Именем выдающегося украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского ученого-физика Ивана Пулюя.

Об этом украинский ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN рабочей группы по вопросам номенклатуры небесных тел", - написал Шендеровский.

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По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летию со дня рождения Пулюя.

Иван Пулюй родился 2 февраля 1845 года, в городке Гримайлов на Тернопольщине, умер 31 января 1918 года, в Праге. Украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист, переводчик Библии на украинский язык, общественный деятель. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения. Профессор и ректор Немецкой высшей технической школы в Праге, государственный советник по электротехнике Королевства Богемия и Маркграфства Моравия. Действительный член Научного общества имени Шевченко, почетный член Венского электротехнического общества.