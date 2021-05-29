Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования" № 1443-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.

В частности, документ вводит нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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"Вместе с тем Глава государства направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования. В частности, Владимир Зеленский акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний", - следует из сообщения.

Кроме того, по мнению президента, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

"Также нуждается в уточнении положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, подчеркивает глава государства в письме", - подчеркивают в Офисе Президента.

Владимир Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Председателя Верховной Рады, и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.