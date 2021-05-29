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Предлагаю Кабмину утвердить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко

Предлагаю Кабмину утвердить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко

Вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров.

Об этом Ляшко рассказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+6
А голобородька о каких то конкурсах песТню пел...интересно что это за конкурсы имелись в виду.?? Кто громче хером по роялю стукнет наверное..
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29.05.2021 18:00
+4
у Ігора Кузіна - велика кукурудзина?
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29.05.2021 18:00
+3
В этом месте следует поинтересоваться возникновением слова "Овация". Фоточка для подсказки:

Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2626
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29.05.2021 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Покажите всем кузину мать!
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29.05.2021 17:50 Ответить
А українців немає в списку на посади?
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29.05.2021 18:53 Ответить
Бачили очi, що вибирали. Тепер їжте...
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29.05.2021 19:27 Ответить
У сан-врача Кузина большая кукурузина?
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29.05.2021 19:15 Ответить
Настала епоха санітарів.
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29.05.2021 17:54 Ответить
Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6703
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29.05.2021 17:56 Ответить
у Ігора Кузіна - велика кукурудзина?
показать весь комментарий
29.05.2021 18:00 Ответить
В этом месте следует поинтересоваться возникновением слова "Овация". Фоточка для подсказки:

Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2626
показать весь комментарий
29.05.2021 18:04 Ответить
Я стесняюсь спросить: а прорезь для чего?
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29.05.2021 18:23 Ответить
Для проверки
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29.05.2021 18:26 Ответить
На https://censor.net/ru/photo_news/3268247/v_kieve_i_lvove_zarabotali_tsentry_massovoyi_vaktsinatsii_ot_covid19_videofotoreportaj ?
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29.05.2021 19:16 Ответить
Почти.
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29.05.2021 19:25 Ответить
вещь)
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29.05.2021 20:38 Ответить
А голобородька о каких то конкурсах песТню пел...интересно что это за конкурсы имелись в виду.?? Кто громче хером по роялю стукнет наверное..
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29.05.2021 18:00 Ответить
Наверное имелись ввиду конкурсы,проводимые братьями Ермаками.
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29.05.2021 18:12 Ответить
Витя окружает себя потенциальными должниками.
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29.05.2021 18:26 Ответить
Українських спеціалістів в Україні немає? Самі нацменші. Чи це принципіальна вимога до представників зеленої влади?
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29.05.2021 18:30 Ответить
Не ходите девки замуж
За Ивана Кузина
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
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29.05.2021 18:32 Ответить
А чому б не призначити Ольгу Голубовську, практик, а не кабінетна криса.
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29.05.2021 18:36 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

CDC опубликовали довольно интересные данные по эффективности вакцин против ковид. На 30 апреля в США полностью вакцинированными было 101 млн.человек (это либо 2 дозы Pfizer/Moderna, либо одна доза J&J).
Знаете сколько из них заболело ковид ?

10 262 человека! (оценивались только случаи, наступившие через 14 дней после второй дозы Pfizer или Moderna или одной дозы J&J) .
Это 0.01%!!! Из этих 10 000 заболевших, только 10% потеребовали госпитализации - т.е 1000 из 101 млн вакцинированных.

Умерло от ковид 160 человек (около 2% от заболевших), но это 160 из 101 млн. вакцинированных (чтобы мне не писали что 2% и без вакцины умирает). Без вакцины бы заболело 101 млн, и 2% от этого количества это 2 млн.умерших, а не 160 человек.

Из 160 умерших, после детального анализа, оказалось что 18% умерло не от ковид и не имели симптомов ковид. Из 10 000 выявленных инфекций 27% протекало бессимптомно. Я вполне допускаю что инфекций может быть больше, но скорее всего они все протекали в бессимтомной форме.

Даже если инфекций было в 10 раз больше - 100 000, а не 10 000 - это все равно намного меньше даже 1% случаев. CDC сообщили, что далее будут оценивать только случаи госпитализации или смерти - нет смысла оценивать бессимптомные случаи, или случаи, протекающие в легкой форме
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29.05.2021 18:38 Ответить
Можно Шанина или Сидорова , а можно Гаврилова или Кутузова.
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29.05.2021 18:42 Ответить
Петрова и Боширова
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30.05.2021 10:37 Ответить
В Туркменистане чиновников и руководителей разного уровня обязали побрить головы и носить тюбетейки, а в Мордовии чиновников и руководителей разного уровня обязали носить косоворотки с перевязкой на поясе и лапти .https://i.pinimg.com/originals/da/1d/b1/********************************.jpg Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4878 .
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29.05.2021 18:57 Ответить
И без разговоров Кузя!Поступаешь в распоряжение Ляшко.
-Есть товарищ майор!
-На ж.пе шерсть.Береги Минздрав Кузя.
Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 137
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29.05.2021 19:02 Ответить
давай по приколу лысого кошевого, он умный
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29.05.2021 19:44 Ответить
 
 