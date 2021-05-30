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Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. У ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения.
Об этом сообщает T-Online, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.
"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он.
Сассоли также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий30.05.2021 11:00
+9 Ніхто Петрович
показать весь комментарий30.05.2021 11:14
+8 Макс Полиграф
показать весь комментарий30.05.2021 11:21
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Пожалуйста, подождите...
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках!
то есть типа "хайли лайкли". Ну ок.
Я к тому, что если люди просто в это верят, то конечно пусть вводят новые санкции, всем уже давно неважно за что их вводят, да и РФ на них плюёт, особенно после того как США подтвердили, что не смогли СП2 остановить. После этого можно что угодно говорить уже и делать.
Думаю ЕС решит, поместить Ротенберга четвёртый раз в санкционный список. И успокоится...
Импотенты хреновы.
Источник : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
Вся ця "байда" - грандіозний "розводняк" наляканого до смерті Луки, щоб був "слухняніший", організована як не ФСБ, то ГРУ РФ...
"- Почему украинцы и беларусы владеют русским языком лучше, чем сами русские?
- Потому что беларусы и украинцы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "рассеяне" - в подворотне, с бутылкой пива в руках, и сигаретой в зубах...".
вот тебе и весь дуб,с которого ты рухнул .
а как дышал вначале,как дышал-мол йя,украинец.
кацапская привычка к брехне все таки взяла верх
обычная агрессия по захвату чужих территорий.и чего это ты винницкого матроса к рускавым приплел?мышебрат?
не вижу ,чем бы ты тут мог гордиться,"иван,родства не помнящий"
А "барани", як ти їх іменуєш, мали державність, культуру і ремесла, коли кацапи по лісах, з кам"яними сокирами, бігали, за дикими кабанами... Баран саме ти - хвалишся, що ти - "етнічний грек", а мови предків не знаєш...