Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны", - министр здравоохранения Ляшко

Украина пересмотрит индикаторы "зеленой зоны" в соответствии с обновленными индикаторами ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в "зеленую зону", это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся", - сказал он журналистам в субботу.

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