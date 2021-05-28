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Зеленский (16567) культура (808)

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг" № 1432-IX, который парламент принял 29 апреля 2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, документ будет способствовать культурному развитию регионов и сделает культурные мероприятия более доступными для граждан.

"Закон уточняет основные принципы и приоритеты государственной культурной политики с целью упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия экономического потенциала креативных индустрий. Органы власти и местного самоуправления должны учитывать эти принципы в своей деятельности", – говорится в сообщении.

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Также документ предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учебными заведениями сферы культуры: художественными школами, лицеями колледжами, вузами художественного образования.

Отмечается, что закон также внедряет понятия "центр культурных услуг" и "культурная услуга". Центры культурных услуг призваны заменить устаревшие дворцы культуры и стать ячейками культурной жизни громад.

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Кроме того, в документе определяются минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами, в частности базовым набором культурных услуг. Также вводятся методики определения себестоимости такого набора, в будущем стать основой для внедрения в законодательстве культурной субвенции.

Также закон вводит мониторинг и оценку реализации государственной политики в сфере культуры, что позволит эффективно анализировать и усовершенствовать государственную политику в области культуры.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
не бачили повій, які гірше за русню? тримайте шлюх Кломойського з
@tsnuaЗеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8086
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28.05.2021 22:16
+10
Шото мне подсказывает, что этот закон тоже исключительно под Квартал-95 писался.

Бо все инициативы ЗЕ имеют сугубо шкурный характер. Единственный, кто все время в плюсах уже 2 года - Коломой.
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28.05.2021 22:06
+10
Першого на війні контузило, другий їб@нутий...не релевантне порівняння Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 2056

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 3982
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28.05.2021 22:20
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Правила форума Совет форумчан
Шото мне подсказывает, что этот закон тоже исключительно под Квартал-95 писался.

Бо все инициативы ЗЕ имеют сугубо шкурный характер. Единственный, кто все время в плюсах уже 2 года - Коломой.
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28.05.2021 22:06 Ответить
а то Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 5188
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28.05.2021 22:09 Ответить
- Алё. Это прачечная?
- Хреначечная! Это министерство культуры. (с)
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28.05.2021 22:06 Ответить
Квартал в кожен дім?
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28.05.2021 22:08 Ответить
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 1637
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28.05.2021 22:10 Ответить
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8496
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28.05.2021 22:19 Ответить
гумор 95 квартала законодательно закрепят как базовую культурную услугу Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6351
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28.05.2021 22:08 Ответить
Аж страшно стало....
Тридцять років(!!!) культуризма вже минуло...
Падлюки в Вишиванках....
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28.05.2021 22:12 Ответить
Культура аж пре
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28.05.2021 22:14 Ответить
не бачили повій, які гірше за русню? тримайте шлюх Кломойського з
@tsnuaЗеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 8086
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28.05.2021 22:16 Ответить
- Ти знаєш, у світі усе має своє лице…
- Та ти що?!...
- Сто процентів! Наприклад, жопа Коломойського має лице Мосійчук…
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29.05.2021 04:29 Ответить
За Брежнєва дітям в школі "Малу Землю" і "Целину" викладали, а зараз будуть "безсмертний гумор величного"?
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28.05.2021 22:17 Ответить
Першого на війні контузило, другий їб@нутий...не релевантне порівняння Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 2056

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 3982
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28.05.2021 22:20 Ответить
О 20.45, до програми "время", диктор читав телеглядачам ці великі твори.
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28.05.2021 22:22 Ответить
Ужас. Це таке було ?
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29.05.2021 04:40 Ответить
Да, я учился в школе. Еще была передача "ленинский университет миллионов" около 18.30 и это вечером, когда охота мульфильм посмотреть. Однажды ждал с нетерпением вечером мультик, ждал-ждал, ну показывают "ежик в тумане", ничего я не понял и настроение упало. Приходилось смотреть сериал про штирлица, но мне ребенку казалось такое мрачное когда показывали ралистку Кэт. Короче голову забили дерьмом про ленина и партию. до сих пор помню песню "смело товарищи в ногу". Оно мне надо? Я сейчас детворе завидую, столько мульфильмов, гаджетов, игр, велосипедов и самокатов.
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29.05.2021 08:34 Ответить
Тридцять роківв(!!) ВСІ "влади" боррюкалися за туалети ,теплі, для дітей!!
Льод тронулся??
Пацталом!!
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28.05.2021 22:18 Ответить
95 квартал,це культура?
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28.05.2021 22:20 Ответить
Гоп-культура - в сауні халтура
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28.05.2021 22:24 Ответить
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6582
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28.05.2021 22:26 Ответить
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 4900
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28.05.2021 22:21 Ответить
Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 6891
Даёшь культуру в массы.
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28.05.2021 22:24 Ответить
Не маю нічого проти латентних гомосеків. Але мені не подобаєтся їх повсякденне панування.

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг - Цензор.НЕТ 7883
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28.05.2021 22:28 Ответить
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 2462
Ідіть у сраку.
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28.05.2021 23:12 Ответить
А громадські туалети не входять в перелік "культурних послуг"? Їх ще треба довго шукати, та й знайшовши, не кожен може навстоячи срати, бо унітазів немає, а присідати не кожен здужає...
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29.05.2021 10:18 Ответить
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 9956
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29.05.2021 11:19 Ответить
Відволікання уваги від захмарних тарифів і цін, дерибану Землі..
Мовчок на всіх аналах ..ойц.. каналах ТБ...
Шо, НЄ??
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28.05.2021 22:35 Ответить
Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 4859
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28.05.2021 23:10 Ответить
Селфі??))
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28.05.2021 23:21 Ответить
По новому закону представления "95 квартала" будут финансироваться из госбюджета?
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28.05.2021 22:43 Ответить
Грати членом на піаніно - це культурна "услуга" ?
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28.05.2021 22:45 Ответить
упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия (!) экономического потенциала креативных(!) индустрий. / Как уже упростил и раскрыл вор государственного значения и по совместительству министр культуры: Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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28.05.2021 22:47 Ответить
Цензор.Нет - "Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг. В документе определяются минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами....."
Ну, вот шо вы начинаете......
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28.05.2021 22:56 Ответить
А я застигла на цьому: "с целью упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия экономического потенциала креативных индустрий".

Моя гуманітарна натура не може осягнути смисл цієї фрази.
Чи то мігрень заважає ...
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29.05.2021 04:42 Ответить
Більше чим в 120 містах(в Моєму теж) відключили гарячу воду(боргів неМаю)...
Вааанююючий...але- "культурний"....???😁
В буцегарню всіх Презів...
Хоч- в Нас парламентсько-презовська Республіка, НЄ??
ПАЦТАЛОМ!!
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28.05.2021 23:04 Ответить
Воду відключають мери.
То їх в буцигарню треба.
Тіки культурно. Шоб закон, панімаіш, не нарушать ... Зеленський підписав закон про загальні принципи надання населенню культурних послуг - Цензор.НЕТ 3160
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29.05.2021 04:44 Ответить
после "сватов" для дебилов и "квартала" для жлобов от Зели Шоу-Пэна можна ожидать любой культуры
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28.05.2021 23:14 Ответить
Після підписання Зеленським Закону України "Про внесння змін до Закону України "Про культуру", стосовно загальних основ надання населенню культурних послуг" № 1432-IX, в музикальних магазинах з"явилися збірники нот "Для гри членом на роялі, піаніно та інших музичних інструментах".
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29.05.2021 06:18 Ответить
"Сватов" в школьную программу!😁😁😁
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29.05.2021 09:12 Ответить
 
 