Іменем видатного українського вченого Івана Пулюя назвали планету

Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав малу планету ім'ям видатного українського вченого-фізика Івана Пулюя.

Про це український вчений, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Цього моменту вчені, колектив Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, мешканці Гримайлова чекали понад три роки. Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, про що повідомлено в Bulletin WGSBN робочої групи з питань номенклатури небесних тіл", - написав Шендеровський.

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За його словами, так реалізувався один із пунктів заходів із вшанування 175-річчя від дня народження Пулюя.

Іван Пулюй народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів на Тернопольщині, помер 31 січня 1918 року в Празі. Український фізик і електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч. Один з першовідкривачів радіоактивного випромінювання. Професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Королівства Богемія і Маркграфство Моравія. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Віденського електротехнічного товариства.