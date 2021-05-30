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Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її

Європейський Союз запропонував США пригрозити Росії за її "негативну поведінку".

Про це повідомляє Bloomberg, про це свідчить проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, яку Брюссель надіслав до Вашингтона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відомо, що саміт відбудеться за день до запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його колеги Джо Байдена.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і відповімо на повторювану модель її негативної поведінки і зловмисних дій", - процитувало агентство зміст документа.

Bloomberg припускає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні ЗМІ.

Також читайте: Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник
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Топ коментарі
+12
Що там з "Північним потоком-2", принципові наші європейці? Лякати кацапію - нехай Байден лякає, а Меркель буде бізнес вести. Так?
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30.05.2021 09:35
+6
Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8144
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30.05.2021 09:27
+4
Патамушта Кабаєва - найдорожча проститутка світу. І її "пользуєт" найкрутіший гопник світу. Жебраку Байдену вона б навіть не дала. 😊
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30.05.2021 09:38
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Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8144
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30.05.2021 09:27 Відповісти
Патамушта Кабаєва - найдорожча проститутка світу. І її "пользуєт" найкрутіший гопник світу. Жебраку Байдену вона б навіть не дала. 😊
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30.05.2021 09:38 Відповісти
Рисуют из старого пердуна какого-то гиганта секса с кучей любовниц.
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30.05.2021 09:41 Відповісти
Осталось только рисовать.Слепить уже не получится.
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30.05.2021 09:43 Відповісти
А хто стведжує, що ві - гігант сексу і що у нього купа коханок? У нього лише одна. І то - іригідна. Тому і така дорога. Нормальна курва, яка любить традиційний секс, ні за які гроші це збочення не терпіла б.
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30.05.2021 09:53 Відповісти
А как же эта, с миллиардами и ребенком?

Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3609
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30.05.2021 10:02 Відповісти
І близько не стояла. 😊
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30.05.2021 10:09 Відповісти
Що там з "Північним потоком-2", принципові наші європейці? Лякати кацапію - нехай Байден лякає, а Меркель буде бізнес вести. Так?
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30.05.2021 09:35 Відповісти
Байден уже не лякає. Перед выборами они все супермены, потом приходится возвращаться в реальность.
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30.05.2021 09:53 Відповісти
Та да, Байден боїться! 😂😂😂😂😂. Чоловіче, лякають лише слпбаки. Розпальцівками. Весь мій життєвий досвід свідчить, що лякають гопник і різна шушера. Сильному немає потреби когось лякати. Він як правило добродушний, називає речі своїми іменами, впевнений у собі і тому не істерить. Зазвичай про силу власну попереджає, іноді б'є без попередження. Але, знаючи власну силу, застосовує її вкрай рідко.
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30.05.2021 09:58 Відповісти
Не "грозить" треба, а "бить по гаманцю" кацапів... "Гаманець" у кацапа - найболючіше у місце... Хоч лише злегка зачепиш - і вони вже верещать від болю..."
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30.05.2021 09:37 Відповісти
Да, можно пригрозить ....если вы имеете дело с людьми. С такими, которые создают себя сами по своему подобию. Но если к вершине власти ядерной страны пробралась другая форма жизни, использующая наше подобие.....все ваши угрозы до одного места. Эта форма жизни умышленно меняет нам климат, создает управляемые аварии (обязательно массовые), продуцирует коронавирус и его бесконечные формы.
А вы? Еще раз, а вы ее хотите напугать ружбайками....???....кхе, кхе....придумайте что то получше.
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30.05.2021 09:44 Відповісти
Рептилоиды или Аннунаки? Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6808
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30.05.2021 09:57 Відповісти
Пальчиком пригрозите: ню-ню-ню!
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30.05.2021 09:51 Відповісти
Скрутите дулю в кармане!
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30.05.2021 09:52 Відповісти
а самим слабо пригрозить куйлу?
Америкосов просят
а сами торгуют
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30.05.2021 09:57 Відповісти
Ну, они рассуждают как - Украина уже 7 лет ведёт войну, но продолжает торговать с агрессором. Почему Европе нельзя ?
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30.05.2021 10:39 Відповісти
евросоюз пугает...Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7712
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30.05.2021 10:05 Відповісти
То есть ЕС расписался в своей полной импотенции. Ну так зачем такие,как макрон тогда щеки надувают?
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30.05.2021 10:07 Відповісти
Ну а что, почему бы Байдену не предъявить путену за "негативное поведение".
Я даже примерно знаю как это примерно будет выглядеть
Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4475
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30.05.2021 10:26 Відповісти
угу, и новую должность Хантера Байдена в наблюдательном совете СП-2 )
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30.05.2021 10:40 Відповісти
да не, СП2 уже тема закрытая.
А вот в СП3 или ещё каком потоке - вот это запросто.
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30.05.2021 11:02 Відповісти
Евросоюз себя газом обеспечил,а теперь предлагет что-то США. Лицемеры.
Ежели принять севпот 2 как свершившийся факт, то тут есть интересный момент.Привязав большую часть экспорта газа к Европе она может держать этот экспорт на коротком поводке,возьмём по потокам или не возьмём.
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30.05.2021 11:12 Відповісти
Там законтрактованные объёмы по обязательной поставке им обрезать трубу,это лишить себя возможности,при форс- мажоре,не сорвать поставку.
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30.05.2021 13:45 Відповісти
Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7274 Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7274 Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1088

Пригрозити і виразити глубочайшую стурбованість.
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30.05.2021 11:54 Відповісти
нет врагов и нет друзей - есть вечные интересы....- в геополитике ....
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30.05.2021 12:35 Відповісти
а самі ніяк? а що з пугалкою сталося?
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30.05.2021 12:57 Відповісти
 
 