Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС
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Погода в Украине 30 мая продолжает быть дождливой. Из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.
В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.
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Там не дороги нужны а сеть каналов...