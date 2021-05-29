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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація населення і стабілізація ситуації в програмі медгарантій, - Ляшко назвав головні завдання на посаді міністра

Вакцинація населення і стабілізація ситуації в програмі медгарантій, - Ляшко назвав головні завдання на посаді міністра

Основним завданням на посаді міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко називає вакцинацію населення проти коронавірусної інфекції нового типу. За його словами, до кінця літа МОЗ має зробити 10 мільйонів доз щеплень. По це Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 29 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 29 травня.

За словами Ляшка, до кінця червня в Україні буде щонайменше 3,7 мільйона доз вакцин. Другим своїм завданням Ляшко називає "стабілізацію ситуації".

"Головна моя задача – це вакцинація. Друга – стабілізація ситуації, щоб не хитало. Ми зайшли в другий рік програми медичних гарантій. Нам треба стабілізувати, вирівняти тарифи, зрозуміти, хто, де і що просідає, прибрати дисбаланс із зарплаті і постаратися збільшити заробітну плату медичних працівників. Я не є популістом. Я розумію, як формується державний бюджет. Якщо я буду просити 300 мільйонів гривень, то я розумію, що їх нема де взяти. Але це не означає, що я не буду просити збільшити видатки на програму медичних гарантій", – сказав новопризначений очільник МОЗ.

Також читайте: На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко

За словами Ляшка, він є гарним прикладом того, що з позиції головного спеціаліста МОЗ можна вирости до посади міністра.

"Для більшості колективу Міністерства охорони здоров‘я я гарний приклад того, що можна прийти в міністерство головним спеціалістом і через певний час стати міністром. І в моїй команді з’являться люди, які прийшли головними спеціалістами і стануть заступниками міністра, і це надихає як головних спеціалістів, так і директорів директоратів. І люди, які працюють в міністерстві, бачать це і зроблять усе можливе, щоб цей кейс став успішним", – додав Віктор Ляшко.

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
всемирное шоу продолжается
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29.05.2021 16:35
+2
в обшем, ляшко, как и степанов имеет один и тот же приоритет - деребан бюджета.
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29.05.2021 16:18
+1
думаете Нельсона Манделу?
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29.05.2021 16:35
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прививаться нужно, панове....
выбор иметь чем? - обязательно должен быть - ето азбука...
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29.05.2021 16:13 Відповісти
У міністра неправильні пріоритети. Головним пріоритетом має бути відродження медицини як такої і введення міжнародних протоколів лікування, замість шарлатанства українських медиків!
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29.05.2021 16:16 Відповісти
Для того, щоб бути пріоритeтом, пріоритeт має бути вузьким. Вся мeдицина - цe нe пріоритeт.
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29.05.2021 18:09 Відповісти
в обшем, ляшко, как и степанов имеет один и тот же приоритет - деребан бюджета.
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29.05.2021 16:18 Відповісти
как тока у ляшка будет куртец как у степахи? - можно выносить или там вносить вопрос...
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29.05.2021 16:22 Відповісти
Звідки Вам цe відомо?
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29.05.2021 18:10 Відповісти
Вот интересно а кого будет винить Ляшко когда так же завалит все программы минздрава как и его бывший шеф Степанида !?.. Ведь по сути поменяли шило на мыло !!!
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29.05.2021 16:24 Відповісти
думаете Нельсона Манделу?
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29.05.2021 16:35 Відповісти
я думаю что как всегда - папередника..
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29.05.2021 18:01 Відповісти
етот бес Петро бубе спать не дает - страдает ленка уже как 2 года...
ето же Порох в 14м на фоне крымля гундосил за отодвигание границ - не буба не....
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29.05.2021 18:09 Відповісти
он 5 миллионов до конца лета провакцинирует!
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29.05.2021 19:56 Відповісти
Тут у него одна причина - если найдет дураков на вакцинацию.. видать придется им доплачивать.
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30.05.2021 00:18 Відповісти
всемирное шоу продолжается
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29.05.2021 16:35 Відповісти
Дегенерат.
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29.05.2021 16:42 Відповісти
Не отстанут падлы, не отстанут. Так и нарываются.
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29.05.2021 16:59 Відповісти
Когда ж эта гребаная вакцинация дойдет до наших ****** лозовая харьковской области пустозвоны ******
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29.05.2021 17:13 Відповісти
Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий.

В общем уй вам на вортотник для поддержки штанов чтобы шея не качалась...
"чтобы не качало" как раз сказал чуть выше в своем крайне содержательном заявлении.
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29.05.2021 17:16 Відповісти
Я понимаю, как формируется государственный бюджет. Если я буду просить 300 млн гривен, то я понимаю, что их негде взять.

...и Бене денег не дадут...
я хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом и через некоторое время стать министром.

...всё равно, денег Бене не дадут...
Я не популист. Но это не значит, что я не буду просить увеличить расходы на программу медицинских гарантий.

Даже и не проси! -- ...денег Бене не дадут... -- и он тебе не даст.
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29.05.2021 17:22 Відповісти
вот так министр здравоохранения !!!!!!!!!!
главная задача - не здоровье людей, которое включает вакцинацию,
а только вакцинация ... других болезней для него нет ...
скоро как в засРашке будет советовать лечиться боярышником ...
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29.05.2021 18:38 Відповісти
как удачно его поставили...с наступлением лета и жары корона и сама по себе затихнет...и делать ничего не надо. Но оно ж будет надувать щеки и кричать что это сугубо он один сделал))))
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29.05.2021 19:50 Відповісти
само по себе не затихнет! в прошедшую волну почти вся Украина была в красной зоне.....больных небыло куда ложить и многих отправляли умирать домой....не хватало кислорода...приходилось даже использовать технический.....так вот следующая волна будет еще жестче.
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29.05.2021 20:04 Відповісти
 
 