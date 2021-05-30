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Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ

Глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.

Про це повідомляє T-Online, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За його словами, після запровадження санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

Сассолі також засудив затримання ексголовреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.

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Топ коментарі
+11
Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7044
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30.05.2021 11:00
+9
Это их просто сразу с детства приучают...
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30.05.2021 11:14
+8
Вот она, материализация чувственных идей! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4784 Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7282
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6748
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30.05.2021 11:21
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фамилия хорошая. неплохо бы роиссе это сасоли организовать
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30.05.2021 10:57 Відповісти
Интересно, кого первого порвет в хлам от возмущений Соловьева или Скабееву?
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30.05.2021 11:00 Відповісти
Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7044
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30.05.2021 11:00 Відповісти
Это их просто сразу с детства приучают...
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30.05.2021 11:14 Відповісти
Вот она, материализация чувственных идей! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4784 Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7282
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках! Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6748
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30.05.2021 11:21 Відповісти
Бл..ь! Розлінилися до того, що навіть лавки робить не хочуть... Можна, взагалі-то, і березові "чурбаки" поставить, але ліс гроші коштує - його китайцям продать можна... Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4928
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30.05.2021 11:30 Відповісти
Стульев нет , а кулеры для воды есть Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6361 Детки прикалываются ! ))
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30.05.2021 12:38 Відповісти
хватит призывать, пора ужесточать! Конкретно ужесточать!
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30.05.2021 11:13 Відповісти
я тоже не очень понимаю, но как мне объяснили вчера на одном польском форуме, там 147% РФ замешана, так как РФ и Беларусь постоянно работают вместе.
то есть типа "хайли лайкли". Ну ок.

Я к тому, что если люди просто в это верят, то конечно пусть вводят новые санкции, всем уже давно неважно за что их вводят, да и РФ на них плюёт, особенно после того как США подтвердили, что не смогли СП2 остановить. После этого можно что угодно говорить уже и делать.
Думаю ЕС решит, поместить Ротенберга четвёртый раз в санкционный список. И успокоится...
Импотенты хреновы.
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30.05.2021 11:32 Відповісти
какой плювательный кацап Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 2800.ты разрешение на сбор хвороста и грибов уже от ***** получил?патаму ша жратвы у запада купить уже денех нет,а санкции еще даже не вводили
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30.05.2021 11:48 Відповісти
да, им насрать, потом поесть - любимое дело. накатала три абзаца уньілого вранья и довольно)
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30.05.2021 11:50 Відповісти
Он не из Германии Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7569 , именно там требуется разрешение на сбор грибов .
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30.05.2021 12:42 Відповісти
ты отстал от кацапской жизни...у них тоже требуется,и на грибы,и на ягоды... Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9189
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30.05.2021 12:45 Відповісти
Точно... В Криму, наприклад, хлопці повідомили, "норма" встановлена" - не більше 2,5 кг грибів на одного збирача... В Росії самій, по грибах - не знаю. По ягодах, писали - до 4 кг. Якщо більше, треба брать ліцензію, як на "промисел"...
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30.05.2021 12:55 Відповісти
Разрешение касается только для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью , а для обычных граждан, которые пришли в лес, чтобы собрать грибы, ягоды и сок для себя, оно не распространяется .
Источник : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
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30.05.2021 13:23 Відповісти
"Подспутно" - ні... А от "подспудно" - так... Ви, кацапи, навіть писать, грамотно, не вмієте, а ще лізете на форум, до нас, "рассуждать а палитике...".
Вся ця "байда" - грандіозний "розводняк" наляканого до смерті Луки, щоб був "слухняніший", організована як не ФСБ, то ГРУ РФ...
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30.05.2021 11:35 Відповісти
хочешь ростом померяться?с чего это ты себя дубом возомнил,хотя в натуре-все лишь куст боярышника Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4277.и то ****** обстриженый
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30.05.2021 11:49 Відповісти
Зрозуміло... От тільки "насрав" ти, сам собі на голову"... "Косишь пад хахла", а сам, толком, ні української, ні російської, не знаєш...
"- Почему украинцы и беларусы владеют русским языком лучше, чем сами русские?
- Потому что беларусы и украинцы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "рассеяне" - в подворотне, с бутылкой пива в руках, и сигаретой в зубах...".
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30.05.2021 12:06 Відповісти
ну и как ?задалась вторая половина жизни па-руске? Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3933
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30.05.2021 12:03 Відповісти
ну-ну...
вот тебе и весь дуб,с которого ты рухнул Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3963.
а как дышал вначале,как дышал-мол йя,украинец.
кацапская привычка к брехне все таки взяла верх
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30.05.2021 12:30 Відповісти
"Запинали ногами, "сволочи бандеравские"!!!". Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6133
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30.05.2021 12:34 Відповісти
вот так же и буряты в крыму и ордило...ярые проводники русского мира.правда они чуть-чуть попозже греков приехали Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 601
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30.05.2021 22:23 Відповісти
а кто в крыму так сильно хотел русского мира в то время?кто то кацапню просил их освобождать?караимы?кырымлы?нет,даже мелких групп таких желающих не наблюдалось.
обычная агрессия по захвату чужих территорий.и чего это ты винницкого матроса к рускавым приплел?мышебрат?
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31.05.2021 06:59 Відповісти
я прпо то,что самыми ярыми поклонниками рускавава мира становятся именно такие перекати-поле,которые забыли своих предков,язык веру и стали просто кучкой людей с названием обозначаемым прилагательным...чей?-русский Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3792.
не вижу ,чем бы ты тут мог гордиться,"иван,родства не помнящий"
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31.05.2021 07:03 Відповісти
От ВОНО і "розкрилося у всій красі". Я з цим "чмошником лахтинським" зчепився, вперше, років два-три тому. Саме тоді він почав "співать пісні" і про Крим, і про "имєниє" під Катеринославом, пр ставки, які його прадід власноручно викопав, а бабка землю пеленою носила, і як після того, як вони звідти поїхали, місцеві ставки угробили, розбивши керамічні труби. Як його предки конезавод створили у Середній Азії, і багато чого подібного... Тілько от не знав, що у мене пам"ять професійна - я в ній, як у коморі, багато чого "на поличках" зберігаю... Та й "нік" у нього інший був... Ти спитай його, що означає мовою його предків, "афедрон"... По-іншому я його іменувать не хочу... Бо якщо людина називає себе "етнічним греком", але не знає власної мови, то він не грек, а лише грецький "афедрон"...
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31.05.2021 05:34 Відповісти
Та ти не "медведик", не "ведмедик", не "little bear" чи "liten beren", а звичайний "кацапський баран", що приперся до нормальних людей і щось пробуєш "бекать"...
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30.05.2021 12:17 Відповісти
Клас! Людина, що пише "расєйським нарєчієм", але не вміє грамотно писать ні на ньому, ні українською мовою, а своєї "етнічної" мови не знає взагалі, називає людину, що вільно володіє своєю рідною, українською, а також російською, та більш-менш розуміє до десятка слов"янських мов та діалектів і дві тюркські мови, "бараном"? Чи не забагато ти на себе береш, "манкурте"? До речі, "Леонід Буряк" - це який по рахунку, у тебе "нік"? Я ж твою "легенду" про греків - копателів ставків, під Катеринославом, де було багато риби, "репресованих режимом", чув ще два роки тому... Правда, "нік" був іншим... Як там "Лахта" поживає? Вам платять поденно, чи раз у місяць? На "ставці" сидиш, чи "від виробітку"? Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9056
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31.05.2021 05:24 Відповісти
Ну, я ж тобі пояснив різницю між "liten beren", і "кацапським бараном", "етнічний гречине"? Сиди, "обтікай", "нащадок поміщиків"...
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31.05.2021 08:17 Відповісти
Я в Середній Азії не "осідав", "конєзаводів" не створював. Так що про "курдюки" питайся у своєї рідні... Баран ти... "Курдюк" - це заросший жиром хвіст у деяких порід овець. У людини його буть не може... "Бурдюк" - відповідним чином знята шкура тварини, вичинена, і з зашитими отворами на місці ніг та заднього проходу, що використовується для зберігання води у пустелі. Там, де я живу, повно джерел, криниць і водоводів. Мені "бурдюк" теж не потрібен. Це ж не твоя "Кацапія", де водопровід бачать, коли в "горад" приїжджають...
А "барани", як ти їх іменуєш, мали державність, культуру і ремесла, коли кацапи по лісах, з кам"яними сокирами, бігали, за дикими кабанами... Баран саме ти - хвалишся, що ти - "етнічний грек", а мови предків не знаєш...
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31.05.2021 10:01 Відповісти
То може вже пора відмовитись від будови "Північного потоку-2", в не лише грізно закликати всіх до введення санкцій? Бо виглядає якось... По-фарисейсики. 🙄
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30.05.2021 11:30 Відповісти
русскіє
Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3257
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30.05.2021 11:34 Відповісти
не путай национальность с гражданством , а так да в рашке проживае 190 наций .
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30.05.2021 12:44 Відповісти
«Поскреби русского - найдёшь татарина» (фр. Grattez le russe et vous verrez le Tatare, англ. Scratch a Russian and you'll find a Tatar)
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30.05.2021 12:53 Відповісти
а у вас , можно подумать, чистокровная родословная Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6627 На досуге Поскреби себя и будешь приятно удивлён Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3042
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30.05.2021 13:28 Відповісти
Не про це йдеться. Русскіє декларують себе словянами, а воно там і близько не лежало.
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30.05.2021 13:39 Відповісти
Візьми "портретний ряд" мадяр, і порівняй з цими "пальтретами"... Особливо, з "хантами"... Будеш "здивований"... А як від цього порівняння мадяр "ковбасить"!!!
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31.05.2021 07:11 Відповісти
сразу видать кацапню...срут где попадя.а потом на обаму за подьезды обижаются Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4606
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30.05.2021 11:51 Відповісти
Прлььосрарлдапрлим
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30.05.2021 14:13 Відповісти
Ох уж эти Европейцы) Пытаются в последний момент свою игру затеять и впрыгнуть в уходящий поезд) Но мест там нет) Там и Турции хватает) ЕС и младоевропейцы пусть обтекают) Теперь каждый сам за себя)) Ждём дальнейшего переформатирования ЕС))
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30.05.2021 15:03 Відповісти
Чиновники ЕС сподхватились что на передел мира не успеваю) Всё поезд тю-тю до следующей остановки)) И без вас там тесно) Пока, пока...))
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30.05.2021 15:06 Відповісти
 
 