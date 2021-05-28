Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг" № 1432-IX, который парламент принял 29 апреля 2021.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, документ будет способствовать культурному развитию регионов и сделает культурные мероприятия более доступными для граждан.
"Закон уточняет основные принципы и приоритеты государственной культурной политики с целью упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия экономического потенциала креативных индустрий. Органы власти и местного самоуправления должны учитывать эти принципы в своей деятельности", – говорится в сообщении.
Также документ предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учебными заведениями сферы культуры: художественными школами, лицеями колледжами, вузами художественного образования.
Отмечается, что закон также внедряет понятия "центр культурных услуг" и "культурная услуга". Центры культурных услуг призваны заменить устаревшие дворцы культуры и стать ячейками культурной жизни громад.
Кроме того, в документе определяются минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами, в частности базовым набором культурных услуг. Также вводятся методики определения себестоимости такого набора, в будущем стать основой для внедрения в законодательстве культурной субвенции.
Также закон вводит мониторинг и оценку реализации государственной политики в сфере культуры, что позволит эффективно анализировать и усовершенствовать государственную политику в области культуры.
Пожалуйста, подождите...
Бо все инициативы ЗЕ имеют сугубо шкурный характер. Единственный, кто все время в плюсах уже 2 года - Коломой.
- Хреначечная! Это министерство культуры. (с)
Тридцять років(!!!) культуризма вже минуло...
Падлюки в Вишиванках....
@tsnua
- Та ти що?!...
- Сто процентів! Наприклад, жопа Коломойського має лице Мосійчук…
Льод тронулся??
Пацталом!!
Даёшь культуру в массы.
Ідіть у сраку.
Мовчок на всіх аналах ..ойц.. каналах ТБ...
Шо, НЄ??
Ну, вот шо вы начинаете......
Моя гуманітарна натура не може осягнути смисл цієї фрази.
Чи то мігрень заважає ...
Вааанююючий...але- "культурний"....???😁
В буцегарню всіх Презів...
Хоч- в Нас парламентсько-презовська Республіка, НЄ??
ПАЦТАЛОМ!!
То їх в буцигарню треба.
Тіки культурно. Шоб закон, панімаіш, не нарушать ...