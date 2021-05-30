Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. У ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения.

Об этом сообщает T-Online, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он.

Сассоли также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

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