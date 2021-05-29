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Новости Коронавирус и карантин
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Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны", - министр здравоохранения Ляшко

Украина пересмотрит индикаторы

Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны" в соответствии с обновленными индикаторами ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в "зеленую зону", это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся", - сказал он журналистам в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра

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Поснимают зэбильные наклейки с машин? Так опоздали - уже все поздирали, бо машины жалко.
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29.05.2021 18:15 Ответить
Так і скажи шо обісрались, а то штани, штани...
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29.05.2021 18:17 Ответить
ну,то есть то шо нам впаривали до сих пор-то была липа в сторону уменьшения ,и она не соответствовала критериям ЕС ...
тоже мне зеленая новость
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29.05.2021 18:43 Ответить
"- краску давай!!!
- какую краску?
- зоны малевать!
- а, это я сейчас, мигом достану!" (С)
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29.05.2021 20:40 Ответить
А чи не можна зону називати якимось іншим кольором, а не зеленим, щоб не доводити до сказу фанатів Петра Олексійовича? Їх і так мало залишилось, до виборів не дотягнуть.
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29.05.2021 23:38 Ответить
Вы правы, последствия детской болезни - почему не цвет?
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30.05.2021 05:10 Ответить
ПилатЪ, зла не хватает от этих индикаторов зеленой зоны. Блин, даже за сало не научат такой поносной абракадабре... набор слов ни о чем. Многие зетупням зкидывают цинизм... Думаю, шо тут всего лишь банальный случай - зебуины даже не подозревают, что существует стыд за свою тупость... Люди добрые, вот скажите, ну как можно не понимать посыл, что двери в НАТО открыты, ты только избавься от коррупции и подведи свою армию к стандартам НАТО. Не... дурак тупо берет и претензирует к США , мол, что вы сделали для того, чтобы ми вступили в НАТО... Карл, неужели если президент этого не в состоянии понимать, то все остальные - априори не понимают... Неужели нету кого-нить рядом , чтобы тупня одернул, ведь это же срамовисько на весь свiт. Да на худой конец, неужели Елене не стыдно за свое посмiховисько. Одернула бы его что ли, лишь бы рот не раскрывал, дремучесть свою не выказывал... Чи это тщетные чаянья? Два сапога пара?
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30.05.2021 05:07 Ответить
 
 