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Білорусь у відповідь також висилає двох литовських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь у відповідь також висилає двох литовських дипломатів

Міністерство закордонних справ Білорусі висилає з країни двох литовських дипломатів. Таке рішення прийнято у відповідь на дії зовнішньополітичного відомства Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Білорусі.

"Розцінюємо нинішнє рішення Вільнюса про висилку білоруських дипломатів як абсолютно необґрунтований крок. Одне з логічних пояснень - у Литві свідомо підвищують градус ескалації у відносинах з Білоруссю", - заявив прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

Литовські дипломати мають покинути країну впродовж семи днів.

"Дотримуючись принципу взаємності, ми були змушені прийняти сьогодні дзеркальні заходи і оголосити персонами нон ґрата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника. Їм запропоновано покинути Білорусь упродовж семи днів", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Литви оголосив, що висилає двох білоруських дипломатів. За словами глави зовнішньополітичного відомства Габріелюса Ландсбергіса, з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатичним статусом.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
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Ну вот и ладненько. Зачем Белорусской области иметь дипломатические представительства.
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28.05.2021 18:58 Відповісти
Беларусы так и не поняли, и к сожалению, не хотят понимать: дружба с ордой страшнее войны с ней. Орда - это война! Война - это орда! За века оккупации орда превратила беларусов в нацию послушных овощей, в похожих на себя свинособак.
Беларусь была, есть и останется колонией орды.

Беларусь в ответ также высылает двух литовских дипломатов - Цензор.НЕТ 5124 Беларусь в ответ также высылает двух литовских дипломатов - Цензор.НЕТ 5181
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28.05.2021 18:59 Відповісти
Поні.В рожевих яблуках.

Беларусь в ответ также высылает двух литовских дипломатов - Цензор.НЕТ 1538
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28.05.2021 19:02 Відповісти
Тихановську півроку по писку мокрою ганчіркою в європах стебали, поки воно зрозуміло чий крим(((
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28.05.2021 21:40 Відповісти
 
 