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"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в оккупированный Крым.
Об этом в эфире одного из пропагандистских российских каналов заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ленту.ру.
По его словам, для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России.
"Будет политическое решение — будем смотреть", — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры "Белавии" периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.
"То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем", — указал он на экономическую сторону вопроса.
Топ комментарии
+21 vitaliymkua
показать весь комментарий30.05.2021 09:40
+11 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий30.05.2021 09:45
+7 Nick Carpenter 61166870
показать весь комментарий30.05.2021 09:42
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В каких странах прекратили полеты над Беларусью и закрыли небо для "Белавиа"
Щось він мені нагадує Луку, у випадку з примусовою посадкою літака чужої країни...
Я впевнена, що Луку до цього дебілізму підштовхнув пуйло через своїх агентів впливу в оточенні Луки, в його спецслужбах. Керувати особами із психологічними вадами рашисти вміють.
пуйлу потрібен повністю дискредитований в цивілізованому світі Лука, щоб не вибрикувався і робив все, що хоче кремль. А то ще пручається. З 2013 року росія висловлює бажання мати свою авіаційну військову базу в Білорусі, Лука минулого року відповідав відмовою.
Та й інтеграція в рф іде не такими темпами, як хоче кремль.
Вашингтонский Обком
Директор Belavia назвал подлостью запрет на полёты в другие страны. При этом, этот же директор не видел ничего подлого в увольнениях своих сотрудников по политическим мотивам
Солнечный Магадан!
На Южный берег моря Лаптевых!
А так же Южный берег Карского моря!
СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ И ХОРОШЕГО ОТДЫХА, СЯБРЫ.