РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11177 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 535 21

Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра

Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра

Основной задачей на посту министра здравоохранения Виктор Ляшко называет вакцинацию населения против коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, до конца лета Минздрав должен сделать 10 млн доз прививок

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом Ляшко сообщил во время встречи с журналистами 29 мая.

По словам Ляшко, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 миллиона доз вакцин. Второй своей задачей Ляшко назвал "стабилизацию ситуации".

"Главная моя задача - это вакцинация. Вторая - стабилизация ситуации, чтобы не качало. Мы зашли во второй год программы медицинских гарантий. Нам надо стабилизировать, выровнять тарифы, понять, кто, где и проседает, убрать дисбаланс по зарплате и постараться увеличить заработную плату медицинских работников. Я не популист. Я понимаю, как формируется государственный бюджет. Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий", - сказал новоназначенный глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

По словам Ляшко, он является хорошим примером того, что с позиции главного специалиста Минздрава можно вырасти до должности министра.

"Для большинства коллектива Министерства здравоохранения я хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом и через некоторое время стать министром. И в моей команде появятся люди, которые пришли главными специалистами и станут заместителями министра, и это вдохновляет как главных специалистов, так и директоров директоратов. И люди, которые работают в министерстве, видят это и сделают все возможное, чтобы этот кейс стал успешным", - добавил Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек - глава ОГА Козицкий

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
всемирное шоу продолжается
показать весь комментарий
29.05.2021 16:35
+2
в обшем, ляшко, как и степанов имеет один и тот же приоритет - деребан бюджета.
показать весь комментарий
29.05.2021 16:18
+1
думаете Нельсона Манделу?
показать весь комментарий
29.05.2021 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прививаться нужно, панове....
выбор иметь чем? - обязательно должен быть - ето азбука...
показать весь комментарий
29.05.2021 16:13 Ответить
У міністра неправильні пріоритети. Головним пріоритетом має бути відродження медицини як такої і введення міжнародних протоколів лікування, замість шарлатанства українських медиків!
показать весь комментарий
29.05.2021 16:16 Ответить
Для того, щоб бути пріоритeтом, пріоритeт має бути вузьким. Вся мeдицина - цe нe пріоритeт.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:09 Ответить
в обшем, ляшко, как и степанов имеет один и тот же приоритет - деребан бюджета.
показать весь комментарий
29.05.2021 16:18 Ответить
как тока у ляшка будет куртец как у степахи? - можно выносить или там вносить вопрос...
показать весь комментарий
29.05.2021 16:22 Ответить
Звідки Вам цe відомо?
показать весь комментарий
29.05.2021 18:10 Ответить
Вот интересно а кого будет винить Ляшко когда так же завалит все программы минздрава как и его бывший шеф Степанида !?.. Ведь по сути поменяли шило на мыло !!!
показать весь комментарий
29.05.2021 16:24 Ответить
думаете Нельсона Манделу?
показать весь комментарий
29.05.2021 16:35 Ответить
я думаю что как всегда - папередника..
показать весь комментарий
29.05.2021 18:01 Ответить
етот бес Петро бубе спать не дает - страдает ленка уже как 2 года...
ето же Порох в 14м на фоне крымля гундосил за отодвигание границ - не буба не....
показать весь комментарий
29.05.2021 18:09 Ответить
он 5 миллионов до конца лета провакцинирует!
показать весь комментарий
29.05.2021 19:56 Ответить
Тут у него одна причина - если найдет дураков на вакцинацию.. видать придется им доплачивать.
показать весь комментарий
30.05.2021 00:18 Ответить
всемирное шоу продолжается
показать весь комментарий
29.05.2021 16:35 Ответить
Дегенерат.
показать весь комментарий
29.05.2021 16:42 Ответить
Не отстанут падлы, не отстанут. Так и нарываются.
показать весь комментарий
29.05.2021 16:59 Ответить
Когда ж эта гребаная вакцинация дойдет до наших ****** лозовая харьковской области пустозвоны ******
показать весь комментарий
29.05.2021 17:13 Ответить
Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий.

В общем уй вам на вортотник для поддержки штанов чтобы шея не качалась...
"чтобы не качало" как раз сказал чуть выше в своем крайне содержательном заявлении.
показать весь комментарий
29.05.2021 17:16 Ответить
Я понимаю, как формируется государственный бюджет. Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять.

...и Бене денег не дадут...
я хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом и через некоторое время стать министром.

...всё равно, денег Бене не дадут...
Я не популист. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий.

Даже и не проси! -- ...денег Бене не дадут... -- и он тебе не даст.
показать весь комментарий
29.05.2021 17:22 Ответить
вот так министр здравоохранения !!!!!!!!!!
главная задача - не здоровье людей, которое включает вакцинацию,
а только вакцинация ... других болезней для него нет ...
скоро как в засРашке будет советовать лечиться боярышником ...
показать весь комментарий
29.05.2021 18:38 Ответить
как удачно его поставили...с наступлением лета и жары корона и сама по себе затихнет...и делать ничего не надо. Но оно ж будет надувать щеки и кричать что это сугубо он один сделал))))
показать весь комментарий
29.05.2021 19:50 Ответить
само по себе не затихнет! в прошедшую волну почти вся Украина была в красной зоне.....больных небыло куда ложить и многих отправляли умирать домой....не хватало кислорода...приходилось даже использовать технический.....так вот следующая волна будет еще жестче.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:04 Ответить
 
 