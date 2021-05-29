Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету

Державний департамент США просить передбачити в бюджеті США 255 млн доларів допомоги для України.

Про це йдеться в бюджетному обґрунтуванні, направленому Держдепом на розгляд Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Допомога США посилить здатність України протистояти російській агресії. Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; підвищити прозорість і підзвітність, у тому числі шляхом розширення ініціатив щодо електронного урядування; просунути інституційні реформи й навчання, необхідні для європейської інтеграції", - йдеться в документі.

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США також мають намір підтримувати енергетичну безпеку України шляхом реформування компанії "Нафтогаз" та підвищення енергоефективності.

Бюджетні кошти мають сприяти підвищенню торговельного потенціалу України, зміцненню сільськогосподарського сектору, демократичним і економічним реформам. Частина допомоги має піти на підтримку громадянського суспільства, децентралізацію, судову реформу.

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Крім того, "кошти будуть спрямовані на підтримку зусиль з боротьби з нерішучістю щодо вакцинації, а також постпандемічного реагування".