2,4 млрд;Игорь Коломойский - $1,8 млрд;Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд;Александр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд;Петр Порошенко - $1,6 млрд;Вадим Новинский - $1,4 млрд;Александр Ярославский - $820 млн;Юрий Косюк - $780 млн.
показати весь коментар
30.05.2021 12:43 Відповісти
Хтось десь дуже безсоромно бреше Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 868:
Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 1907
показати весь коментар
29.05.2021 09:36 Відповісти
навіть цей графік підтверджує: не збільшується. Можна порівнювати з правлінням Трампа, а можна - і з правлінням зебілів.
показати весь коментар
29.05.2021 11:33 Відповісти
Займитесь серьёзно арифметикой. Получается по 6 долларов и 37 центов на душу. Простите, но губу следует закатать обратно.
показати весь коментар
30.05.2021 00:40 Відповісти
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 1043
показати весь коментар
30.05.2021 08:32 Відповісти
Вот в чём была помощь США......Цитата из СМИ 2016Г . Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, неэффективны. Как сообщает Reuters, об этом заявил советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин.По его словам, если бы это зависело от него напрямую, то он бы вернул все 72 беспилотника обратно Соединенным Штатам. Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн., устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х
показати весь коментар
30.05.2021 12:53 Відповісти
Милованов и дЕрьмак в предвкушении халявного бабла потирают руки. Это сколько же можно заказать непонятных исследований ООО "Киевская школа экономики" Милованова и срубить американских денег. Да и исследования без тем можно не проводить.
показати весь коментар
29.05.2021 09:32 Відповісти
Это если бородатая бабушка зеледента разрешит.
показати весь коментар
29.05.2021 10:06 Відповісти
Да, нет с этими деньгами не выйдет украсть ,там будут траты на целевые программы с полным контролем Госдепом
показати весь коментар
29.05.2021 11:43 Відповісти
Ага, так и будет. Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 1161
Помниться год тому назад 64 миллиарда на целевые расходы в фонд ковидныцй положили. Точнее в свой карман они их положили. И на контроль МВФ они то же положили.
показати весь коментар
29.05.2021 14:41 Відповісти
жаль до армии ничего не дойдет....
показати весь коментар
29.05.2021 09:34 Відповісти


Олексo Васильович



яка гарна пісня=))



https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
показати весь коментар
29.05.2021 09:35 Відповісти
Не давайте нічого, богом прошу, ця сума піде по кишенях, а борг будемо віддавати ми, з своєї кишені
показати весь коментар
29.05.2021 09:36 Відповісти
Ніхто нічого готівкою й не дасть. Дадуть якісь кораблики, якусь зброю, можливо. Гроші підуть на інструкторів американських і т.п.
показати весь коментар
29.05.2021 09:42 Відповісти
Украина не получает эти деньги напрямую - в Пентагоне на свое усмотрение, с учетом проведенных с Киевом консультаций, определяют, что и когда поставлять ВСУ (S 225 мил)
Украина будет закупать товары оборонного назначения через международные специализированные организации (2021 г)документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales).Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8694
показати весь коментар
29.05.2021 10:28 Відповісти
Що я й написав.
показати весь коментар
29.05.2021 11:58 Відповісти
и кроме того их надо будет отдавать.... может быть деньгами может суверенитетом...вернее так и деньги придётся отдавать и суверенитет(которого осталось 10% от того что было в 90-е года ) ароме того уголь сштата пенсильвании по цене в 2 раза выше вРОТтебдам+ да тепловозы оттуда же по цене звездолёта
показати весь коментар
29.05.2021 11:36 Відповісти
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент ************ ложкарей
показати весь коментар
29.05.2021 11:45 Відповісти
Хай буде так. Не буду спорити, бо толку не буде.
показати весь коментар
29.05.2021 11:57 Відповісти
Дурачок... Це допомога.. Її відавати не потрібно!!!
показати весь коментар
29.05.2021 12:40 Відповісти
Це допомога.. Її віддавати не потрібно
показати весь коментар
29.05.2021 12:41 Відповісти
по паре доляров с каждого американца.Кроме того, я требую защиты всехъ англоговорящих украинцев.
показати весь коментар
29.05.2021 09:37 Відповісти
И негров с трансвеститами ТРЕБУЮ
показати весь коментар
29.05.2021 09:41 Відповісти
Зачем они тебе?😂🌷🌷🌷
показати весь коментар
29.05.2021 09:44 Відповісти
какаяразницо?ему ннада.
показати весь коментар
29.05.2021 09:53 Відповісти
Ну ладно.Раз надо😂
показати весь коментар
29.05.2021 09:55 Відповісти
Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета - Цензор.НЕТ 1902
показати весь коментар
29.05.2021 09:40 Відповісти
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8376
показати весь коментар
01.06.2021 17:06 Відповісти
Расщедрились США. 0.0043 от запрошенной суммы.
показати весь коментар
29.05.2021 09:42 Відповісти
Так то на всіх 6 лярдів, не Україні.
показати весь коментар
29.05.2021 09:44 Відповісти
Опять проктолог будет думать над твоим пердаком, как из этих ошметков слепить жом....
показати весь коментар
29.05.2021 11:49 Відповісти
Ни о чем
показати весь коментар
29.05.2021 09:43 Відповісти
Если учесть, сколько разворуют, то даже меньше, чем ни о чем.
показати весь коментар
29.05.2021 09:49 Відповісти
Поскольку Порошенко не олигарх,и давно им не является,потому что не имеет доступа к бюджетному баблу,сию денежку распилит или премьер Шмыг Шмыг Ринат Леонидыча,и Кучмисты Зелемойские.Пентагон заказал кучу украинских грузовиков четырех модификаций для спецназа США.Сенаторы США скоро прилетят в Украину.... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4127 с визитом...Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4127 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7823
показати весь коментар
29.05.2021 09:55 Відповісти
Держи селедку Полиграф.заработал.
показати весь коментар
29.05.2021 17:16 Відповісти
а рыжий их блокировал за зеленую услугу малую...
показати весь коментар
29.05.2021 09:57 Відповісти
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 5709 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6696 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6696
показати весь коментар
29.05.2021 09:57 Відповісти
в сухом остатке имеем 95% кацапской трубы построено при рыжем а байдену предлагается заблокировать оставшиеся 5% ....
показати весь коментар
29.05.2021 10:03 Відповісти
а не уху ли вы ели, панове?
показати весь коментар
29.05.2021 10:06 Відповісти
Трамп смог задержать строительство СП-2 на целый год. Потом пришел Байден и Германия и Россия вздохнули с облегчением.
показати весь коментар
29.05.2021 10:12 Відповісти
заткнись - дед Панас - 95% при нем...
показати весь коментар
29.05.2021 10:19 Відповісти
Трамп.. Зупинив будівництво повністю..А сама труба.. Може пригодитись.. Для американмбкого СПГ.. Але прийшов продажний байден.. Який ліг під москалів із німцями
показати весь коментар
29.05.2021 12:45 Відповісти
Свежие новости, как информация к размышлению для тех, "кто в танке":
1) Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. Данные об этом опубликовало управление энергетической информации минэнерго США (EIA).
2) Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей, следует из опубликованных данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Про то, как бидон убивает США, я промолчу.
Итак, дорогие украинцы, у мене е питання, це зрада, чи нi?
показати весь коментар
29.05.2021 21:51 Відповісти
во первых не вижу ссылок на первоисточники .ру не предлагать
во вторых, для тех хто в т-34 с дидами... - а зачем собсвенно вы мне ету всю кацапскую полову прислали?
и так на всякий случай - размер меньше 3го меня не интересует...
показати весь коментар
29.05.2021 21:58 Відповісти
для тех, "кто в танке", а кликнуть на "опубликованных" танковая броня мешает?
показати весь коментар
29.05.2021 22:19 Відповісти
а смысл с твоим первым?
показати весь коментар
29.05.2021 22:58 Відповісти
В двух словах: при Трампе такое было немыслимо. Если вы граждпнин США, как я со стажем 29 лет, то вы бы поняли, что происходит в стране, а если нет, то и спросу с вас нет. Просто не надо нам американцам указывать, кто для США больше сделал, мы знаем лучше.
показати весь коментар
30.05.2021 00:22 Відповісти
ну какой ты американец? - не смеши публику ордла... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7474
показати весь коментар
30.05.2021 00:29 Відповісти
так - срань брайтоновская в не туда залетевшая...
показати весь коментар
30.05.2021 00:31 Відповісти
А вот теперь, ****, будешь ходить и оглядываться, потому что если даже моего 20-летнего стажа в IT не хватит, то мои друзья из "другого" IT тебя найдут и опять посадят на бутылку.
Мы, кавказцы умеем заставлять людей отвечать за свои слова. And for now just go and fuck yourself you fucking miserable piece of shit!
показати весь коментар
30.05.2021 00:59 Відповісти
ты опять в конвульсиях на 2 часа?
смотри не здохни там от любви к ордле...
показати весь коментар
30.05.2021 00:43 Відповісти
именно от такие нестеренки еще ваших трупов хочут.
у кого кацапня или немчучня кого не убила у кого крови не попила? - с вас допьют...
все еще трупов хочут.... - вам кацапня их сделает етих гробов...
показати весь коментар
29.05.2021 10:28 Відповісти
кацап тупой - спамну я тебя пса...
показати весь коментар
29.05.2021 10:31 Відповісти
кацап тупой - спамну я тебя пса... ?
показати весь коментар
29.05.2021 10:31 Відповісти
забудь, тобик кацапский - нет уж трампа...
показати весь коментар
29.05.2021 10:34 Відповісти
Это тебя, тварь безграмотная, скоро не будет, а Трамп вернётся и выкинет вас, нахлебников без роду и племени обратно в **********.
показати весь коментар
30.05.2021 01:13 Відповісти
Завод КРАЗ в Украине получил заказ Пентагона,договор рассчитан на 3 года.Кто украдет бабло на заводе КРАЗ???,Порошенко или Кучма? Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 7137 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 2642Правильный ответ : Виталий Портников... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 2642
показати весь коментар
29.05.2021 10:03 Відповісти
Байден отложил санкции против Мавзолейного быдла...,правильное решение кстати...,я о этом говорил еще когда Байден не был президентом....,Пусть крысы кремля выбросят бабла мильярдов 100 в Северное дерьмо... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8124а птом Байден скаже,Sorry чуваки,Европа развила новые энергетические возможности включая Солнечную... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 8124
показати весь коментар
29.05.2021 10:09 Відповісти
Порошенко тормозил 5 лет Северный Мавзолейный поток...срок годности истек... Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4967 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 4967Я кстати купил новый Мерс,старый продал,оказался не очень,а прошло всего 2 года...,не покупайте Мерсы Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6684 Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
29.05.2021 10:12 Відповісти
байден тоже косячит - понимаю так...
байден оставляет себе место для маневра
а вот кого бы поцеловал в трубу - ето менгельшу....
показати весь коментар
29.05.2021 10:16 Відповісти
Приємно, що про Україну ще пам'ятають, шкода, що ці кошти підуть не на її користь, а у власну кишеню чиновників при владі, навіть не сумніваюсь!😢
показати весь коментар
29.05.2021 10:21 Відповісти
тоже деньги но какие-то сильно убогие
показати весь коментар
29.05.2021 10:35 Відповісти
ЦЕНЗОР !! В ЗАГОЛОВЦІ - ПОМИЛКА !! НЕ 55 , А 255 !!
показати весь коментар
29.05.2021 10:38 Відповісти
Очень скромная помощь. Для сравнения американцы ежегодно выделяют Египту один миллиард на военные расходы уже в течении многих лет. Про Израиль вообще молчу.
показати весь коментар
29.05.2021 12:21 Відповісти
а не надо выделять, это раскрадут. Если помогут построить надёжные дороги не после дождя, то уже будет замечательно. Технологии тоже нужны, а то мы совершенно всё закупаем или заказываем за границей.
показати весь коментар
31.05.2021 06:24 Відповісти
Было бы проще Украине присоединиться к США еще одним штатом, как Техас, который таких же размеров и тоже, как страна входил в состав США. Это было бы вообще супер!
показати весь коментар
29.05.2021 14:58 Відповісти
У Украины ресурсов в земле на сотни триллионов долларов, лучше бы США помогли их добывать и обрабатывать и производства создавать ибо у США опыта в этом много и технологии и оборудование есть нормальное. А то Украинские власти некомпетентные и ничего не знают, как делать, чтобы запустить добычу и обработку и перевозки и экспорт и экономику запустить не могут.
показати весь коментар
29.05.2021 15:02 Відповісти
Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 3715
показати весь коментар
29.05.2021 18:07 Відповісти
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 3609
показати весь коментар
29.05.2021 18:32 Відповісти
неужели правда? Дайте инфо из надёжных истоников, плиз.
показати весь коментар
31.05.2021 06:23 Відповісти
Всі вкрадуть , не будуть латати дірку
показати весь коментар
30.05.2021 11:29 Відповісти
Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; у США справді у це вірять?
показати весь коментар
30.05.2021 18:39 Відповісти
Здравствуй, США. Если читаешь меня, послушай совет - не давай политикам-ворам этих денег на руки, а дай в виде техники, постройки дорог руками американских компаний, и в виде радаров для армии. Не давай на руки только этих денег, а то до народа дойдёт только 20% этой помощи и мы будем как рабы потом пахать до последнего вхдоха, чтобы отдать этот долг. Лучше, Америка, помоги нам технологиями, как Южной Корее, развей научный потенциал, а там вы своими руками выгребем, как тот человек, который вместо рыбы получил удочку. Нам нужны технологии, образование, например. Наши беды оттого, что умные люди не хотят тут оставаться, и страна в руках тупиц, а тупицы хорошего будущего не построят, как Гомер Симпсон. Спасибо за внимание и помощь, США.
показати весь коментар
31.05.2021 06:21 Відповісти
 
 