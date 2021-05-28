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Зеленський (17470) культура (356)

Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг" № 1432-ІХ, який парламент ухвалив 29 квітня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента в понеділок, документ сприятиме культурному розвитку регіонів і зробить культурні заходи більш доступними для громадян.

"Закон уточнює основні засади та пріоритети державної культурної політики з метою спрощення доступу населення до культурних послуг та розкриття економічного потенціалу креативних індустрій. Органи влади та місцевого самоврядування мають враховувати ці засади у своїй діяльності", - говориться в повідомленні.

Також документ передбачає гарантії від необґрунтованого закриття закладів культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури: мистецькими школами, ліцеями, коледжами, закладами вищої мистецької освіти.

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Зазначається, що закон також впроваджує поняття "центр культурних послуг" та "культурна послуга". Центри культурних послуг покликані замінити застарілі палаци культури та стати осередками культурного життя громад.

Крім того, в документі визначаються мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами, зокрема базовим набором культурних послуг. Також запроваджуються методики визначення собівартості такого набору, що в майбутньому має стати підґрунтям для запровадження в законодавстві культурної субвенції.

Також закон запроваджує моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, що дасть змогу ефективно аналізувати та вдосконалити державну політику в галузі культури.
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Топ коментарі
+12
не бачили повій, які гірше за русню? тримайте шлюх Кломойського з
@tsnuaЗеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8086
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28.05.2021 22:16
+10
Шото мне подсказывает, что этот закон тоже исключительно под Квартал-95 писался.

Бо все инициативы ЗЕ имеют сугубо шкурный характер. Единственный, кто все время в плюсах уже 2 года - Коломой.
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28.05.2021 22:06
+10
Першого на війні контузило, другий їб@нутий...не релевантне порівняння Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 2056

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 3982
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28.05.2021 22:20
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Шото мне подсказывает, что этот закон тоже исключительно под Квартал-95 писался.

Бо все инициативы ЗЕ имеют сугубо шкурный характер. Единственный, кто все время в плюсах уже 2 года - Коломой.
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28.05.2021 22:06 Відповісти
а то Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 5188
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28.05.2021 22:09 Відповісти
- Алё. Это прачечная?
- Хреначечная! Это министерство культуры. (с)
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28.05.2021 22:06 Відповісти
Квартал в кожен дім?
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28.05.2021 22:08 Відповісти
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 1637
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28.05.2021 22:10 Відповісти
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8496
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28.05.2021 22:19 Відповісти
гумор 95 квартала законодательно закрепят как базовую культурную услугу Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6351
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28.05.2021 22:08 Відповісти
Аж страшно стало....
Тридцять років(!!!) культуризма вже минуло...
Падлюки в Вишиванках....
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28.05.2021 22:12 Відповісти
Культура аж пре
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28.05.2021 22:14 Відповісти
не бачили повій, які гірше за русню? тримайте шлюх Кломойського з
@tsnuaЗеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8086
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28.05.2021 22:16 Відповісти
- Ти знаєш, у світі усе має своє лице…
- Та ти що?!...
- Сто процентів! Наприклад, жопа Коломойського має лице Мосійчук…
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29.05.2021 04:29 Відповісти
За Брежнєва дітям в школі "Малу Землю" і "Целину" викладали, а зараз будуть "безсмертний гумор величного"?
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28.05.2021 22:17 Відповісти
Першого на війні контузило, другий їб@нутий...не релевантне порівняння Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 2056

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 3982
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28.05.2021 22:20 Відповісти
О 20.45, до програми "время", диктор читав телеглядачам ці великі твори.
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28.05.2021 22:22 Відповісти
Ужас. Це таке було ?
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29.05.2021 04:40 Відповісти
Да, я учился в школе. Еще была передача "ленинский университет миллионов" около 18.30 и это вечером, когда охота мульфильм посмотреть. Однажды ждал с нетерпением вечером мультик, ждал-ждал, ну показывают "ежик в тумане", ничего я не понял и настроение упало. Приходилось смотреть сериал про штирлица, но мне ребенку казалось такое мрачное когда показывали ралистку Кэт. Короче голову забили дерьмом про ленина и партию. до сих пор помню песню "смело товарищи в ногу". Оно мне надо? Я сейчас детворе завидую, столько мульфильмов, гаджетов, игр, велосипедов и самокатов.
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29.05.2021 08:34 Відповісти
Тридцять роківв(!!) ВСІ "влади" боррюкалися за туалети ,теплі, для дітей!!
Льод тронулся??
Пацталом!!
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28.05.2021 22:18 Відповісти
95 квартал,це культура?
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28.05.2021 22:20 Відповісти
Гоп-культура - в сауні халтура
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28.05.2021 22:24 Відповісти
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6582
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28.05.2021 22:26 Відповісти
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 4900
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28.05.2021 22:21 Відповісти
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6891
Даёшь культуру в массы.
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28.05.2021 22:24 Відповісти
Не маю нічого проти латентних гомосеків. Але мені не подобаєтся їх повсякденне панування.

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 7883
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28.05.2021 22:28 Відповісти
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 2462
Ідіть у сраку.
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28.05.2021 23:12 Відповісти
А громадські туалети не входять в перелік "культурних послуг"? Їх ще треба довго шукати, та й знайшовши, не кожен може навстоячи срати, бо унітазів немає, а присідати не кожен здужає...
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29.05.2021 10:18 Відповісти
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 9956
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29.05.2021 11:19 Відповісти
Відволікання уваги від захмарних тарифів і цін, дерибану Землі..
Мовчок на всіх аналах ..ойц.. каналах ТБ...
Шо, НЄ??
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28.05.2021 22:35 Відповісти
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 4859
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28.05.2021 23:10 Відповісти
Селфі??))
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28.05.2021 23:21 Відповісти
По новому закону представления "95 квартала" будут финансироваться из госбюджета?
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28.05.2021 22:43 Відповісти
Грати членом на піаніно - це культурна "услуга" ?
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28.05.2021 22:45 Відповісти
упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия (!) экономического потенциала креативных(!) индустрий. / Как уже упростил и раскрыл вор государственного значения и по совместительству министр культуры: Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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28.05.2021 22:47 Відповісти
Цензор.Нет - "Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг. В документе определяются минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами....."
Ну, вот шо вы начинаете......
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28.05.2021 22:56 Відповісти
А я застигла на цьому: "с целью упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия экономического потенциала креативных индустрий".

Моя гуманітарна натура не може осягнути смисл цієї фрази.
Чи то мігрень заважає ...
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29.05.2021 04:42 Відповісти
Більше чим в 120 містах(в Моєму теж) відключили гарячу воду(боргів неМаю)...
Вааанююючий...але- "культурний"....???😁
В буцегарню всіх Презів...
Хоч- в Нас парламентсько-презовська Республіка, НЄ??
ПАЦТАЛОМ!!
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28.05.2021 23:04 Відповісти
Воду відключають мери.
То їх в буцигарню треба.
Тіки культурно. Шоб закон, панімаіш, не нарушать ... Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 3160
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29.05.2021 04:44 Відповісти
после "сватов" для дебилов и "квартала" для жлобов от Зели Шоу-Пэна можна ожидать любой культуры
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28.05.2021 23:14 Відповісти
Після підписання Зеленським Закону України "Про внесння змін до Закону України "Про культуру", стосовно загальних основ надання населенню культурних послуг" № 1432-IX, в музикальних магазинах з"явилися збірники нот "Для гри членом на роялі, піаніно та інших музичних інструментах".
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29.05.2021 06:18 Відповісти
"Сватов" в школьную программу!😁😁😁
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29.05.2021 09:12 Відповісти
 
 