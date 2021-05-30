РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52730 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 452 56
Европарламент (811) Россия (44056) санкции (4443) Евросоюз (5747) Сассоли (18)

Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. У ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения.

Об этом сообщает T-Online, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он.

Сассоли также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

Читайте также: Эмбарго на газ и нефть, отключение SWIFT и остановка "Северного потока-2", - Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+11
Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7044
показать весь комментарий
30.05.2021 11:00
+9
Это их просто сразу с детства приучают...
показать весь комментарий
30.05.2021 11:14
+8
Вот она, материализация чувственных идей! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4784 Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7282
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
30.05.2021 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фамилия хорошая. неплохо бы роиссе это сасоли организовать
показать весь комментарий
30.05.2021 10:57 Ответить
Интересно, кого первого порвет в хлам от возмущений Соловьева или Скабееву?
показать весь комментарий
30.05.2021 11:00 Ответить
Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7044
показать весь комментарий
30.05.2021 11:00 Ответить
Это их просто сразу с детства приучают...
показать весь комментарий
30.05.2021 11:14 Ответить
Вот она, материализация чувственных идей! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4784 Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7282
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
30.05.2021 11:21 Ответить
Бл..ь! Розлінилися до того, що навіть лавки робить не хочуть... Можна, взагалі-то, і березові "чурбаки" поставить, але ліс гроші коштує - його китайцям продать можна... Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4928
показать весь комментарий
30.05.2021 11:30 Ответить
Стульев нет , а кулеры для воды есть Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6361 Детки прикалываются ! ))
показать весь комментарий
30.05.2021 12:38 Ответить
хватит призывать, пора ужесточать! Конкретно ужесточать!
показать весь комментарий
30.05.2021 11:13 Ответить
я тоже не очень понимаю, но как мне объяснили вчера на одном польском форуме, там 147% РФ замешана, так как РФ и Беларусь постоянно работают вместе.
то есть типа "хайли лайкли". Ну ок.

Я к тому, что если люди просто в это верят, то конечно пусть вводят новые санкции, всем уже давно неважно за что их вводят, да и РФ на них плюёт, особенно после того как США подтвердили, что не смогли СП2 остановить. После этого можно что угодно говорить уже и делать.
Думаю ЕС решит, поместить Ротенберга четвёртый раз в санкционный список. И успокоится...
Импотенты хреновы.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:32 Ответить
какой плювательный кацап Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 2800.ты разрешение на сбор хвороста и грибов уже от ***** получил?патаму ша жратвы у запада купить уже денех нет,а санкции еще даже не вводили
показать весь комментарий
30.05.2021 11:48 Ответить
да, им насрать, потом поесть - любимое дело. накатала три абзаца уньілого вранья и довольно)
показать весь комментарий
30.05.2021 11:50 Ответить
Он не из Германии Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7569 , именно там требуется разрешение на сбор грибов .
показать весь комментарий
30.05.2021 12:42 Ответить
ты отстал от кацапской жизни...у них тоже требуется,и на грибы,и на ягоды... Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9189
показать весь комментарий
30.05.2021 12:45 Ответить
Точно... В Криму, наприклад, хлопці повідомили, "норма" встановлена" - не більше 2,5 кг грибів на одного збирача... В Росії самій, по грибах - не знаю. По ягодах, писали - до 4 кг. Якщо більше, треба брать ліцензію, як на "промисел"...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:55 Ответить
Разрешение касается только для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью , а для обычных граждан, которые пришли в лес, чтобы собрать грибы, ягоды и сок для себя, оно не распространяется .
Источник : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
показать весь комментарий
30.05.2021 13:23 Ответить
"Подспутно" - ні... А от "подспудно" - так... Ви, кацапи, навіть писать, грамотно, не вмієте, а ще лізете на форум, до нас, "рассуждать а палитике...".
Вся ця "байда" - грандіозний "розводняк" наляканого до смерті Луки, щоб був "слухняніший", організована як не ФСБ, то ГРУ РФ...
показать весь комментарий
30.05.2021 11:35 Ответить
хочешь ростом померяться?с чего это ты себя дубом возомнил,хотя в натуре-все лишь куст боярышника Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4277.и то ****** обстриженый
показать весь комментарий
30.05.2021 11:49 Ответить
Зрозуміло... От тільки "насрав" ти, сам собі на голову"... "Косишь пад хахла", а сам, толком, ні української, ні російської, не знаєш...
"- Почему украинцы и беларусы владеют русским языком лучше, чем сами русские?
- Потому что беларусы и украинцы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "рассеяне" - в подворотне, с бутылкой пива в руках, и сигаретой в зубах...".
показать весь комментарий
30.05.2021 12:06 Ответить
ну и как ?задалась вторая половина жизни па-руске? Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3933
показать весь комментарий
30.05.2021 12:03 Ответить
ну-ну...
вот тебе и весь дуб,с которого ты рухнул Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3963.
а как дышал вначале,как дышал-мол йя,украинец.
кацапская привычка к брехне все таки взяла верх
показать весь комментарий
30.05.2021 12:30 Ответить
"Запинали ногами, "сволочи бандеравские"!!!". Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6133
показать весь комментарий
30.05.2021 12:34 Ответить
вот так же и буряты в крыму и ордило...ярые проводники русского мира.правда они чуть-чуть попозже греков приехали Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 601
показать весь комментарий
30.05.2021 22:23 Ответить
а кто в крыму так сильно хотел русского мира в то время?кто то кацапню просил их освобождать?караимы?кырымлы?нет,даже мелких групп таких желающих не наблюдалось.
обычная агрессия по захвату чужих территорий.и чего это ты винницкого матроса к рускавым приплел?мышебрат?
показать весь комментарий
31.05.2021 06:59 Ответить
я прпо то,что самыми ярыми поклонниками рускавава мира становятся именно такие перекати-поле,которые забыли своих предков,язык веру и стали просто кучкой людей с названием обозначаемым прилагательным...чей?-русский Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3792.
не вижу ,чем бы ты тут мог гордиться,"иван,родства не помнящий"
показать весь комментарий
31.05.2021 07:03 Ответить
От ВОНО і "розкрилося у всій красі". Я з цим "чмошником лахтинським" зчепився, вперше, років два-три тому. Саме тоді він почав "співать пісні" і про Крим, і про "имєниє" під Катеринославом, пр ставки, які його прадід власноручно викопав, а бабка землю пеленою носила, і як після того, як вони звідти поїхали, місцеві ставки угробили, розбивши керамічні труби. Як його предки конезавод створили у Середній Азії, і багато чого подібного... Тілько от не знав, що у мене пам"ять професійна - я в ній, як у коморі, багато чого "на поличках" зберігаю... Та й "нік" у нього інший був... Ти спитай його, що означає мовою його предків, "афедрон"... По-іншому я його іменувать не хочу... Бо якщо людина називає себе "етнічним греком", але не знає власної мови, то він не грек, а лише грецький "афедрон"...
показать весь комментарий
31.05.2021 05:34 Ответить
Та ти не "медведик", не "ведмедик", не "little bear" чи "liten beren", а звичайний "кацапський баран", що приперся до нормальних людей і щось пробуєш "бекать"...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:17 Ответить
Клас! Людина, що пише "расєйським нарєчієм", але не вміє грамотно писать ні на ньому, ні українською мовою, а своєї "етнічної" мови не знає взагалі, називає людину, що вільно володіє своєю рідною, українською, а також російською, та більш-менш розуміє до десятка слов"янських мов та діалектів і дві тюркські мови, "бараном"? Чи не забагато ти на себе береш, "манкурте"? До речі, "Леонід Буряк" - це який по рахунку, у тебе "нік"? Я ж твою "легенду" про греків - копателів ставків, під Катеринославом, де було багато риби, "репресованих режимом", чув ще два роки тому... Правда, "нік" був іншим... Як там "Лахта" поживає? Вам платять поденно, чи раз у місяць? На "ставці" сидиш, чи "від виробітку"? Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9056
показать весь комментарий
31.05.2021 05:24 Ответить
Ну, я ж тобі пояснив різницю між "liten beren", і "кацапським бараном", "етнічний гречине"? Сиди, "обтікай", "нащадок поміщиків"...
показать весь комментарий
31.05.2021 08:17 Ответить
Я в Середній Азії не "осідав", "конєзаводів" не створював. Так що про "курдюки" питайся у своєї рідні... Баран ти... "Курдюк" - це заросший жиром хвіст у деяких порід овець. У людини його буть не може... "Бурдюк" - відповідним чином знята шкура тварини, вичинена, і з зашитими отворами на місці ніг та заднього проходу, що використовується для зберігання води у пустелі. Там, де я живу, повно джерел, криниць і водоводів. Мені "бурдюк" теж не потрібен. Це ж не твоя "Кацапія", де водопровід бачать, коли в "горад" приїжджають...
А "барани", як ти їх іменуєш, мали державність, культуру і ремесла, коли кацапи по лісах, з кам"яними сокирами, бігали, за дикими кабанами... Баран саме ти - хвалишся, що ти - "етнічний грек", а мови предків не знаєш...
показать весь комментарий
31.05.2021 10:01 Ответить
То може вже пора відмовитись від будови "Північного потоку-2", в не лише грізно закликати всіх до введення санкцій? Бо виглядає якось... По-фарисейсики. 🙄
показать весь комментарий
30.05.2021 11:30 Ответить
русскіє
Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3257
показать весь комментарий
30.05.2021 11:34 Ответить
не путай национальность с гражданством , а так да в рашке проживае 190 наций .
показать весь комментарий
30.05.2021 12:44 Ответить
«Поскреби русского - найдёшь татарина» (фр. Grattez le russe et vous verrez le Tatare, англ. Scratch a Russian and you'll find a Tatar)
показать весь комментарий
30.05.2021 12:53 Ответить
а у вас , можно подумать, чистокровная родословная Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6627 На досуге Поскреби себя и будешь приятно удивлён Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3042
показать весь комментарий
30.05.2021 13:28 Ответить
Не про це йдеться. Русскіє декларують себе словянами, а воно там і близько не лежало.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:39 Ответить
Візьми "портретний ряд" мадяр, і порівняй з цими "пальтретами"... Особливо, з "хантами"... Будеш "здивований"... А як від цього порівняння мадяр "ковбасить"!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 07:11 Ответить
сразу видать кацапню...срут где попадя.а потом на обаму за подьезды обижаются Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4606
показать весь комментарий
30.05.2021 11:51 Ответить
Прлььосрарлдапрлим
показать весь комментарий
30.05.2021 14:13 Ответить
Ох уж эти Европейцы) Пытаются в последний момент свою игру затеять и впрыгнуть в уходящий поезд) Но мест там нет) Там и Турции хватает) ЕС и младоевропейцы пусть обтекают) Теперь каждый сам за себя)) Ждём дальнейшего переформатирования ЕС))
показать весь комментарий
30.05.2021 15:03 Ответить
Чиновники ЕС сподхватились что на передел мира не успеваю) Всё поезд тю-тю до следующей остановки)) И без вас там тесно) Пока, пока...))
показать весь комментарий
30.05.2021 15:06 Ответить
 
 