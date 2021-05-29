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Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны", - министр здравоохранения Ляшко
Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны" в соответствии с обновленными индикаторами ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в "зеленую зону", это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся", - сказал он журналистам в субботу.
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тоже мне зеленая новость
- какую краску?
- зоны малевать!
- а, это я сейчас, мигом достану!" (С)