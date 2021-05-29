Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра

Основной задачей на посту министра здравоохранения Виктор Ляшко называет вакцинацию населения против коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, до конца лета Минздрав должен сделать 10 млн доз прививок

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом Ляшко сообщил во время встречи с журналистами 29 мая.

По словам Ляшко, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 миллиона доз вакцин. Второй своей задачей Ляшко назвал "стабилизацию ситуации".

"Главная моя задача - это вакцинация. Вторая - стабилизация ситуации, чтобы не качало. Мы зашли во второй год программы медицинских гарантий. Нам надо стабилизировать, выровнять тарифы, понять, кто, где и проседает, убрать дисбаланс по зарплате и постараться увеличить заработную плату медицинских работников. Я не популист. Я понимаю, как формируется государственный бюджет. Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий", - сказал новоназначенный глава Минздрава.

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По словам Ляшко, он является хорошим примером того, что с позиции главного специалиста Минздрава можно вырасти до должности министра.

"Для большинства коллектива Министерства здравоохранения я хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом и через некоторое время стать министром. И в моей команде появятся люди, которые пришли главными специалистами и станут заместителями министра, и это вдохновляет как главных специалистов, так и директоров директоратов. И люди, которые работают в министерстве, видят это и сделают все возможное, чтобы этот кейс стал успешным", - добавил Виктор Ляшко.

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