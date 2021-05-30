Прем'єрка Литви Шимоніте закликала ЄС запровадити економічні санкції проти режиму Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість запровадження економічних і фінансових санкцій щодо влади Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на компанії, що беруть участь у будівництві білоруської атомної електростанції (БелАЕС).
Як передає Цензор.НЕТ, про це Інґріда Шимоніте заявила в інтерв'ю британській газеті Financial Times.
Глава литовського Кабміну наголосила, що Євросоюз має розглянути "всі види санкцій" проти влади Білорусі, включно з обмежувальними заходами щодо різних секторів економіки і доступу до фінансових ринків, а також компаній, що беруть участь у будівництві БелАЕС.
За її словами, примусова посадка літака ірландської авіакомпанії Ryanair із журналістом Романом Протасевичем на борту в Мінську і його подальший арешт стали прикладом "цілковитого придушення всіх свобод, якими дорожать країни ЄС".
Вона також закликала провести додаткову роботу з підвищення безпеки польотів у Балтійському регіоні. "Це ще не кінець історії. Цей світ, заснований на договорах, цінностях і правилах, змінюється. Це означає, що у наших партнерів по НАТО все ще є підстави вважати, що необхідне його подальше зміцнення, - сказала вона.
Коментуючи рішення США не запроваджувати санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора "Північного потоку-2", Шимон заявила, що Вашингтон і Берлін мають не "закривати очі на неприємні речі" через економічні інтереси однієї країни.
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Вал Мишель
- Титаники!
- Может, титаны?
- Нет.
ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ !
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