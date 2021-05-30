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"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не планує виконувати рейси до окупованого Крим.

Про це в ефірі одного з пропагандистських російських каналів заявив генеральний директор підприємства Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

За його словами, для початку польотів повинно з'явитися політичне визнання Криму як частини Росії.

"Буде політичне рішення - будемо дивитися", - заявив Чергінець, нагадавши, що лайнери "Белавії" періодично літали на півострів, коли той перебував у складі України.

"То є пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - вказав він на економічний бік питання.

Також читайте: Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм
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Топ коментарі
+21
Белавіа взагалі літати не буде. "Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 6777
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30.05.2021 09:40
+11
Ні. Ця Галя знає, що її потім не пустять в жодну нормальну країну.
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30.05.2021 09:45
+7
Пізно імітувати законослухняність щодо норм міжнародного права. Витівка з посадкою цивільного борта винищувачем під контролем фисиби рашки, вам ще поперек горла стане, бєло-рашковани
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30.05.2021 09:42
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Белавіа взагалі літати не буде. "Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 6777
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30.05.2021 09:40 Відповісти
Имеется в виду, что сейчас им доступен только рынок РФ и Беларуси. А раз так то они могут летать и в Крым не боясь западных санкций Но Белавиа очевидно полагают, что рано или поздно санкции снимут, а влазить в доп. дерьмо они не хотят
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30.05.2021 09:51 Відповісти
Та це зрозуміло. Але враховуючи поведінку вусатого санкції знімуть не скоро. А до того часу від Белавіа залишаться лише спогади.
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30.05.2021 09:57 Відповісти
Вообще сама компания там непонятно каким боком к посадке самолета и аресте блогера. Думаю с самой компании через время ограничения снимут.
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30.05.2021 11:23 Відповісти
Терракт совершило государство, а компания государственная. Преступление было совершено при непосредственном участии диспетчеров. А садясь в самолет Белавиа, ты автоматически подвергаешься риску (тут могут посадить в Беларуси, даже без истребителей и даже без пролета над ней - просто свернут и посадят). Сам человек, может не знать какая авиакомпания, оказывает услугу - ты мог заказать отдых включающий перелет (какую авикомпанию выбрал туроператор ХЗ), так же могут пересадки - билет у тебя одной компании, а пересадят тебя на Белавиа...и пиши завещание
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30.05.2021 12:06 Відповісти
Ну может. Хотя как по мне спорное решение, свои компании от ЕС в Минск продолжат летать. Можно было и сам аэропорт тогда закрывать. А так на грани передела рынка если только Белавиа коснется.
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30.05.2021 12:59 Відповісти
Вы новости вообще смотрите/читаете?! Большинство стран ЕС и Украина прекратили авиасообщение с Беларусью с рекомендацией компаниям вообще не пролетать над ее территорией
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30.05.2021 17:08 Відповісти
Газеты хорошо конечно. Раз в день просто открываю флайтрадар и вижу конкретно что там летит. Вижу как самолеты - немцы, голландцы, бельгийцы, чехи, французы летают через Беларусь. Походу это прибалты которые точно отменили и Украина, но пропускает много рейсов в Турцию и в Молдову через нас летели.
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30.05.2021 20:42 Відповісти
Ну раз уж выражаете свое мнение "на весь мир", то для начала все же неплохо для начала проштудировать информацию
В каких странах прекратили полеты над Беларусью и закрыли небо для "Белавиа"
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31.05.2021 09:09 Відповісти
Хорошо, посмотрим как будет..
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31.05.2021 09:24 Відповісти
Пізно імітувати законослухняність щодо норм міжнародного права. Витівка з посадкою цивільного борта винищувачем під контролем фисиби рашки, вам ще поперек горла стане, бєло-рашковани
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30.05.2021 09:42 Відповісти
Так теперь не летаем, а ******** "лаптями" по тропинке. "Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 5278
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30.05.2021 09:42 Відповісти
Галя балувана!
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30.05.2021 09:44 Відповісти
Ні. Ця Галя знає, що її потім не пустять в жодну нормальну країну.
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30.05.2021 09:45 Відповісти
Учора дивився відеосюжет, знятий камерою зовнішнього спостереження: стоїть коло паркану легковий автомобіль. Між ним і парканом відстань - близько 2-3 м. Підходить до автомобіля "гопник". На голові - капюшон, щоб лиця не було видно. Підбирає біля паркану каменюку, більшу за цеглину, ************ і кидає у бокове скло автомобіля. Камінь скло не розбиває, а відскакує і лупить невдаху-злодія прямо в пику. Той починає "танцювать" від болю, коло машини, тримаючись за лице.... "Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець - Цензор.НЕТ 8810.....
Щось він мені нагадує Луку, у випадку з примусовою посадкою літака чужої країни...
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30.05.2021 10:42 Відповісти
"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець - Цензор.НЕТ 6993

Я впевнена, що Луку до цього дебілізму підштовхнув пуйло через своїх агентів впливу в оточенні Луки, в його спецслужбах. Керувати особами із психологічними вадами рашисти вміють.
пуйлу потрібен повністю дискредитований в цивілізованому світі Лука, щоб не вибрикувався і робив все, що хоче кремль. А то ще пручається. З 2013 року росія висловлює бажання мати свою авіаційну військову базу в Білорусі, Лука минулого року відповідав відмовою.
Та й інтеграція в рф іде не такими темпами, як хоче кремль.
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30.05.2021 10:54 Відповісти
Та тут і сумнівів нема... Не виключено, що і сама "НЕКСТА" - "ФСБ-шний витвір", як і Тіхановська... Єдине, що вони ефективно зробили - "засвітили" справжніх патріотів Білорусі перед КГБ Білорусі, "спустили на гальмах" протестний рух, налякали Луку і той упав у ноги до Путіна...
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30.05.2021 10:59 Відповісти
Тю-ю,Аллочко,та отоє-товоє і коню зрозуміло.
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30.05.2021 11:09 Відповісти
Заяви макронів та інших "коней" не схожі на те, що вони це розуміють.
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30.05.2021 11:20 Відповісти
На балансі компанії 0 копійок)) фейкова контора.
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30.05.2021 09:56 Відповісти


Вашингтонский Обком



Директор Belavia назвал подлостью запрет на полёты в другие страны. При этом, этот же директор не видел ничего подлого в увольнениях своих сотрудников по политическим мотивам
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30.05.2021 10:04 Відповісти
"БелАвия" будет перевозить белорусов для отдыха в:
Солнечный Магадан!
"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 4520

На Южный берег моря Лаптевых!
"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 9013

А так же Южный берег Карского моря!
"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 9508

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ И ХОРОШЕГО ОТДЫХА, СЯБРЫ.
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30.05.2021 10:07 Відповісти
І на додачу буде перевозити білоруських політкаторжан,за згодою сторін,на гударне будівництво паРашеської БАМи
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30.05.2021 11:07 Відповісти
І на Крим теж?
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30.05.2021 10:21 Відповісти
"Белавиа" уже можно переименовать в "Белочка".
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30.05.2021 10:27 Відповісти
да да...терше им можно летать и в крым и на чукотку и в китай и ещё ...в кндр
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30.05.2021 10:27 Відповісти
Їм що в Крим,що в Рим -ніфіга!Сидіть дома!
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30.05.2021 10:56 Відповісти
а даремно хай би пару раз злітали
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30.05.2021 11:02 Відповісти
Уже ссыканули новых санкций...если в Крым полетят .Это есть хорошо что ссут . По развалу страны таракан даже самого путлера оставил позади
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30.05.2021 11:11 Відповісти
А чого не літає, бо Крим не такий вже і росіский ? "Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець - Цензор.НЕТ 3556
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30.05.2021 16:43 Відповісти
После первого же полета в Крым, кацапы смогут летать только над парашкой...
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30.05.2021 16:51 Відповісти
Я б не став так "приколюватись" з розвитку подій у Білорусі.Лапотні свинорили форсують обійми в "хрюський мир" нашого сусіда,який досі був хоч трохи передбачуваний.Зараз же потрібно починати "рити окопи" в поліських болотах...
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30.05.2021 11:50 Відповісти
ПРАВИЛЬНО РОБИТЬ , БО ЯК ТІЛЬКИ ПОЛЕТЯТЬ ДО КРИМУ ТО УКРАЇНА ПОДАСТЬ ПОЗОВ ПРО АРЕШТ БІЛОРУСЬКИХ ЛІТАКІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ .
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30.05.2021 11:55 Відповісти
Ради интереса заглянул на их сайт - ни одного лапотного супержета. Не уважают скрепостанскую дзюдохирию.
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30.05.2021 12:13 Відповісти
 
 