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Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз предложил США пригрозить России за ее "негативное поведение".
Как пишет Bloomberg, об этом свидетельствует проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Известно, что саммит пройдет за день до планируемой встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий", - процитировало агентство содержание документа.
Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять "нажиму" России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.
Топ комментарии
+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.05.2021 09:35
+6 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий30.05.2021 09:27
+4 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.05.2021 09:38
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А вы? Еще раз, а вы ее хотите напугать ружбайками....???....кхе, кхе....придумайте что то получше.
Америкосов просят
а сами торгуют
Я даже примерно знаю как это примерно будет выглядеть
А вот в СП3 или ещё каком потоке - вот это запросто.
Ежели принять севпот 2 как свершившийся факт, то тут есть интересный момент.Привязав большую часть экспорта газа к Европе она может держать этот экспорт на коротком поводке,возьмём по потокам или не возьмём.
Пригрозити і виразити глубочайшую стурбованість.