РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10561 посетитель онлайн
Новости Экономика
1 791 25
закон (3090) Зеленский (16568) коррупция (8390) Шмыгаль Денис (2327)

Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования" № 1443-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.

В частности, документ вводит нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Читайте также: Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

"Вместе с тем Глава государства направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования. В частности, Владимир Зеленский акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний", - следует из сообщения.

Кроме того, по мнению президента, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

"Также нуждается в уточнении положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, подчеркивает глава государства в письме", - подчеркивают в Офисе Президента.

Владимир Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Председателя Верховной Рады, и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
29.05.2021 10:12
+5
"Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов." Это примерно 4400$. Если меньше- в банк, если больше- к менялам. Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 1058
показать весь комментарий
29.05.2021 10:17
+4
В рашке Моль, в белоруси Таракан, а у нас **********.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
29.05.2021 10:12 Ответить
Не страна, а какоето щапито. И мы еще на Бацку гоним шо он херовый диктатор...
показать весь комментарий
29.05.2021 10:16 Ответить
Бацка охранял кордоном свой 95й квартал?, да бегал как шим пан ЗЕ с автоматом, но такого пистица не было:
Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 7278
показать весь комментарий
29.05.2021 10:18 Ответить
Юлять Володимиріна, ну как єто можна обіясніть в 21м вєкє, єто, юля, не корупція? охоронять квартал силовікамі? Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
29.05.2021 10:20 Ответить
Што?Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 4372
показать весь комментарий
29.05.2021 10:16 Ответить
Треба говорити правильно: ШтА? Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 3742
показать весь комментарий
29.05.2021 10:35 Ответить
"Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов." Это примерно 4400$. Если меньше- в банк, если больше- к менялам. Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 1058
показать весь комментарий
29.05.2021 10:17 Ответить
А що "Кловун" може придумати? Тільки "кловунські закони" Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 2967
показать весь комментарий
29.05.2021 10:36 Ответить
А що головніше - права російськомовного населення, чи корупція?
показать весь комментарий
29.05.2021 10:19 Ответить
я напишу только одно слово: "мЫшЫбратья" Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 7239
показать весь комментарий
29.05.2021 10:34 Ответить
Держи вора!-Кричит вор. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019
показать весь комментарий
29.05.2021 10:26 Ответить
трошки не так - він через зЄму бЄню просто выводил и отстирывал свой кЄш ман ....- с которого не платил налоги....
показать весь комментарий
29.05.2021 10:29 Ответить
що - черговий "борцунський" відосік - борцуни гребані....., але це не їх проблем - а недосуспільства....
показать весь комментарий
29.05.2021 10:28 Ответить
В рашке Моль, в белоруси Таракан, а у нас **********.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:32 Ответить
а у нас Касавароткин
показать весь комментарий
29.05.2021 10:53 Ответить
разве кабмин ответственный за законы ?
показать весь комментарий
29.05.2021 10:38 Ответить
Интересно, а зеледент сможет вслух прочитать "свое" письмо? Ну так, чтобы смысл был понятен.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:43 Ответить
Зєлєнскій щиро здивується, якщо дізнається, що написав якесь "пісьмо"! 😁
показать весь комментарий
29.05.2021 10:58 Ответить
смертная казнь лечит от всех напастей...
показать весь комментарий
29.05.2021 10:44 Ответить
Зеленський закликав Кабмін удосконалити окремі положення закону "Про запобігання корупції" - Цензор.НЕТ 3042
показать весь комментарий
29.05.2021 12:15 Ответить
Φγйню нарисовали и каждый день дорисовывают. Это у них "борьбой с коррупцией" называется.
показать весь комментарий
29.05.2021 12:33 Ответить
Если государственная контора не подвержена коррупции, значит - она никому не нужна в этой стране.
показать весь комментарий
29.05.2021 13:12 Ответить
Все обещания и громкие заявления Владимира Зеленского кажутся всего лишь цитами из очередного эпоса…⠀Ну и обещанная стране "деолигархизация" СМИ, демонополизация экономики, поддержка малого и среднего бизнеса
не то что ни к чему не привели , а наоборот усугубили положение
Центральная площадь Киева на которой часто можно встретить недовольных предринимателей тому подтверждение
Запомниться как человек благодаря которому Украинские достояния ( земля ) отойдут олигархам
И после его ухода страна останется ни с чем !
https://drive.google.com/file/d/1IfpLLtFHHJKE0nkJKiWTrXj54n1wn2zQ/view?usp=sharing
показать весь комментарий
30.05.2021 02:30 Ответить
 
 