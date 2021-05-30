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Литва (1529) санкції (6827)

Прем'єрка Литви Шимоніте закликала ЄС запровадити економічні санкції проти режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єрка Литви Шимоніте закликала ЄС запровадити економічні санкції проти режиму Лукашенка

Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість запровадження економічних і фінансових санкцій щодо влади Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на компанії, що беруть участь у будівництві білоруської атомної електростанції (БелАЕС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інґріда Шимоніте заявила в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Глава литовського Кабміну наголосила, що Євросоюз має розглянути "всі види санкцій" проти влади Білорусі, включно з обмежувальними заходами щодо різних секторів економіки і доступу до фінансових ринків, а також компаній, що беруть участь у будівництві БелАЕС.

За її словами, примусова посадка літака ірландської авіакомпанії Ryanair із журналістом Романом Протасевичем на борту в Мінську і його подальший арешт стали прикладом "цілковитого придушення всіх свобод, якими дорожать країни ЄС".

Дивіться також: Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс. ВIДЕО

Вона також закликала провести додаткову роботу з підвищення безпеки польотів у Балтійському регіоні. "Це ще не кінець історії. Цей світ, заснований на договорах, цінностях і правилах, змінюється. Це означає, що у наших партнерів по НАТО все ще є підстави вважати, що необхідне його подальше зміцнення, - сказала вона.

Коментуючи рішення США не запроваджувати санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора "Північного потоку-2", Шимон заявила, що Вашингтон і Берлін мають не "закривати очі на неприємні речі" через економічні інтереси однієї країни.

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Топ коментарі
+5
якщо приберуть луку - орда зробить аншлюс...
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30.05.2021 17:38
+4
Луку замінить проросійська маріонетка.
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30.05.2021 17:49
+2
Евросоюз обещает 3 миллиарда евро если уберут Лукашенко. Жаль, что за Зеленского ничего не обещают.
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30.05.2021 17:34
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Тут шмігля и шмаркля задумали увеличить тогровлю с Беларусией.
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30.05.2021 17:17 Відповісти
Евросоюз обещает 3 миллиарда евро если уберут Лукашенко. Жаль, что за Зеленского ничего не обещают.
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30.05.2021 17:34 Відповісти
якщо приберуть луку - орда зробить аншлюс...
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30.05.2021 17:38 Відповісти
Луку замінить проросійська маріонетка.
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30.05.2021 17:49 Відповісти
За Зеленского-к путину
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30.05.2021 18:01 Відповісти
ну если это она сказала, то тогда да
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30.05.2021 17:39 Відповісти
какие санкции? ведь там же у ес торговые партнёры! )
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30.05.2021 17:48 Відповісти


Вал Мишель



- Титаники!
- Может, титаны?
- Нет.



Прем'єрка Литви Шимоніте закликала ЄС запровадити економічні санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 314
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30.05.2021 17:53 Відповісти
Слишком строго.Озабоченность-то что надо!
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30.05.2021 18:02 Відповісти
В Беларуси большинство населения считают московию братской. Ведь известно, что при ссср не было ни одного дисидента беларуса. Эти санкции, приведя к снижению жизненного уровня беларусов, могут привести к весьма многолюдному промосковскому майдану и требованиям стать областью московии.
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30.05.2021 18:50 Відповісти
Народ любой страны вправе сам решать с кем ему быть или не быть
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30.05.2021 19:06 Відповісти
Серйозно??? Це якому народу ті, що дорвались до влади, дадуть таку можливість? Не тільки з ким йому бути, а загалі будь що? Де обіцяне Віче? Де референдуми про продаж землі, приватизацію, ЄС і НАТО та багато інших питань, які безпосередньо впливають на життя цього народу?
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31.05.2021 01:42 Відповісти
Это вы уже господин о другом, я писал о праве народа любой страны решать с кем быть или не быть
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31.05.2021 08:16 Відповісти
А я про що? Чому рішення бути з ЄС і НАТО вирішив не народ на референдумі, а купка покидьків і пройдисвітів, що пролізли в Раду на крові безневинних жертв?..
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31.05.2021 22:00 Відповісти
Господи, та навіщо вам той кремлівський халуй, ви жука знищуйте, а не його лічинок !

ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ !
ВСЕ !
Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів - ВСЕ ЗЛО підтримано, утримується, фінансується, або безпосередньо й особисто здійснюється кремлем !!!
Якщо ізолювати росію, то в світі люди почнуть радіти життю, зникнуть диктатори, припиняться війни, у Франції зникнуть жовті жилети, а в Англії й у всьому світі припинять труїти людей, припиняться масові знищення людей на планеті, ІГІЛ , ХАМАС, чи якась інша погпнь перестануть існувати, КНДР припинить шантажувати світ ядер зброєю ! - Й ви це чудово знаєте !
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31.05.2021 07:30 Відповісти
Вот это вас тыркнуло - капец )) Но ещё мало экспрессии и восклицательных знаков )
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31.05.2021 08:18 Відповісти
Соромлюсь спитати: Римську імперію, давні цивілізації ацтеків та майя теж кремль знищив? А Карфаген? Невже теж московити? Персів у війні проти греків теж кремль фінансував?
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31.05.2021 22:08 Відповісти
 
 