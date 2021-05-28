Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг" № 1432-ІХ, який парламент ухвалив 29 квітня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента в понеділок, документ сприятиме культурному розвитку регіонів і зробить культурні заходи більш доступними для громадян.

"Закон уточнює основні засади та пріоритети державної культурної політики з метою спрощення доступу населення до культурних послуг та розкриття економічного потенціалу креативних індустрій. Органи влади та місцевого самоврядування мають враховувати ці засади у своїй діяльності", - говориться в повідомленні.

Також документ передбачає гарантії від необґрунтованого закриття закладів культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури: мистецькими школами, ліцеями, коледжами, закладами вищої мистецької освіти.

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Зазначається, що закон також впроваджує поняття "центр культурних послуг" та "культурна послуга". Центри культурних послуг покликані замінити застарілі палаци культури та стати осередками культурного життя громад.

Крім того, в документі визначаються мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами, зокрема базовим набором культурних послуг. Також запроваджуються методики визначення собівартості такого набору, що в майбутньому має стати підґрунтям для запровадження в законодавстві культурної субвенції.

Також закон запроваджує моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, що дасть змогу ефективно аналізувати та вдосконалити державну політику в галузі культури.