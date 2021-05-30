"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в оккупированный Крым.

Об этом в эфире одного из пропагандистских российских каналов заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ленту.ру.

По его словам, для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России.

"Будет политическое решение — будем смотреть", — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры "Белавии" периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.

"То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем", — указал он на экономическую сторону вопроса.

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