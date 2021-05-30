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Новости За рубежом
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Литва (2117) санкции (10609)

Премьер Литвы Шимоните призвала ЕС ввести экономические санкции против режима Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Литвы Шимоните призвала ЕС ввести экономические санкции против режима Лукашенко

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ингрида Шимоните заявила в интервью британской газете Financial Times.

Глава литовского Кабмина подчеркнула, что Евросоюз должен рассмотреть "все виды санкций" против властей Беларуси, включая ограничительные меры в отношении различных секторов экономики и доступа к финансовым рынкам, а также компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.

По ее словам, принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в Минске и его последующий арест стали примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис. ВИДЕО

Она также призвала провести дополнительную работу по повышению безопасности полетов в Балтийском регионе. "Это еще не конец истории. Этот мир, основанный на договорах, ценностях и правилах, меняется. Это означает, что у наших партнеров по НАТО все еще есть основания полагать, что необходимо его дальнейшее укрепление, - сказала она.

Комментируя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2", Шимоните заявила, что Вашингтон и Берлин не должны "закрывать глаза на неприятные вещи"из-за экономических интересов одной страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь в ответ также высылает двух литовских дипломатов
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Топ комментарии
+5
якщо приберуть луку - орда зробить аншлюс...
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30.05.2021 17:38
+4
Луку замінить проросійська маріонетка.
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30.05.2021 17:49
+2
Евросоюз обещает 3 миллиарда евро если уберут Лукашенко. Жаль, что за Зеленского ничего не обещают.
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30.05.2021 17:34
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Тут шмігля и шмаркля задумали увеличить тогровлю с Беларусией.
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30.05.2021 17:17 Ответить
Евросоюз обещает 3 миллиарда евро если уберут Лукашенко. Жаль, что за Зеленского ничего не обещают.
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30.05.2021 17:34 Ответить
якщо приберуть луку - орда зробить аншлюс...
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30.05.2021 17:38 Ответить
Луку замінить проросійська маріонетка.
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30.05.2021 17:49 Ответить
За Зеленского-к путину
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30.05.2021 18:01 Ответить
ну если это она сказала, то тогда да
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30.05.2021 17:39 Ответить
какие санкции? ведь там же у ес торговые партнёры! )
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30.05.2021 17:48 Ответить


Вал Мишель



- Титаники!
- Может, титаны?
- Нет.



Прем'єрка Литви Шимоніте закликала ЄС запровадити економічні санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 314
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30.05.2021 17:53 Ответить
Слишком строго.Озабоченность-то что надо!
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30.05.2021 18:02 Ответить
В Беларуси большинство населения считают московию братской. Ведь известно, что при ссср не было ни одного дисидента беларуса. Эти санкции, приведя к снижению жизненного уровня беларусов, могут привести к весьма многолюдному промосковскому майдану и требованиям стать областью московии.
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30.05.2021 18:50 Ответить
Народ любой страны вправе сам решать с кем ему быть или не быть
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30.05.2021 19:06 Ответить
Серйозно??? Це якому народу ті, що дорвались до влади, дадуть таку можливість? Не тільки з ким йому бути, а загалі будь що? Де обіцяне Віче? Де референдуми про продаж землі, приватизацію, ЄС і НАТО та багато інших питань, які безпосередньо впливають на життя цього народу?
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31.05.2021 01:42 Ответить
Это вы уже господин о другом, я писал о праве народа любой страны решать с кем быть или не быть
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31.05.2021 08:16 Ответить
А я про що? Чому рішення бути з ЄС і НАТО вирішив не народ на референдумі, а купка покидьків і пройдисвітів, що пролізли в Раду на крові безневинних жертв?..
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31.05.2021 22:00 Ответить
Господи, та навіщо вам той кремлівський халуй, ви жука знищуйте, а не його лічинок !

ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ !
ВСЕ !
Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів - ВСЕ ЗЛО підтримано, утримується, фінансується, або безпосередньо й особисто здійснюється кремлем !!!
Якщо ізолювати росію, то в світі люди почнуть радіти життю, зникнуть диктатори, припиняться війни, у Франції зникнуть жовті жилети, а в Англії й у всьому світі припинять труїти людей, припиняться масові знищення людей на планеті, ІГІЛ , ХАМАС, чи якась інша погпнь перестануть існувати, КНДР припинить шантажувати світ ядер зброєю ! - Й ви це чудово знаєте !
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31.05.2021 07:30 Ответить
Вот это вас тыркнуло - капец )) Но ещё мало экспрессии и восклицательных знаков )
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31.05.2021 08:18 Ответить
Соромлюсь спитати: Римську імперію, давні цивілізації ацтеків та майя теж кремль знищив? А Карфаген? Невже теж московити? Персів у війні проти греків теж кремль фінансував?
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31.05.2021 22:08 Ответить
 
 