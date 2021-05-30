Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg

Європейський Союз запропонував США пригрозити Росії за її "негативну поведінку".

Про це повідомляє Bloomberg, про це свідчить проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, яку Брюссель надіслав до Вашингтона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відомо, що саміт відбудеться за день до запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його колеги Джо Байдена.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і відповімо на повторювану модель її негативної поведінки і зловмисних дій", - процитувало агентство зміст документа.

Bloomberg припускає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні ЗМІ.

Також читайте: Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник