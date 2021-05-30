Через дощі можливі підтоплення у західних областях, - ДСНС

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення в західних областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з очікуваними дощами на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 м над рiвнями на 8 год 28 травня, без негативних наслiдкiв.

В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку.

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