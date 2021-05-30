Именем выдающегося украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету
Новости Цензор.НЕТ Общество
Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского ученого-физика Ивана Пулюя.
Об этом украинский ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN рабочей группы по вопросам номенклатуры небесных тел", - написал Шендеровский.
По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летию со дня рождения Пулюя.
Иван Пулюй родился 2 февраля 1845 года, в городке Гримайлов на Тернопольщине, умер 31 января 1918 года, в Праге. Украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист, переводчик Библии на украинский язык, общественный деятель. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения. Профессор и ректор Немецкой высшей технической школы в Праге, государственный советник по электротехнике Королевства Богемия и Маркграфства Моравия. Действительный член Научного общества имени Шевченко, почетный член Венского электротехнического общества.
Пожалуйста, подождите...
1. Мацей Юзеф Бродович (1790 -1885) - польський вчений, медик, ректор Ягеллонського ун-ту в Кракові, автор спец. праць з медицини.
2. Броніслав Бауер (1851 - помер після 1939) - львівський архітектор, член тов-ва архітекторів Львова, проектував і будував громадські та житлові будинки у Львові, Бродах, у Самборі.
3. Якуб Альтенберг (1875 - 1944) - австрійський бізнесмен і торговець картинами. Протягом 1909-1913 рр. мав ділові стосунки з молодим Адольфом Гітлером, який малював картини і проживав у той час у Відні.
4. Давид Кахане (1903 -1998) - один з духовних лідерів євр. народу, голова ради рабинів Польщі, головний рабин польської армії, головний рабин ВПС Ізраїлю,рабин головної армійської синагоги. Разом із дружиною та дочкою був врятований митрополитом Андрієм Шептицьким у його резиденції під час окупації Львова (1941).
5. Казимир Цесля (1919 - 1992) - амер. економіст, професор.
6. Роман Шпорлюк (1933 р.н.) - професор, доктор істор. наук, випускник Люблінського, Оксфордського та Стенфордського університетів, український та амер. історик і політолог.
7. Юліус Хюбнер (він же Давид Шварц, 1912 - 1994) - учасник гром. війни в Іспанії, бригадний ген. польської армії, ГРС, на посаді заст. ком. корпусу внутрішньої безпеки Польщі у 1947 р. брав участь в акції "Вісла", ****.
8. Дарія Яківна Цвєк (1909 - 2004) - українська кулінарка. Авторка серії популярних книжок рецептів та порад.
9. Фелікс Войтковскі (1892 - 1966) - польський вчений-ботанік i зоолог, співпрацівник наукових інститутів Європи і Америки.