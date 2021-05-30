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Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.
Про це повідомляє T-Online, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, після запровадження санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.
"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.
Сассолі також засудив затримання ексголовреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.
Топ коментарі
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.05.2021 11:00
+9 Ніхто Петрович
показати весь коментар30.05.2021 11:14
+8 Макс Полиграф
показати весь коментар30.05.2021 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь кацапы с детства приучают детей сидеть на бутылках!
то есть типа "хайли лайкли". Ну ок.
Я к тому, что если люди просто в это верят, то конечно пусть вводят новые санкции, всем уже давно неважно за что их вводят, да и РФ на них плюёт, особенно после того как США подтвердили, что не смогли СП2 остановить. После этого можно что угодно говорить уже и делать.
Думаю ЕС решит, поместить Ротенберга четвёртый раз в санкционный список. И успокоится...
Импотенты хреновы.
Источник : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
Вся ця "байда" - грандіозний "розводняк" наляканого до смерті Луки, щоб був "слухняніший", організована як не ФСБ, то ГРУ РФ...
"- Почему украинцы и беларусы владеют русским языком лучше, чем сами русские?
- Потому что беларусы и украинцы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "рассеяне" - в подворотне, с бутылкой пива в руках, и сигаретой в зубах...".
вот тебе и весь дуб,с которого ты рухнул .
а как дышал вначале,как дышал-мол йя,украинец.
кацапская привычка к брехне все таки взяла верх
обычная агрессия по захвату чужих территорий.и чего это ты винницкого матроса к рускавым приплел?мышебрат?
не вижу ,чем бы ты тут мог гордиться,"иван,родства не помнящий"
А "барани", як ти їх іменуєш, мали державність, культуру і ремесла, коли кацапи по лісах, з кам"яними сокирами, бігали, за дикими кабанами... Баран саме ти - хвалишся, що ти - "етнічний грек", а мови предків не знаєш...