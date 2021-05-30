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Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз запропонував США пригрозити Росії за її "негативну поведінку".
Про це повідомляє Bloomberg, про це свідчить проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, яку Брюссель надіслав до Вашингтона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відомо, що саміт відбудеться за день до запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його колеги Джо Байдена.
"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і відповімо на повторювану модель її негативної поведінки і зловмисних дій", - процитувало агентство зміст документа.
Bloomberg припускає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні ЗМІ.
Топ коментарі
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.05.2021 09:35
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.05.2021 09:27
+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.05.2021 09:38
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Будь ласка, зачекайте...
А вы? Еще раз, а вы ее хотите напугать ружбайками....???....кхе, кхе....придумайте что то получше.
Америкосов просят
а сами торгуют
Я даже примерно знаю как это примерно будет выглядеть
А вот в СП3 или ещё каком потоке - вот это запросто.
Ежели принять севпот 2 как свершившийся факт, то тут есть интересный момент.Привязав большую часть экспорта газа к Европе она может держать этот экспорт на коротком поводке,возьмём по потокам или не возьмём.
Пригрозити і виразити глубочайшую стурбованість.