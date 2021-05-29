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Зеленський закликав Кабмін удосконалити окремі положення закону "Про запобігання корупції"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський закликав Кабмін удосконалити окремі положення закону

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування" № 1443-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поточного року.

Зокрема, документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

Крім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, та операції з обміну валют. Такі операції також не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Водночас Глава держави спрямував листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, Володимир Зеленський акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг

Крім того, на думку Президента, має бути відновлено тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Також потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ, зазначає Глава держави у листі.

Володимир Зеленський наголошує на необхідності обов'язкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

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Президент також виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.
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Топ коментарі
+6
Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 5332
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29.05.2021 10:12
+5
"Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов." Это примерно 4400$. Если меньше- в банк, если больше- к менялам. Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 1058
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29.05.2021 10:17
+4
В рашке Моль, в белоруси Таракан, а у нас **********.
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29.05.2021 10:32
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Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 5332
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29.05.2021 10:12 Відповісти
Не страна, а какоето щапито. И мы еще на Бацку гоним шо он херовый диктатор...
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29.05.2021 10:16 Відповісти
Бацка охранял кордоном свой 95й квартал?, да бегал как шим пан ЗЕ с автоматом, но такого пистица не было:
Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 7278
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29.05.2021 10:18 Відповісти
Юлять Володимиріна, ну как єто можна обіясніть в 21м вєкє, єто, юля, не корупція? охоронять квартал силовікамі? Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 2276
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29.05.2021 10:20 Відповісти
Што?Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 4372
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29.05.2021 10:16 Відповісти
Треба говорити правильно: ШтА? Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 3742
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29.05.2021 10:35 Відповісти
"Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов." Это примерно 4400$. Если меньше- в банк, если больше- к менялам. Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 1058
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29.05.2021 10:17 Відповісти
А що "Кловун" може придумати? Тільки "кловунські закони" Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 2967
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29.05.2021 10:36 Відповісти
А що головніше - права російськомовного населення, чи корупція?
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29.05.2021 10:19 Відповісти
я напишу только одно слово: "мЫшЫбратья" Зеленский призвал Кабмин усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" - Цензор.НЕТ 7239
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29.05.2021 10:34 Відповісти
Держи вора!-Кричит вор. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019
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29.05.2021 10:26 Відповісти
трошки не так - він через зЄму бЄню просто выводил и отстирывал свой кЄш ман ....- с которого не платил налоги....
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29.05.2021 10:29 Відповісти
що - черговий "борцунський" відосік - борцуни гребані....., але це не їх проблем - а недосуспільства....
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29.05.2021 10:28 Відповісти
В рашке Моль, в белоруси Таракан, а у нас **********.
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29.05.2021 10:32 Відповісти
а у нас Касавароткин
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29.05.2021 10:53 Відповісти
разве кабмин ответственный за законы ?
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29.05.2021 10:38 Відповісти
Интересно, а зеледент сможет вслух прочитать "свое" письмо? Ну так, чтобы смысл был понятен.
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29.05.2021 10:43 Відповісти
Зєлєнскій щиро здивується, якщо дізнається, що написав якесь "пісьмо"! 😁
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29.05.2021 10:58 Відповісти
смертная казнь лечит от всех напастей...
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29.05.2021 10:44 Відповісти
Зеленський закликав Кабмін удосконалити окремі положення закону "Про запобігання корупції" - Цензор.НЕТ 3042
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29.05.2021 12:15 Відповісти
Φγйню нарисовали и каждый день дорисовывают. Это у них "борьбой с коррупцией" называется.
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29.05.2021 12:33 Відповісти
Если государственная контора не подвержена коррупции, значит - она никому не нужна в этой стране.
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29.05.2021 13:12 Відповісти
Все обещания и громкие заявления Владимира Зеленского кажутся всего лишь цитами из очередного эпоса…⠀Ну и обещанная стране "деолигархизация" СМИ, демонополизация экономики, поддержка малого и среднего бизнеса
не то что ни к чему не привели , а наоборот усугубили положение
Центральная площадь Киева на которой часто можно встретить недовольных предринимателей тому подтверждение
Запомниться как человек благодаря которому Украинские достояния ( земля ) отойдут олигархам
И после его ухода страна останется ни с чем !
https://drive.google.com/file/d/1IfpLLtFHHJKE0nkJKiWTrXj54n1wn2zQ/view?usp=sharing
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30.05.2021 02:30 Відповісти
 
 