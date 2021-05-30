РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4339 посетителей онлайн
Новости Общество
2 689 9
планета (15) физика (23) ученые (344) астрономия (19)

Именем выдающегося украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Новости Цензор.НЕТ Общество

Именем выдающегося украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского ученого-физика Ивана Пулюя.

Об этом украинский ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN рабочей группы по вопросам номенклатуры небесных тел", - написал Шендеровский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": NASA обнаружило три планеты, пригодные для жизни. ВИДЕО

По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летию со дня рождения Пулюя.

Иван Пулюй родился 2 февраля 1845 года, в городке Гримайлов на Тернопольщине, умер 31 января 1918 года, в Праге. Украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист, переводчик Библии на украинский язык, общественный деятель. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения. Профессор и ректор Немецкой высшей технической школы в Праге, государственный советник по электротехнике Королевства Богемия и Маркграфства Моравия. Действительный член Научного общества имени Шевченко, почетный член Венского электротехнического общества.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А обитатели той планеты в курсе?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:39 Ответить
Не Х**лом же её называть в конце концов !
показать весь комментарий
30.05.2021 12:44 Ответить
Іменем видатного українського вченого Івана Пулюя назвали планету - Цензор.НЕТ 7948
показать весь комментарий
30.05.2021 13:26 Ответить
Іменем видатного українського вченого Івана Пулюя назвали планету - Цензор.НЕТ 418
показать весь комментарий
30.05.2021 20:36 Ответить
Окрім Івана Пулюя в Гримайлові (тепер - Чортківський р-н народилися:
1. Мацей Юзеф Бродович (1790 -1885) - польський вчений, медик, ректор Ягеллонського ун-ту в Кракові, автор спец. праць з медицини.
2. Броніслав Бауер (1851 - помер після 1939) - львівський архітектор, член тов-ва архітекторів Львова, проектував і будував громадські та житлові будинки у Львові, Бродах, у Самборі.
3. Якуб Альтенберг (1875 - 1944) - австрійський бізнесмен і торговець картинами. Протягом 1909-1913 рр. мав ділові стосунки з молодим Адольфом Гітлером, який малював картини і проживав у той час у Відні.
4. Давид Кахане (1903 -1998) - один з духовних лідерів євр. народу, голова ради рабинів Польщі, головний рабин польської армії, головний рабин ВПС Ізраїлю,рабин головної армійської синагоги. Разом із дружиною та дочкою був врятований митрополитом Андрієм Шептицьким у його резиденції під час окупації Львова (1941).
5. Казимир Цесля (1919 - 1992) - амер. економіст, професор.
6. Роман Шпорлюк (1933 р.н.) - професор, доктор істор. наук, випускник Люблінського, Оксфордського та Стенфордського університетів, український та амер. історик і політолог.
7. Юліус Хюбнер (він же Давид Шварц, 1912 - 1994) - учасник гром. війни в Іспанії, бригадний ген. польської армії, ГРС, на посаді заст. ком. корпусу внутрішньої безпеки Польщі у 1947 р. брав участь в акції "Вісла", ****.
8. Дарія Яківна Цвєк (1909 - 2004) - українська кулінарка. Авторка серії популярних книжок рецептів та порад.
9. Фелікс Войтковскі (1892 - 1966) - польський вчений-ботанік i зоолог, співпрацівник наукових інститутів Європи і Америки.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:18 Ответить
От безсовысні,за кИндидата усіх наук Киву забули.
показать весь комментарий
30.05.2021 15:33 Ответить
космонавта, к тому же
Іменем видатного українського вченого Івана Пулюя назвали планету - Цензор.НЕТ 3915
показать весь комментарий
30.05.2021 17:04 Ответить
Т.е и ему в Украине места не нашлось. Іменем видатного українського вченого Івана Пулюя назвали планету - Цензор.НЕТ 9772
показать весь комментарий
31.05.2021 09:52 Ответить
 
 