Держдеп США запросив $55 млн допомоги для України, - проєкт бюджету
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Державний департамент США просить передбачити в бюджеті США 255 млн доларів допомоги для України.
Про це йдеться в бюджетному обґрунтуванні, направленому Держдепом на розгляд Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Допомога США посилить здатність України протистояти російській агресії. Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; підвищити прозорість і підзвітність, у тому числі шляхом розширення ініціатив щодо електронного урядування; просунути інституційні реформи й навчання, необхідні для європейської інтеграції", - йдеться в документі.
США також мають намір підтримувати енергетичну безпеку України шляхом реформування компанії "Нафтогаз" та підвищення енергоефективності.
Бюджетні кошти мають сприяти підвищенню торговельного потенціалу України, зміцненню сільськогосподарського сектору, демократичним і економічним реформам. Частина допомоги має піти на підтримку громадянського суспільства, децентралізацію, судову реформу.
Крім того, "кошти будуть спрямовані на підтримку зусиль з боротьби з нерішучістю щодо вакцинації, а також постпандемічного реагування".
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При Пороху було $650лмн
Ежегодный рейтинг появился в майском номере.
Первая десятка выглядит следующим образом: Ринат Ахметов - $7,6 млрдВиктор Пинчук - $2,5 млрд;Константин Жеваго - $2,4 млрд;Игорь Коломойский - $1,8 млрд;Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд;Александр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд;Петр Порошенко - $1,6 млрд;Вадим Новинский - $1,4 млрд;Александр Ярославский - $820 млн;Юрий Косюк - $780 млн.
Помниться год тому назад 64 миллиарда на целевые расходы в фонд ковидныцй положили. Точнее в свой карман они их положили. И на контроль МВФ они то же положили.
Олексo Васильович
яка гарна пісня=))
https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
Украина будет закупать товары оборонного назначения через международные специализированные организации (2021 г)документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales).
1) Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. Данные об этом опубликовало управление энергетической информации минэнерго США (EIA).
2) Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей, следует из опубликованных данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Про то, как бидон убивает США, я промолчу.
Итак, дорогие украинцы, у мене е питання, це зрада, чи нi?
во вторых, для тех хто в т-34 с дидами... - а зачем собсвенно вы мне ету всю кацапскую полову прислали?
и так на всякий случай - размер меньше 3го меня не интересует...
Мы, кавказцы умеем заставлять людей отвечать за свои слова. And for now just go and fuck yourself you fucking miserable piece of shit!
смотри не здохни там от любви к ордле...
у кого кацапня или немчучня кого не убила у кого крови не попила? - с вас допьют...
все еще трупов хочут.... - вам кацапня их сделает етих гробов...
байден оставляет себе место для маневра
а вот кого бы поцеловал в трубу - ето менгельшу....
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США