Премьер Литвы Шимоните призвала ЕС ввести экономические санкции против режима Лукашенко
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ингрида Шимоните заявила в интервью британской газете Financial Times.
Глава литовского Кабмина подчеркнула, что Евросоюз должен рассмотреть "все виды санкций" против властей Беларуси, включая ограничительные меры в отношении различных секторов экономики и доступа к финансовым рынкам, а также компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.
По ее словам, принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в Минске и его последующий арест стали примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".
Она также призвала провести дополнительную работу по повышению безопасности полетов в Балтийском регионе. "Это еще не конец истории. Этот мир, основанный на договорах, ценностях и правилах, меняется. Это означает, что у наших партнеров по НАТО все еще есть основания полагать, что необходимо его дальнейшее укрепление, - сказала она.
Комментируя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2", Шимоните заявила, что Вашингтон и Берлин не должны "закрывать глаза на неприятные вещи"из-за экономических интересов одной страны.
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Вал Мишель
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- Может, титаны?
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