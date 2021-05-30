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Новости Общество
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подтопление (63) ГСЧС (2872)

Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС

Погода в Украине 30 мая продолжает быть дождливой. Из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области

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сколько себя помню, столько их и топит. Их всегда так топило? Или это из-за облысения Карпат? Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7766
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30.05.2021 11:18 Ответить
Нет. Только после того как появились горы
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30.05.2021 11:19 Ответить
Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5750
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30.05.2021 11:25 Ответить
О, опять наша Венеция развлекается!
Там не дороги нужны а сеть каналов...
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30.05.2021 11:27 Ответить
Потопы топят и Одессу и Харьков и даже Симферополь.Харьков практически ничего не делает для исключения потопов.Клепки у крепких хозяйственников не хватает,что бы расшить узкие места.Недавно реконстуировали Московский проспект в отдельных местах.А про водоотвод большие бонзы прозевали.Мотросящий дождик выдерживает.Чуть ливень-копейка по окна тонет.Дураки у власти на местах- неизбывная правда для осколков кремлевского улуса.
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30.05.2021 11:52 Ответить
Через дощі можливі підтоплення у західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4251
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30.05.2021 12:27 Ответить
 
 