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"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не планує виконувати рейси до окупованого Крим.
Про це в ефірі одного з пропагандистських російських каналів заявив генеральний директор підприємства Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.
За його словами, для початку польотів повинно з'явитися політичне визнання Криму як частини Росії.
"Буде політичне рішення - будемо дивитися", - заявив Чергінець, нагадавши, що лайнери "Белавії" періодично літали на півострів, коли той перебував у складі України.
"То є пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - вказав він на економічний бік питання.
Топ коментарі
+21 vitaliymkua
показати весь коментар30.05.2021 09:40
+11 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар30.05.2021 09:45
+7 Nick Carpenter 61166870
показати весь коментар30.05.2021 09:42
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Будь ласка, зачекайте...
В каких странах прекратили полеты над Беларусью и закрыли небо для "Белавиа"
Щось він мені нагадує Луку, у випадку з примусовою посадкою літака чужої країни...
Я впевнена, що Луку до цього дебілізму підштовхнув пуйло через своїх агентів впливу в оточенні Луки, в його спецслужбах. Керувати особами із психологічними вадами рашисти вміють.
пуйлу потрібен повністю дискредитований в цивілізованому світі Лука, щоб не вибрикувався і робив все, що хоче кремль. А то ще пручається. З 2013 року росія висловлює бажання мати свою авіаційну військову базу в Білорусі, Лука минулого року відповідав відмовою.
Та й інтеграція в рф іде не такими темпами, як хоче кремль.
Вашингтонский Обком
Директор Belavia назвал подлостью запрет на полёты в другие страны. При этом, этот же директор не видел ничего подлого в увольнениях своих сотрудников по политическим мотивам
Солнечный Магадан!
На Южный берег моря Лаптевых!
А так же Южный берег Карского моря!
СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ И ХОРОШЕГО ОТДЫХА, СЯБРЫ.