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Новини Суспільство
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підтоплення (186) ДСНС (4456)

Через дощі можливі підтоплення у західних областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через дощі можливі підтоплення у західних областях, - ДСНС

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення в західних областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з очікуваними дощами на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 м над рiвнями на 8 год 28 травня, без негативних наслiдкiв.

В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку.

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сколько себя помню, столько их и топит. Их всегда так топило? Или это из-за облысения Карпат? Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7766
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30.05.2021 11:18 Відповісти
Нет. Только после того как появились горы
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30.05.2021 11:19 Відповісти
Из-за дождей возможны подтопления в западных областях, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5750
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30.05.2021 11:25 Відповісти
О, опять наша Венеция развлекается!
Там не дороги нужны а сеть каналов...
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30.05.2021 11:27 Відповісти
Потопы топят и Одессу и Харьков и даже Симферополь.Харьков практически ничего не делает для исключения потопов.Клепки у крепких хозяйственников не хватает,что бы расшить узкие места.Недавно реконстуировали Московский проспект в отдельных местах.А про водоотвод большие бонзы прозевали.Мотросящий дождик выдерживает.Чуть ливень-копейка по окна тонет.Дураки у власти на местах- неизбывная правда для осколков кремлевского улуса.
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30.05.2021 11:52 Відповісти
Через дощі можливі підтоплення у західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4251
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30.05.2021 12:27 Відповісти
 
 