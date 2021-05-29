Пропоную Кабміну затвердити Кузіна головним санітарним лікарем, - Ляшко
Замість Віктора Ляшка, який став міністром охорони здоров'я, новим головним санітарним лікарем України може стати в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Його кандидатуру запропонують Кабінету Міністрів.
Про це Ляшко розповів на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною у період епідемії виконувачем обов'язків голови Центру громадського здоров'я", - сказав міністр.
Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця замміністра охорони здоров'я з економічного блоку.
Зазначимо, головний санітарний лікар також є одним із заступників голови МОЗ.
Топ коментарі
+6 Привет
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+4 Гундяй Крестовоздвиженский
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+3 Valery Greff
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За Ивана Кузина
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
CDC опубликовали довольно интересные данные по эффективности вакцин против ковид. На 30 апреля в США полностью вакцинированными было 101 млн.человек (это либо 2 дозы Pfizer/Moderna, либо одна доза J&J).
Знаете сколько из них заболело ковид ?
10 262 человека! (оценивались только случаи, наступившие через 14 дней после второй дозы Pfizer или Moderna или одной дозы J&J) .
Это 0.01%!!! Из этих 10 000 заболевших, только 10% потеребовали госпитализации - т.е 1000 из 101 млн вакцинированных.
Умерло от ковид 160 человек (около 2% от заболевших), но это 160 из 101 млн. вакцинированных (чтобы мне не писали что 2% и без вакцины умирает). Без вакцины бы заболело 101 млн, и 2% от этого количества это 2 млн.умерших, а не 160 человек.
Из 160 умерших, после детального анализа, оказалось что 18% умерло не от ковид и не имели симптомов ковид. Из 10 000 выявленных инфекций 27% протекало бессимптомно. Я вполне допускаю что инфекций может быть больше, но скорее всего они все протекали в бессимтомной форме.
Даже если инфекций было в 10 раз больше - 100 000, а не 10 000 - это все равно намного меньше даже 1% случаев. CDC сообщили, что далее будут оценивать только случаи госпитализации или смерти - нет смысла оценивать бессимптомные случаи, или случаи, протекающие в легкой форме
-Есть товарищ майор!
-На ж.пе шерсть.Береги Минздрав Кузя.