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Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днем государственности.

Свое поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС", - написал Зеленский.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что партнерство между Украиной и Хорватией имеет значительные перспективы.

Читайте также: Хорватия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, - глава МИД республики

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Топ комментарии
+9
А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
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30.05.2021 11:40
+7
Ховатию с Днем Независимости!
а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
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30.05.2021 11:41
+6
Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
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30.05.2021 11:42
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А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
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30.05.2021 11:40 Ответить
С точки зрения любого зе-барана ты сейчас грязно выругался. Зе-бараны твердо уверены, что Порох ездил на фронт клубникой торговать.
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30.05.2021 11:52 Ответить
Ховатию с Днем Независимости!
а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
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30.05.2021 11:41 Ответить
Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
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30.05.2021 11:42 Ответить
хорвати - це ж такі самі хвошизде, як і українці, бо намагались використати гітлерівців для національно-визвольної боротьби
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30.05.2021 11:42 Ответить
они уже в НАТО!
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30.05.2021 11:42 Ответить
Этот ******* еще в хорватию не летал за наш счет.
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30.05.2021 11:44 Ответить
Нехай дома сидит. В Оман уже налетал, спасибо ему! Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 8178
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30.05.2021 11:51 Ответить
Za dom spremni !
Zhije Hrvatska !
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30.05.2021 11:52 Ответить
Ой!!! Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 4661
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30.05.2021 11:53 Ответить
вей !
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30.05.2021 11:58 Ответить
Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 1615
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30.05.2021 12:20 Ответить
Если вы не были в Хорватии на отдыхе остров Брач,вы не жили в этой жизни...,куда там Крымской, Сочинской и прочим Геленджикским Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2973 Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2973 ПОМОЙКАМ... Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 8471 Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 8471
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30.05.2021 12:05 Ответить
"Искренне поздравляю" "Ценим твердую поддержку". Зецарь? Или добавить "от имени всего Украинского народа" косоворотка мешает?
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30.05.2021 12:08 Ответить
Meanwhile in Croatia....
Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 2533

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/30/7123807
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30.05.2021 12:19 Ответить
UKRAINE FOREVER

Зеленське сьогодні зранку в Твіттері:
- привітало гімнастів України з перемогою- привітало Хорватію з днем державності
- повідомило про смерть посла України в Таіланді

Про привітання столиці України, в якій він тимчасово президент, ніхто не нагадав.. або часу не вистачило.. Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи - Цензор.НЕТ 5617
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30.05.2021 12:27 Ответить
Хорватия поддерживает Украину в ее евроатлантическом стремлении, но перспектив никаких нет, потому что Зе не очистил ОП, как сказал Байден, от кремлевских фээсбэшников, он продолжает сидеть на шпагате, а наш быдлячий народ безмолвствует.
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30.05.2021 12:47 Ответить
Ну що це як не цинізм?Він дякує інших,а сам зробив все,щоб провалити ПДЧ.Звилини не вистачило навіть посла,від Украіни, в НАТО призначити.
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30.05.2021 16:01 Ответить
 
 