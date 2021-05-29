Вакцинація населення і стабілізація ситуації в програмі медгарантій, - Ляшко назвав головні завдання на посаді міністра
Основним завданням на посаді міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко називає вакцинацію населення проти коронавірусної інфекції нового типу. За його словами, до кінця літа МОЗ має зробити 10 мільйонів доз щеплень. По це Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 29 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 29 травня.
За словами Ляшка, до кінця червня в Україні буде щонайменше 3,7 мільйона доз вакцин. Другим своїм завданням Ляшко називає "стабілізацію ситуації".
"Головна моя задача – це вакцинація. Друга – стабілізація ситуації, щоб не хитало. Ми зайшли в другий рік програми медичних гарантій. Нам треба стабілізувати, вирівняти тарифи, зрозуміти, хто, де і що просідає, прибрати дисбаланс із зарплаті і постаратися збільшити заробітну плату медичних працівників. Я не є популістом. Я розумію, як формується державний бюджет. Якщо я буду просити 300 мільйонів гривень, то я розумію, що їх нема де взяти. Але це не означає, що я не буду просити збільшити видатки на програму медичних гарантій", – сказав новопризначений очільник МОЗ.
За словами Ляшка, він є гарним прикладом того, що з позиції головного спеціаліста МОЗ можна вирости до посади міністра.
"Для більшості колективу Міністерства охорони здоров‘я я гарний приклад того, що можна прийти в міністерство головним спеціалістом і через певний час стати міністром. І в моїй команді з’являться люди, які прийшли головними спеціалістами і стануть заступниками міністра, і це надихає як головних спеціалістів, так і директорів директоратів. І люди, які працюють в міністерстві, бачать це і зроблять усе можливе, щоб цей кейс став успішним", – додав Віктор Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
выбор иметь чем? - обязательно должен быть - ето азбука...
ето же Порох в 14м на фоне крымля гундосил за отодвигание границ - не буба не....
В общем уй вам на вортотник для поддержки штанов чтобы шея не качалась...
"чтобы не качало" как раз сказал чуть выше в своем крайне содержательном заявлении.
...и Бене денег не дадут...
я хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом и через некоторое время стать министром.
...всё равно, денег Бене не дадут...
Я не популист. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий.
Даже и не проси! -- ...денег Бене не дадут... -- и он тебе не даст.
главная задача - не здоровье людей, которое включает вакцинацию,
а только вакцинация ... других болезней для него нет ...
скоро как в засРашке будет советовать лечиться боярышником ...