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Новини
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Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко

Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко

Замість Віктора Ляшка, який став міністром охорони здоров'я, новим головним санітарним лікарем України може стати в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Його кандидатуру запропонують Кабінету Міністрів.

Про це Ляшко розповів на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною у період епідемії виконувачем обов'язків голови Центру громадського здоров'я", - сказав міністр.

Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця замміністра охорони здоров'я з економічного блоку.

Зазначимо, головний санітарний лікар також є одним із заступників голови МОЗ.

Читайте також: На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко

Автор: 

МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+6
А голобородька о каких то конкурсах песТню пел...интересно что это за конкурсы имелись в виду.?? Кто громче хером по роялю стукнет наверное..
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29.05.2021 18:00
+4
у Ігора Кузіна - велика кукурудзина?
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29.05.2021 18:00
+3
В этом месте следует поинтересоваться возникновением слова "Овация". Фоточка для подсказки:

Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2626
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29.05.2021 18:04
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Покажите всем кузину мать!
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29.05.2021 17:50 Відповісти
А українців немає в списку на посади?
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29.05.2021 18:53 Відповісти
Бачили очi, що вибирали. Тепер їжте...
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29.05.2021 19:27 Відповісти
У сан-врача Кузина большая кукурузина?
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29.05.2021 19:15 Відповісти
Настала епоха санітарів.
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29.05.2021 17:54 Відповісти
Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6703
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29.05.2021 17:56 Відповісти
у Ігора Кузіна - велика кукурудзина?
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29.05.2021 18:00 Відповісти
В этом месте следует поинтересоваться возникновением слова "Овация". Фоточка для подсказки:

Предлагаю Кабмину утведить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2626
показати весь коментар
29.05.2021 18:04 Відповісти
Я стесняюсь спросить: а прорезь для чего?
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29.05.2021 18:23 Відповісти
Для проверки
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29.05.2021 18:26 Відповісти
На https://censor.net/ru/photo_news/3268247/v_kieve_i_lvove_zarabotali_tsentry_massovoyi_vaktsinatsii_ot_covid19_videofotoreportaj ?
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29.05.2021 19:16 Відповісти
Почти.
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29.05.2021 19:25 Відповісти
вещь)
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29.05.2021 20:38 Відповісти
А голобородька о каких то конкурсах песТню пел...интересно что это за конкурсы имелись в виду.?? Кто громче хером по роялю стукнет наверное..
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29.05.2021 18:00 Відповісти
Наверное имелись ввиду конкурсы,проводимые братьями Ермаками.
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29.05.2021 18:12 Відповісти
Витя окружает себя потенциальными должниками.
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29.05.2021 18:26 Відповісти
Українських спеціалістів в Україні немає? Самі нацменші. Чи це принципіальна вимога до представників зеленої влади?
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29.05.2021 18:30 Відповісти
Не ходите девки замуж
За Ивана Кузина
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
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29.05.2021 18:32 Відповісти
А чому б не призначити Ольгу Голубовську, практик, а не кабінетна криса.
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29.05.2021 18:36 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

CDC опубликовали довольно интересные данные по эффективности вакцин против ковид. На 30 апреля в США полностью вакцинированными было 101 млн.человек (это либо 2 дозы Pfizer/Moderna, либо одна доза J&J).
Знаете сколько из них заболело ковид ?

10 262 человека! (оценивались только случаи, наступившие через 14 дней после второй дозы Pfizer или Moderna или одной дозы J&J) .
Это 0.01%!!! Из этих 10 000 заболевших, только 10% потеребовали госпитализации - т.е 1000 из 101 млн вакцинированных.

Умерло от ковид 160 человек (около 2% от заболевших), но это 160 из 101 млн. вакцинированных (чтобы мне не писали что 2% и без вакцины умирает). Без вакцины бы заболело 101 млн, и 2% от этого количества это 2 млн.умерших, а не 160 человек.

Из 160 умерших, после детального анализа, оказалось что 18% умерло не от ковид и не имели симптомов ковид. Из 10 000 выявленных инфекций 27% протекало бессимптомно. Я вполне допускаю что инфекций может быть больше, но скорее всего они все протекали в бессимтомной форме.

Даже если инфекций было в 10 раз больше - 100 000, а не 10 000 - это все равно намного меньше даже 1% случаев. CDC сообщили, что далее будут оценивать только случаи госпитализации или смерти - нет смысла оценивать бессимптомные случаи, или случаи, протекающие в легкой форме
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29.05.2021 18:38 Відповісти
Можно Шанина или Сидорова , а можно Гаврилова или Кутузова.
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29.05.2021 18:42 Відповісти
Петрова и Боширова
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30.05.2021 10:37 Відповісти
В Туркменистане чиновников и руководителей разного уровня обязали побрить головы и носить тюбетейки, а в Мордовии чиновников и руководителей разного уровня обязали носить косоворотки с перевязкой на поясе и лапти .https://i.pinimg.com/originals/da/1d/b1/********************************.jpg Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4878 .
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29.05.2021 18:57 Відповісти
И без разговоров Кузя!Поступаешь в распоряжение Ляшко.
-Есть товарищ майор!
-На ж.пе шерсть.Береги Минздрав Кузя.
Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 137
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29.05.2021 19:02 Відповісти
давай по приколу лысого кошевого, он умный
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29.05.2021 19:44 Відповісти
 
 