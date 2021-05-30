РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54785 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 772 32
Байден (1471) Путин (21158) Россия (44056) США (10886) Евросоюз (5747)

Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg

Европейский Союз предложил США пригрозить России за ее "негативное поведение".

Как пишет Bloomberg, об этом свидетельствует проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Известно, что саммит пройдет за день до планируемой встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий", - процитировало агентство содержание документа.

Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять "нажиму" России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.

Читайте также: Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+12
Що там з "Північним потоком-2", принципові наші європейці? Лякати кацапію - нехай Байден лякає, а Меркель буде бізнес вести. Так?
показать весь комментарий
30.05.2021 09:35
+6
Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8144
показать весь комментарий
30.05.2021 09:27
+4
Патамушта Кабаєва - найдорожча проститутка світу. І її "пользуєт" найкрутіший гопник світу. Жебраку Байдену вона б навіть не дала. 😊
показать весь комментарий
30.05.2021 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8144
показать весь комментарий
30.05.2021 09:27 Ответить
Патамушта Кабаєва - найдорожча проститутка світу. І її "пользуєт" найкрутіший гопник світу. Жебраку Байдену вона б навіть не дала. 😊
показать весь комментарий
30.05.2021 09:38 Ответить
Рисуют из старого пердуна какого-то гиганта секса с кучей любовниц.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:41 Ответить
Осталось только рисовать.Слепить уже не получится.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:43 Ответить
А хто стведжує, що ві - гігант сексу і що у нього купа коханок? У нього лише одна. І то - іригідна. Тому і така дорога. Нормальна курва, яка любить традиційний секс, ні за які гроші це збочення не терпіла б.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:53 Ответить
А как же эта, с миллиардами и ребенком?

Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3609
показать весь комментарий
30.05.2021 10:02 Ответить
І близько не стояла. 😊
показать весь комментарий
30.05.2021 10:09 Ответить
Що там з "Північним потоком-2", принципові наші європейці? Лякати кацапію - нехай Байден лякає, а Меркель буде бізнес вести. Так?
показать весь комментарий
30.05.2021 09:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
Байден уже не лякає. Перед выборами они все супермены, потом приходится возвращаться в реальность.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:53 Ответить
Та да, Байден боїться! 😂😂😂😂😂. Чоловіче, лякають лише слпбаки. Розпальцівками. Весь мій життєвий досвід свідчить, що лякають гопник і різна шушера. Сильному немає потреби когось лякати. Він як правило добродушний, називає речі своїми іменами, впевнений у собі і тому не істерить. Зазвичай про силу власну попереджає, іноді б'є без попередження. Але, знаючи власну силу, застосовує її вкрай рідко.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:58 Ответить
Не "грозить" треба, а "бить по гаманцю" кацапів... "Гаманець" у кацапа - найболючіше у місце... Хоч лише злегка зачепиш - і вони вже верещать від болю..."
показать весь комментарий
30.05.2021 09:37 Ответить
Да, можно пригрозить ....если вы имеете дело с людьми. С такими, которые создают себя сами по своему подобию. Но если к вершине власти ядерной страны пробралась другая форма жизни, использующая наше подобие.....все ваши угрозы до одного места. Эта форма жизни умышленно меняет нам климат, создает управляемые аварии (обязательно массовые), продуцирует коронавирус и его бесконечные формы.
А вы? Еще раз, а вы ее хотите напугать ружбайками....???....кхе, кхе....придумайте что то получше.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:44 Ответить
Рептилоиды или Аннунаки? Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6808
показать весь комментарий
30.05.2021 09:57 Ответить
Пальчиком пригрозите: ню-ню-ню!
показать весь комментарий
30.05.2021 09:51 Ответить
Скрутите дулю в кармане!
показать весь комментарий
30.05.2021 09:52 Ответить
а самим слабо пригрозить куйлу?
Америкосов просят
а сами торгуют
показать весь комментарий
30.05.2021 09:57 Ответить
Ну, они рассуждают как - Украина уже 7 лет ведёт войну, но продолжает торговать с агрессором. Почему Европе нельзя ?
показать весь комментарий
30.05.2021 10:39 Ответить
евросоюз пугает...Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7712
показать весь комментарий
30.05.2021 10:05 Ответить
То есть ЕС расписался в своей полной импотенции. Ну так зачем такие,как макрон тогда щеки надувают?
показать весь комментарий
30.05.2021 10:07 Ответить
Ну а что, почему бы Байдену не предъявить путену за "негативное поведение".
Я даже примерно знаю как это примерно будет выглядеть
Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4475
показать весь комментарий
30.05.2021 10:26 Ответить
угу, и новую должность Хантера Байдена в наблюдательном совете СП-2 )
показать весь комментарий
30.05.2021 10:40 Ответить
да не, СП2 уже тема закрытая.
А вот в СП3 или ещё каком потоке - вот это запросто.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:02 Ответить
Евросоюз себя газом обеспечил,а теперь предлагет что-то США. Лицемеры.
Ежели принять севпот 2 как свершившийся факт, то тут есть интересный момент.Привязав большую часть экспорта газа к Европе она может держать этот экспорт на коротком поводке,возьмём по потокам или не возьмём.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:12 Ответить
Там законтрактованные объёмы по обязательной поставке им обрезать трубу,это лишить себя возможности,при форс- мажоре,не сорвать поставку.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:45 Ответить
Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7274 Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7274 Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1088

Пригрозити і виразити глубочайшую стурбованість.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:54 Ответить
нет врагов и нет друзей - есть вечные интересы....- в геополитике ....
показать весь комментарий
30.05.2021 12:35 Ответить
а самі ніяк? а що з пугалкою сталося?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:57 Ответить
 
 